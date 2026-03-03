草津への「新ルート」3月14日開通！ 国道17号「渋川西バイパス」に反響続々

国土交通省高崎河川国道事務所は、国道17号「渋川西バイパス」の渋川西IC〜金井IC間を2026年3月14日に開通します。

草津温泉方面へのアクセス向上が期待される一方、SNSなどでは利便性を歓迎する声に加え、既存道路の混雑や沿道環境の変化を懸念する声も見られます。

■吾妻地域への「動脈」が直結

【画像】うわぁ！ そこが繋がるの!? 「開通区間」を画像で見る！（9枚）

群馬県渋川市で整備が進められていた国道17号「渋川西バイパス」の未開通区間（1.9km）が、2026年3月14日に開通します。

これにより、関越道渋川伊香保IC周辺から吾妻地域を結ぶ「上信自動車道」のネットワークが強化されます。

待望の開通に対し、ユーザーからはどのような反響が寄せられているのでしょうか。

今回開通するのは、渋川市渋川の「渋川西インターチェンジ（IC）」から、同市金井の「金井IC」までの延長1.9kmの区間です。開通時刻は同日の午後3時30分を予定しています。

この道路は、地域高規格道路「上信自動車道」の一部を構成しており、関越自動車道と草津・吾妻方面をつなぐ重要なルートとなります。

これまでは現道の渋滞が課題となっていましたが、バイパスの開通により、観光地へのアクセス向上や物流の効率化が期待されています。

このニュースに対し、SNSなどのコミュニティでは早速反応が見られます。

「開通おめでとう」「草津方面が楽になる」といった、観光やお出かけでの利便性向上を歓迎する声が挙がっています。

これからの行楽シーズンに向け、ドライバーにとっては朗報といえそうです。

■「サンゴーサン」衰退への寂しさ

一方で、新しい道路ができることによる「変化」に対して、複雑な心境を吐露する声も見受けられます。

これまで草津方面へのメインルートとして親しまれてきた国道353号、通称「サンゴーサン」について言及するコメントでは、沿道の店舗やコンビニエンスストアの減少を指摘する声がありました。

かつて賑わっていたドライブインや、地域の学校が閉校になった現状に触れ、「便利になる反面、昔ながらの風景が失われてしまうのは寂しい」といった、地元ならではの切実な意見も寄せられています。

交通の流れが変わることは、利便性を生むと同時に、既存ルート沿いの経済や風景にも大きな影響を与えることがうかがえます。

■懸念される「ボトルネック」交差点

また、具体的な走行環境についての懸念も。

渋川西バイパスは全長5.0kmのうち、今回開通するバイパス区間（1.9km）と、以前からある現道拡幅区間（0.9km）の間に、既存の道路を活用する「現道活用区間（2.2km）」が存在します。

この構造に対し、ドライバーからは「現道活用区間がネックになりそうで不安」といった声や、具体的な渋滞ポイントとして「藤ノ木東（ふじのきひがし）交差点」を挙げる声がありました。

信号の多さや、スムーズな追い越しが可能かどうかを気にするユーザーもおり、4車線化や右折レーンの整備状況など、実際の走りやすさに注目が集まっています。

国土交通省は、今回の開通により渋川市内の渋滞緩和や、災害時の強靭な道路ネットワーク構築に寄与するとしています。

3月14日の開通後、実際の交通流動がどのように変化するのか、引き続き注目されます。