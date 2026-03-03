¡Ö¶¦Æ¯¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼»ä¤À¤±¡©¡×Ä«5»þµ¯¤¤ÇÊÝ°é±àÁ÷·Þ¤«¤é¿²¤«¤·¤Ä¤±¤Þ¤Ç¡¢²È»ö°é»ù¤Ï¤Û¤Ü1¿Í¡¡30ÂåÊì¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¥ï¥ó¥ª¥ÚÀ¸³è¡Ú¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤¬²òÀâ¡Û
¡Ö¶¦Æ¯¤¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢²È»ö¤ä°é»ù¤ÏÊ¬Ã´¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡×--¤½¤¦»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ö°éµÙÃæ¤ÎºÊ¤Î»Å»ö¤Ï°é»ù¤Ç¤·¤ç¡×¡È¸«¤Æ¤ë¤À¤±É×¡É¤Ë¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤¿ºÊ¤Î·èÃÇ
2ºÐ¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¡¢ÁÒÌÚ¤Û¤Î¤«¡Ê30Âå¡¦²¾Ì¾¡Ë¤µ¤ó¡£Ä«5»þ¤Ëµ¯¾²¤·¡¢²æ¤¬»Ò¤Î¤ªÊÛÅö¤äÄ«¿©¤òºî¤ë¹ç´Ö¤Ë¡¢¿©´ïÀö¤¤¤äÀöÂõÊª¡¢Ä«¤Î½àÈ÷¤Ê¤É¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤òÊÝ°é±à¤Þ¤ÇÁ÷·Þ¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë8»þ¤Ç¤¹¡£¤è¤¦¤ä¤¯²ñ¼Ò¤Ë½Ð¶Ð¤·¡¢»þÃ»¶ÐÌ³¤Ç17»þ¤Ë»Å»ö¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¡¢18»þ¤Þ¤Ç¤ËÊÝ°é±à¤Ø¤ª·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤«¤é¡¢1Æü¤Î¸åÈ¾Àï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£Í¼¿©¤Î»ÙÅÙ¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÆþÍá¤ä¿²¤«¤·¤Ä¤±¡¢ÀöÂõ¤äÍâÆü¤Î½àÈ÷¤Þ¤Ç¤ò¤Û¤Ü1¿Í¤Ç¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Å¤±¤Ðº£Æü¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¤¹¤Ù¤Æ²ó¤·¤¿¡£¤½¤¦´¶¤¸¤ëÆü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
É×¤Î»Å»ö¤Ï»Ä¶È¤¬Â¿¤¯¡¢Ä«¤Î¥´¥ß½Ð¤·¤À¤±¤Ê¤É¡¢²È»ö¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤·¤«¼êÅÁ¤¨¤Þ¤»¤ó¡£»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤Ê¤¼»ä¤À¤±¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²È»ö¤ä°é»ù¤¬¡Ö¼êÅÁ¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹Ìò³ä¤äÃÊ¼è¤ê¤Ï¾ï¤ËºÊÂ¦¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
²È»ö°é»ù¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¥¿¥¹¥¯¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¡¢È½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¡¢Ä´À°¤¹¤ë¤³¤È...¡£¤½¤¦¤·¤¿¸«¤¨¤Ê¤¤Ï«Æ¯¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢¥ï¥ó¥ª¥Ú¾õÂÖ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¶¦Æ¯¤Êì¿Æ¤¿¤Á¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤ÉéÃ´¡×
¶¦Æ¯¤¤Ç°é»ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊì¿Æ¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÁÒÌÚ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤«¤éµ¢Âð¤·¤Æ¤âµÙ·Æ¤¹¤ë²Ë¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í¼¿©¤Î½àÈ÷¤äÊÒÉÕ¤±¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ¤ÏÃ¤¬¼¡¡¹¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²È¤Ë¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢µ¤»ý¤Á¤¬µÙ¤Þ¤ë»þ´Ö¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Ä¤é¤µ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢Æü¡¹¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤ÎÃæ¤ÇÉ×ÉØ¤Î¹Â¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
ÁíÌ³¾Ê¤Î¡Ö¼Ò²ñÀ¸³è´ðËÜÄ´ºº¡×¡Ê2021¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢6ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Ç¤Ï¡¢ºÊ¤Î²È»ö°é»ù»þ´Ö¤Ï1ÆüÊ¿¶ÑÌó6»þ´Ö33Ê¬¡¢É×¤ÏÌó1»þ´Ö54Ê¬¤È¡¢ºÊ¤ÏÉ×¤ÎÌó3.4ÇÜ¤â¤Î»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦Æ¯¤¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²È»ö°é»ù¤ÎÉéÃ´¤ÏºÊ¤ËÂç¤¤¯ÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦¸Â³¦¡Ä¤½¤ÎÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤²ÈÂ²»Ù±çÀ©ÅÙ
ÁÒÌÚ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥ï¥ó¥ª¥ÚÀ¸³è¤Ë¡¢¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¡¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢º£ÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤²ÈÂ²»Ù±çÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡þ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥µ¥Ý¡¼¥È¡¦¥»¥ó¥¿¡¼»ö¶È
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥µ¥Ý¡¼¥È¡¦¥»¥ó¥¿¡¼»ö¶È¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤Î±ç½õ¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¿Í¤È»Ù±ç¤·¤¿¤¤¿Í¤ò»Ô¶èÄ®Â¼¤¬Ãç²ð¤·¡¢ÃÏ°è¤Ç°é»ù¤ò»Ù¤¨¹ç¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ÊÝ°é±à¤ÎÁ÷·Þ¤ä°ì»þÅª¤ÊÍÂ¤«¤ê¤Ê¤É¤òÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÍê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¶¦Æ¯¤²ÈÄí¤ä¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡þ²È»ö»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î½õÀ®À©ÅÙ
°ìÉô¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄí¤Î²È»ö¤ä°é»ù¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿²È»ö»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î½õÀ®»ö¶È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ù±çÆâÍÆ¤äÍøÍÑÊýË¡¤Ï¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²È»ö»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä°é»ù»Ù±ç¤ò°ÆÆâ¤·¡¢²È»öÂå¹ÔÇÉ¸¯¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þ°ì»þÍÂ¤«¤ê¡ÊÊÝ°é¡Ë
