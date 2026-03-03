本日の予定【発言・イベント】
9:20 片山財務相「FIN/SUM NEXT 2026」挨拶
12:35 日本10年利付国債入札（2兆6000億円程度）
13:00 植田日銀総裁「FIN/SUM NEXT 2026」挨拶
23:55 ウィリアムズNY連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）
4日0:30 コッハー・オーストリア中銀総裁、イベント出席
0:40 スレイペン・オランダ中銀総裁、イベント講演
1:45 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、ブルームバーグ主催イベント出席（質疑応答あり）
米自動車販売（2月）
リーブス英財務相、春季財政報告・最新経済見通し発表
日本最大級フィンテックイベント「FIN/SUM NEXT 2026」（東京、6日まで）
※予定は変更することがあります
