現代の日本では、一部の例外を除いて、一般人が銃を所持することは認められていない。だが、もし銃があれば、憎んでも憎み切れないあいつに復讐を遂げることもできるのではないか。どれだけ望んでも手に入らなかったものを、手に入れることもできるのではないか。そんなことを一瞬でも考えたことのある人は、決して少なくないと思われる。放送中のドラマ『再会～Silent Truth～』（テレビ朝日系）においても、「一般人＋銃」という公式により、毎週物語が二転三転している。

スーパー「スマイルサクマ」の店長・佐久間秀之（小柳友）が、銃殺死体で発見される。もともと素行と人間性に大きな問題のある彼は、万引きした少年の母親・万季子（井上真央）を、ゆすっていたのだ。この事件をきっかけに、4人の幼なじみたちが再会する。万季子の元夫・圭介（瀬戸康史）、佐久間の腹違いの弟・直人（渡辺大知）、そして、刑事の淳一（竹内涼真）。

佐久間の遺体から見つかった銃弾は、その線条痕から、23年前に殉職した警官である、圭介の父親の銃から発砲されたものであることが判明した。その銃は、当時小学生だった4人がある場所に埋め隠し、それ以来発見されていないはずのものだった。

佐久間にゆすられていた万季子と圭介、素行の悪い兄を恨んでいた直人、そして、直接佐久間に恨みはないながらも、夜ごと悪夢にうなされ、執拗に手を洗い続ける淳一。あの銃の隠し場所を知っているのはこの4人だけである。誰があの銃を掘り起こし、佐久間を殺したのか。

銃社会のアメリカなどとは違い、日本では一般人が銃を手にしてしまった時点で、大きなドラマが生まれる。『再会』で犯行に使われたのが警察の制式拳銃、ニューナンブM60であるように、一般人にとってもっとも身近な拳銃携帯者は、警察官だろう。したがって、ワキの甘い警察官が銃を盗まれるという物語は、よくあるパターンだ。

■黒澤明『野良犬』 このパターンの古典的名作として、黒澤明の『野良犬』（1949年）がある。三船敏郎演じる刑事が、スリに拳銃を盗まれたことから始まる追跡劇だ。この刑事が驚くほどにワキが甘い。射撃訓練をした後、拳銃を裸のままジャケットの外ポケットに雑に突っ込み、人間がひしめき合う満員バスに乗って帰宅する。で、案の定、帰宅後に拳銃を盗まれたことに気づく。

本来なら大問題になると思うのだが、上司も、「まーくよくよすんな」ぐらいの軽いノリである。その拳銃を使って、殺人事件が起きているにも関わらずだ。また恐ろしいことに、これだけツッコミどころがありながら、作品は間違いなく面白く、主人公は文句なく魅力的だ。黒澤明の演出力と、当時29歳の三船敏郎の日本人離れしたカッコよさの賜物である。

■藤田敏八『リボルバー』 同じくワキの甘い警察官ものとしては、藤田敏八監督の『リボルバー』（1988年）も出色だ。主人公は、沢田研二演じるやる気のない警察官である。パトロール中にブランコに座ってまったりしてたら、後ろから鈍器で殴られて拳銃を盗まれる。ちなみに、こちらはちゃんと問題になり、ジュリーは警察を辞職している。

この拳銃は、自分を振った不倫相手を殺したい会社員、自分をボコったチンピラを殺したい高校生、自分に振り向いてくれないジュリーを殺したい女性と、鹿児島から北海道まで持ち主を渡り歩く。最終的にこの女性が発砲するのだが、弾丸はジュリーではなく、たまたま野次馬として居合わせた蜂矢圭介（柄本明）の足に当たる。ただただ柄本明がかわいそうな作品である。

この「無関係な人間に流れ弾が当たる」というシーンは、拳銃映画ではよく見られる。印象深いのは、『その男、凶暴につき』（1989年）において殺し屋（白竜）の撃った弾が無関係な女性の頭部に当たるシーンと、『GONIN』（1995年）においてヤクザ（飯島大介）の撃った弾がやはり無関係な女性の脚に当たるシーンだ。『リボルバー』の場合は、柄本明がコメディリリーフ的な役柄のため、被害にあってもあまり悲愴感はない。だが、『その男』や『GONIN』の場合、このあまりにも不幸な女性たちを、ひたすら冷たく無感情に描く。彼女たちの不運を、ただの風景として描く。命のあっけなさを叩きつけられ、しばし呆然となる。

■石井聰亙『高校大パニック』 ヤクザや殺し屋が銃を持っているのは当たり前なので、「一般人＋銃」の公式に戻る。戻るが、「銃を盗んだ一般人＋銃＋流れ弾に当たる不運な女性」という公式に当てはめたい。この公式に当てはまる作品がある。石井聰亙（現・岳龍）監督の『高校大パニック』（1978年）がそれだ。

受験のストレスが頂点に達した高校生が、銃砲店から猟銃を盗み出し、数学教師を射殺する。その際、無関係の女性徒にも流れ弾が当たる。主人公は、また別の女性徒を人質に校内に立てこもる。ちなみにその女性徒は、若き日の浅野温子である。後年の『あぶない刑事』シリーズのはっちゃけぶりからは想像もつかないほどに、可憐だ。主人公と彼女の間に、ささやかな心の交流が見られる。しかし、結局彼女も機動隊の撃った流れ弾に当たって命を落とす。

『野良犬』『リボルバー』『高校大パニック』、いずれの作品も、銃を盗んだ人間は最後に逮捕されている。銃を手にしてしまったがために、人生を狂わされてしまった人間の、悲愴感が漂っている。

『再会～Silent Truth～』において、最終的に逮捕されるのは誰なのか。人生を狂わされてしまったのは、誰なのか。放送を観る限り、物語は概ね横関大による原作に沿ったストーリーが展開されている。南良刑事（江口のりこ）の面白すぎるキャラ変以外は（原作の南良刑事は、若くクールな男性である）。

このまま原作に沿って物語が進むのであれば、意外すぎる結末を目の当たりにすることとなる。物語はいよいよ最終章に突入する。心して観てほしい。（文＝ハシマトシヒロ）