°ì»þÍÂ¤«¤ê¡ÊÊÝ°é¡Ë¤È¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î½¢Ï«¤äÄÌ±¡¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë»Ò¤É¤â¤òÊÝ°é»ÜÀß¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£ÊÝ°é±à¤äÇ§Äê¤³¤É¤â±à¤Ê¤É¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢Äê´üÍøÍÑ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»öÁ°ÅÐÏ¿¤äÍ½Ìó¤¬É¬Í×¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¼«¼£ÂÎ¤ä»ÜÀß¤Ø¤Î³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£°é»ù¤ÎÉéÃ´¤ò°ì»þÅª¤Ë·Ú¸º¤·¡¢¿´¿È¤ÎÍ¾Íµ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥ó¥ª¥Ú¤òÈ´¤±½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤Ç¤¤ë¾®¤µ¤Ê°ìÊâ
¥ï¥ó¥ª¥ÚÀ¸³è¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²»Ù±çÀ©ÅÙ¤¬Í¸ú¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ÉÉ×¡É¤Î¶¨ÎÏ¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¥ï¥ó¥ª¥ÚÀ¸³èÃ¦µÑ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡þ´°àú¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¤³¤È
¤Þ¤º°Õ¼±¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ö´°àú¤òÌÜ»Ø¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£ÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¤¿Í¤Û¤É¡¢´°àú¤òÌÜ»Ø¤¹·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö±ÉÍÜ¤Î¤¢¤ë¿©»ö¤òºî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¡Ö²È¤Ï¾ï¤Ë¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ò»×¤¦¤¢¤Þ¤ê¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²Ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢ËèÆü´°àú¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÎäÅà¿©ÉÊ¤äÁíºÚ¤ò»È¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢²È»ö¤ò°ìÆüµÙ¤ó¤Ç¤âÀ¸³è¤Ï²ó¤ê¤Þ¤¹¡£¤à¤·¤í¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤Î±Ñµ¤¤òÍÜ¤¨¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤Æü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤ÈÉáÃÊ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤òÏ«¤ï¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥ï¥ó¥ª¥Ú¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡þÉ×ÉØ¤Ç¡È²È»ö°é»ù¤Î¸«¤¨¤ë²½¡É
¤â¤¦°ì¤ÄÂçÀÚ¤Ê¤Î¤¬¡¢²È»ö¤ä°é»ù¤Î¡È¸«¤¨¤ë²½¡É¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¡×¡ÖÊ¬Ã´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¡×¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤ÎÉéÃ´¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÆü¤Î²È»ö¤ä°é»ù¤ÎÊ¬Ã´¤ò»æ¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ë½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë°ìÊý¤¬Â¿¤¯¤Îºî¶È¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸«¤¨¤ë²½¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢Áê¼ê¤òÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¾õ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£´¶¾ðÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö¼Â¤ò¤â¤È¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ìò³äÊ¬Ã´¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶¦Æ¯¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼»ä¤À¤±¡©¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ø
ÁÒÌÚ¤µ¤ó¤´É×ÉØ¤Ï¡¢²È»ö»Ù±çÀ©ÅÙ¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»æ¤Ë¤ª¸ß¤¤¤Î²È»ö¤ä°é»ù¤ÎÊ¬Ã´¤ò½ñ¤½Ð¤¹¡É²È»ö¤Î¸«¤¨¤ë²½¡É¤ò¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÉ×¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¡¢¡ÖÌµ°Õ¼±¤Ë¡¢ºÊ¤Ë¥ï¥ó¥ª¥ÚÀ¸³è¤ò¶¯¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤«¤éÉ×¤Ï¡¢»Ä¶È¤ÎÂ¿¤¤²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²È¤Ë¤¤¤ë´Ö¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ò¤É¤â¤ÎÊÝ°é±à¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤ª»®Àö¤¤¤äÀöÂõÊª¤ò¼êÅÁ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿ô¥«·î¤Ë°ìÅÙ¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë°ì»þÍÂ¤«¤ê¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÉ×ÉØ¤Ç½Ð¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶¦Æ¯¤¤Ê¤Î¤Ë¥ï¥ó¥ª¥Ú¡×
¤½¤¦´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¼å¤¤¤«¤é¤Ç¤â¡¢ÅØÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¼¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ù±ç¤ò»È¤¦¤³¤È¤â¡¢Æ¨¤²¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤·º£¡¢¡Ö¤â¤¦¸Â³¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¿´¤Î¶«¤Ó¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤Ç¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£´°àú¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¾¯¤·³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·ë²ÌÅª¤Ë²ÈÂ²Á´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ú´Æ½¤¡Û¾¡¿å·ò¸ã¡Ê¤«¤Ä¤ß¤º¡¦¤±¤ó¤´¡Ë¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡¢»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¡¡¿ÈÂÎ¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊHIV´¶À÷¾É¡Ë¡¢Àº¿À¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊÁÐ¶Ë¾É¶·¿¡Ë¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡Ê¥²¥¤¡Ë¤ÎÅö»ö¼Ô¡£¸½ºß¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÍ¦¼Ô¤ÎÉô²°¡×ÂåÉ½¡£
