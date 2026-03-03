旅の目的地にしたいと思う「岩手県の道の駅」ランキング！ 2位「遠野風の丘」を抑えた1位は？【2026年調査】
厳しい寒さが和らぎ、次の休日の予定を立てるのも楽しくなる季節です。地域の個性が光るグルメや心温まる交流が楽しめる場所は、今やドライブの通過点ではなく、最高の目的地になっています。
All About ニュース編集部では、2026年2月16日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、旅の目的地にしたいと思う「岩手県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「遠野は昔話の里として有名で、道の駅でも地域の文化を感じられる展示や商品が多い点に惹かれました。周囲の景色も穏やかで、ドライブの途中に立ち寄ると気持ちが落ち着きそうです。地元の食材を使った料理も楽しめると聞き、旅の目的地として魅力的だと感じました」（40代男性／北海道）、「民話の里・遠野にある道の駅です。高台にあるため、風が心地よくて、遠くの山並みまで見渡せます」（60代男性／新潟県）、「風車が魅力的で、六角牛山、猿ヶ石川のせせらぎも一望できますし、伝統的な遠野料理も味わえます」（60代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「温泉や美味しいものがたくさんあるから」（30代男性／岐阜県）、「日帰り温泉もありすぐ近くにキャンプ場もあり楽しめそうなので」（40代男性／宮城県）、「温泉付きだったので、買い物と温泉を楽しみたい」（40代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年2月16日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、旅の目的地にしたいと思う「岩手県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：遠野風の丘（遠野市）／32票2位にランクインしたのは、遠野市の「遠野風の丘」です。民話の里として知られる遠野にふさわしい、のどかな風景を楽しめる施設です。名物のジンギスカンや多種多様な地元野菜が並ぶ産直コーナーが人気。風車が回る丘からは遠野盆地を一望でき、歴史と文化が息づく街巡りの中心地として多くの旅行者に選ばれています。
回答者からは「遠野は昔話の里として有名で、道の駅でも地域の文化を感じられる展示や商品が多い点に惹かれました。周囲の景色も穏やかで、ドライブの途中に立ち寄ると気持ちが落ち着きそうです。地元の食材を使った料理も楽しめると聞き、旅の目的地として魅力的だと感じました」（40代男性／北海道）、「民話の里・遠野にある道の駅です。高台にあるため、風が心地よくて、遠くの山並みまで見渡せます」（60代男性／新潟県）、「風車が魅力的で、六角牛山、猿ヶ石川のせせらぎも一望できますし、伝統的な遠野料理も味わえます」（60代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
1位：雫石あねっこ（雫石町）／37票1位に輝いたのは、雫石町の「雫石あねっこ」でした。本格的な温泉施設「橋場温泉」を併設しており、美肌の湯として評判です。さらにオートキャンプ場も隣接しているため、アウトドア派からも絶大な支持を得ています。地元の雫石牛やそばなどのグルメも充実しており、癒やし、食、遊びがそろった「滞在型」の目的地として1位に選ばれました。
回答者からは「温泉や美味しいものがたくさんあるから」（30代男性／岐阜県）、「日帰り温泉もありすぐ近くにキャンプ場もあり楽しめそうなので」（40代男性／宮城県）、「温泉付きだったので、買い物と温泉を楽しみたい」（40代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)