4月から放送がスタートする黒木華主演のカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』に松下洸平が出演することが決定した。

本作は、政界を追い出された主人公が“選挙参謀”として政治素人のスナックのママをスカウトし都知事選に挑む“選挙エンターテインメント”。

脚本は、『しずかちゃんとパパ』（NHK総合）、『ウソ婚』（カンテレ・フジテレビ系）などの蛭田直美によるオリジナル作品。音楽は、アニメ『怪獣8号』や映画『ルックバック』に携わった坂東祐大が担当。チーフ監督は、『きのう何食べた？ season2』（テレ東系）、『ひらやすみ』（NHK総合）の松本佳奈、プロデュースは、『カルテット』（TBS系）、『エルピス-希望、あるいは災い-』（カンテレ・フジテレビ系）の佐野亜裕美が務める。

政治家の娘で、不正疑惑を隠ぺいし、自身に冷酷な仕打ちを与えた父への復讐も兼ねた都知事選で、“選挙参謀”として戦っていく主人公の星野茉莉を黒木、市井に生きるスナックのママで突如、都知事選候補となる月岡あかりを野呂佳代がそれぞれ演じる。

星野茉莉（黒木華）は、与党・民政党の幹事長をつとめる父の秘書。周囲から父の後継者と目され、当たり前のように政治家を志すようになった茉莉は、永田町の党本部で秘書業務に追われる忙しい日々を送っていた。そんなある日、父宛てに差出人不明の封書が届く。中には、とある医大の学部長の転落死を報じる新聞記事の切り抜きと、生々しい手書きの文字で「あなたが殺した」と書かれた手紙が入っていた。胸騒ぎを覚えた茉莉は、父の過去の行動を密かに調査し、ある事実を突き止める。しかし、とあることをきっかけにその行動が父へと伝わり、即刻秘書をクビになり、さらには家も出ていくことに。何もかもを失った茉莉は、小さなスナックをひとりで切り盛りする月岡あかり（野呂佳代）と出会う。そんなとき、現職都知事がスキャンダルで辞任、急きょ都知事選が行われることになり……。

NHK連続テレビ小説『スカーレット』（2019年度後期）への出演で一躍注目を集め、現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』にも出演している松下が演じるのは、与党・民政党の若手議員である日山流星。日山は、茉莉の父である幹事長派閥のホープで、茉莉を子どものころからよく知る兄のような存在だ。現職都知事がスキャンダルで急きょ辞任し、後任の擁立をめぐり党内が慌ただしくなる中、父の不正疑惑の解明に奔走する茉莉に手を貸していた。強い絆で結ばれた“兄妹”のような2人だが、都知事選を通して関係が変化していくことになる。

松下は演じる日山について、「物語の序盤では、非常に明るく社交性も高く、政界で生きていくための強さやずる賢さも持ち合わせたパーフェクトな人間に見えると思います。その裏で抱える“何か”を、観てくださる方に少し感じ取ってもらえたらいいなと思いながら演じています」とコメントを寄せている。

松下洸平（日山流星役）コメント

オファーを受けたときの心境佐野プロデューサーや共演者の皆さんをはじめ、いつかご一緒したいと思っていた方々ばかりだったので、とてもうれしかったです。当初は政治に詳しいわけではなく、どちらかというと疎い方だったのですが、台本が本当におもしろくて、自然と“もっと政治のことを知りたい”と思うようになりました。決して登場人物がみんなキラキラ輝いているわけではありません。それぞれが自分なりの光を追い求めて懸命に生きる姿、その生き様に、胸を打たれました。

自身が演じる役の魅力流星は、民政党の若手議員でこれからを期待されている存在です。主人公の茉莉とは幼なじみで、お互いをよく知る2人が、国政という舞台で何を分かち合い、どのような関係となっていくのか...。僕自身もまだ結末を知らないので、一視聴者の目線でワクワクしています。

どのように役を演じているか物語の序盤では、非常に明るく社交性も高く、政界で生きていくための強さやずる賢さも持ち合わせたパーフェクトな人間に見えると思います。その裏で抱える“何か”を、観てくださる方に少し感じ取ってもらえたらいいなと思いながら演じています。そして、話し方や歩き方、立ち方、座り方など細かい所作も「流星ならどうするだろう」と考え、スタッフの皆さんと相談しながら一つずつ作っています。私生活でも、役のヒントを探るために、今まで以上に国会に関するニュースを見るようになりました。

撮影現場の雰囲気政治を題材にしたドラマですが、現場の雰囲気はとても和やかで、楽しく撮影させていただいています。あくまで“エンターテインメント”作品なので、流星のチャーミングなセリフも、自分自身が楽しみながら届けられたらいいなと思っています。スタッフの皆さんが温かく笑ってくださるのが本当にうれしくて、その空気に支えられながら日々頑張っています。

視聴者へのメッセージこれまであまりなかった“選挙エンターテインメント”作品です。政治そのものだけでなく、その奥にある人間ドラマを丁寧に描いています。光を追い求める人たちの姿に、笑ったり、胸が熱くなったり、ふと勇気をもらえたり...そんな時間を届けられたらうれしいです。政治に詳しいかどうかにかかわらず、どなたにも楽しんでいただける作品になっていると思います。ぜひ楽しみにしていただけたらうれしいです。（文＝リアルサウンド編集部）