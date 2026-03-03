再始動の遥奈が魅せる！約2年半ぶりの撮り下ろしグラビアで『週プレ』登場♡
遥奈が、3月2日に発売の『週刊プレイボーイ』11号に登場。
【プロフィール】
遥奈（はるな）
2002年3月20日生まれ 愛知県出身
身長164cm B87 W56 H84
血液型＝O型
趣味・特技＝書道
「ミスマガジン2019」ミスヤングマガジン賞を受賞し、芸能界デビュー。2023年に芸能活動を一度休止し、現在活動を再開。
公式Instagram【＠_ _haruna0320】公式X【@harupi0320】
今号の『週プレ』は、ニューヒロインPROJECT受賞者決定！グランプリ・清埜きり、審査員特別賞・小嶌こゆき、特別賞・遥奈の3名がソログラビアで登場！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。
その他、本号と同時リリース予定の【デジタル限定】遥奈写真集「Re:あの続きを、今」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 3月2日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!
＜特集情報＞
WBCいざ開幕！合宿＆対外試合で見えた！これが“史上最強”侍ジャパンを率いる
「イバタの方程式」と「WBC連覇」必勝プランだ!! などなど・・・