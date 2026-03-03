再始動の遥奈が魅せる！約2年半ぶりの撮り下ろしグラビアで『週プレ』登場♡

遥奈が、3月2日に発売の『週刊プレイボーイ』11号に登場。

遥奈 ©阿部ちづる／集英社

【プロフィール】

遥奈（はるな）

2002年3月20日生まれ 愛知県出身

身長164cm B87 W56 H84

血液型＝O型

趣味・特技＝書道

「ミスマガジン2019」ミスヤングマガジン賞を受賞し、芸能界デビュー。2023年に芸能活動を一度休止し、現在活動を再開。

公式Instagram【＠_ _haruna0320】公式X【@harupi0320】

今号の『週プレ』は、ニューヒロインPROJECT受賞者決定！グランプリ・清埜きり、審査員特別賞・小嶌こゆき、特別賞・遥奈の3名がソログラビアで登場！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリース予定の【デジタル限定】遥奈写真集「Re:あの続きを、今」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 3月2日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】遥奈写真集「Re:あの続きを、今」©阿部ちづる／集英社

＜特集情報＞

WBCいざ開幕！合宿＆対外試合で見えた！これが“史上最強”侍ジャパンを率いる

「イバタの方程式」と「WBC連覇」必勝プランだ!! などなど・・・

『週刊プレイボーイ』11号は3月2日に発売！