【日本】
雇用統計（1月）08:30
予想　2.6%　前回　2.6%（完全失業率)
予想　1.2倍　前回　1.19倍（有効求人倍率)

【豪州】
経常収支（2025年 第4四半期）09:30
予想　-164.0億豪ドル　前回　-166.0億豪ドル（経常収支)

【トルコ】
消費者物価指数（2月）16:00
予想　3.0%　前回　4.84%（前月比)
予想　31.7%　前回　30.65%（前年比)

【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（2月）19:00
予想　0.5%　前回　-0.6%（前月比)
予想　1.7%　前回　1.7%（前年比)
予想　2.2%　前回　2.2%（コア・前年比)

【ブラジル】
実質ＧＤＰ（2025年 第4四半期）21:00　
予想　0.1%　前回　0.1%（前期比)
予想　1.8%　前回　1.8%（前年比)

※予定は変更することがあります