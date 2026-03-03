ファミマ×「ブラックサンダー」コラボは本日から！ シリーズ史上最多11種のザクザク食感商品が登場
「ファミリーマート」は、3月3日（火）から、ロングセラーチョコレート菓子「ブラックサンダー」とコラボレーションした商品を、全国の店舗で順次発売する。
【写真】進化系ザクザク食感の「ブラックメロンパンダーひとくちサイズ」?! 新商品一覧
■ご当地サンダーをイメージした商品も
今回登場するのは、「ファミリーマート」でしか味わうことのできない衝撃のザクザク食感とイナズマ級のおいしさが楽しめる、デザート、パン、焼き菓子、アイスなどの新商品全11種類。
ラインナップには、前回よりモチザク感がさらにアップした「ブラックサンダー モチザクチョコクレープ」をはじめ、「ブラックサンダー メロンパン」や、「ブラックサンダー チョコタルト」などがそろう。
また、昨年人気を博した「ザクザクチョコクッキーサンド」を大阪ブラックサンダーのコテコテな味わいで表現した「大阪ブラックサンダー ザクザクチョコクッキーサンド（キャラメル）」や、北海道限定の白いブラックサンダーをイメージした「白いブラックサンダー クッキー＆クリームシュー」、京都限定ブラックサンダーの抹茶味をモチーフにした「京都ブラックサンダー 宇治抹茶のガトーショコラ」など、ご当地限定の味が満喫できる商品も展開。
そのほか、メロンパンの味わいが楽しめる進化系ザクザク食感の「ブラックメロンパンダーひとくちサイズ」や、「ブラックサンダーチョコモナカ」も並ぶ。
さらに、本コラボを記念した「ファミマオンライン」限定グッズの予約販売も実施。「ピカッと光るパスケース『PIICA』ブラックサンダーコラボ」と、「glafit電動サイクルNFR−01Lite ブラックサンダーデザイン」が用意される。
