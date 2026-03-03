60歳・薬丸裕英、妻・石川秀美さんが作ってくれた「消化のよい食事」を披露
タレントの薬丸裕英（60）が2日、自身のブログを更新。妻で元アイドル歌手・石川秀美さんが作ってくれた「消化のよい食事」を披露した。
【写真】「妻に作ってもらった」石川秀美さんが手作りした“消化のよい”夜ごはん
薬丸は「昨晩の晩御飯」と題し、「妻に作ってもらった雑炊」を写真で紹介。大きな茶碗には卵が入った雑炊がこんもりと盛り付けられ、テーブルにはほか漬物と野菜で作ったと思われる小鉢が添えられている。
薬丸は先月、還暦を迎えたばかり。夫の健康を考慮した、愛情にじむ夜ごはんとなっている。
薬丸と石川さんは1990年に結婚。夫妻の間には3男2女が誕生している。
