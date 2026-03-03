【青春座談会】 我らが母校・済々黌高等学校（熊本県）高校時代の思い出を今一度
熊本県熊本市の県立済々黌高等学校は質実剛健、自主性を重んじる校風で知られる。県でも有数の進学校であると同時に、校名の通り、「多士済々」な、様々な分野で活躍できる人材の育成に努めている。今回は元日本取引所グループグループＣＥＯでＫＫＲジャパン会長の斉藤惇氏、元アップル米国本社日本代表で東京済々黌同窓会副会長の堀昭一氏、日本経済新聞社上級論説委員の坂本英二氏が、済々黌高校で培った精神、思い出を語り合った。
KKRジャパン会長 斉藤 惇
元アップル米国本社日本代表 堀 昭一
日本経済新聞社上級論説委員 坂本 英二
「三綱領」を軸に多士済々の人材を育成
─ 熊本というと「バンカラ」、気骨のあるというイメージがありますが、KKRジャパン会長の斉藤惇さん、済々黌高校の校風をどう捉えていますか。
斉藤 済々黌高校は元々、熊本士族で、西南戦争にも参加した経験を持つ佐々友房が中心となって設立した私学校「同心学舎」が始まりです。藩校と間違われるくらい、熊本を代表する学校と言っていいと思います。
校風は世代で感じ方が違うと思いますが、私の頃は戦争から帰ってきたような先生が多くいた時代です。元々、卒業後に陸軍士官学校、海軍士官学校に行く人間が多い学校でした。
1949年に共学になったのですが、私の時は50人くらいのクラスに1人か2人くらいしかいませんでした。後に講演に行った際、お礼を言いに来てくれた生徒会長は女性でしたから時代の変化を感じましたね。
─ 元アップル米国本社日本代表の堀昭一さんは、どういう気風だったと感じていますか。
堀 私が通っていた当時は下駄を履いて登校してよかったんです。まさしくバンカラですね。私も履いていましたが、いくつも壊しましたね。自転車通学でしたが、ペダルに下駄が挟まってしまい、抜けなくなって転ぶといった経験もしました（笑）。
─ 日本経済新聞社上級論説委員の坂本英二さんは校風をどう捉えていますか。
坂本 創始者の佐々友房は「西洋化していく日本はこのままでいいのか、よさを引き継ぐべきだ」という思いを持ち、薩軍側で西南戦争に参戦したのですが敗れて捕らえられ、監獄に収監されます。
監獄の中で次の日本を担う若者を育てようと考えて、「多士済々」の済々を取って済々黌をつくったのです。初代内閣安全保障室長などを務めた佐々淳行さんは孫になります。
─ パブリック精神を持った私立学校ということですね。
坂本 ええ。済々黌には「倫理を正し大義を明らかにす」、「廉恥を重んじ元気を振ふ」、「知識を磨き文明を進む」という「三綱領」があり、入学したら校歌とともに全員が覚えます。
斉藤 卒業生が集まるとみんなで唱和していますね。また、済々黌は校歌を「黌歌」といいますが、いい歌です。
ただ、私が卒業した後の1958年（昭和38年）に甲子園で九州勢として初めて優勝して以来遠ざかっており、歌う機会がないんです。
準々決勝で王貞治さん擁する早稲田実業と対戦して勝ちましたが、後に私が日本プロフェッショナル野球組織のコミッショナーに就いた時、王さんに「済々黌を覚えていますか?」とお聞きしたところ、「天敵です」とおっしゃっていました（笑）。
坂本 現在、阪神タイガースに所属する大竹耕太郎君の時に2回、甲子園に出てくれました。我々は甲子園の場で校歌を歌うのが夢なんです。
─ 熊本県内には県立熊本高校という進学校もありますが、どういう存在ですか。
坂本 熊本高校、通称「クマタカ」は歴史的に、第二済々黌として誕生していますから、我々は「分校」と呼んでいます。一方熊高の人たちは、今は自分たちの方が勉強ができると思っているでしょうね（笑）。