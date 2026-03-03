今回は、残業と言い訳したママ友の嘘がすぐにバレた理由についてのエピソードを紹介します。

いつもと様子が違うママ友に違和感…

「子どもの幼稚園で知り合ったママ友のSさんに、悩んでいます。というのもSさんは、『パートの仕事が忙しくて』と言っては、子どもをウチに預けてくるからです。この前もSさんは『残業になっちゃって。子どもをみてくれる？』とLINEしてきて、Sさんの子のお迎えと、お世話をするはめになりました。

でもSさんはなかなか迎えに来ず、『余裕で20時過ぎてるのに……』とモヤモヤしました。で、やっとSさんがウチに来たと思ったら、『ありがとう。じゃあまたね〜』とだけ言い、立ち去ったんです。さすがに腹が立ちました。それに、Sさんは『残業』のはずでしたが、いつもすっぴんなのにばっちりメイクしていて、香水までつけていたんです。服装もおしゃれで、ピアスまでしていて……。しかも顔が赤らんでいて、お酒臭いんです。

ちなみにSさんのパート先は食料品を扱うスーパーですが、『あ、これ残業じゃないな』とすぐに気付きました。そして後日、他のママからの情報で『Sさんは残業と嘘をついて、他のママに子どもを預けることがよくある』と聞いたんです」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年5月）

▽ 子どもを預けてくること以前に、こんな嘘をつかれるのは嫌ですよね。そこまですることかと思ってしまいます……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。