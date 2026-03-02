ミズノがサマースニーカー「WAVE PROPHECY STRAP 2 」を発売　陸上スパイクの構造を採用

「ミズノ（MIZUNO）」が、サマースニーカー「WAVE PROPHECY STRAP 2 」を発売する。3月6日から4月17日にかけて、ミズノの一部直営店と公式オンラインストア、ミズノ取扱店舗で順次販売する。

「WAVE PROPHECY STRAP 2 」は、陸上スプリントスパイク由来のフィット理論やアッパー構造を用いて製作。初代「WAVE PROPHECY STRAP」 に使用されたストラップのワンアクション構造や微調整用アジャストテープなどの仕様を踏襲しつつ、最新スプリントスパイクのアッパー構造をベースに、アッパーの耐久性とホールド性を保ちながらも軽量で通気性のある構造に仕上げた。ソールには、ミズノ独自の「ウエーブプロフェシーソール」や、空洞のあるインフィニティ構造のウエーブプレートを採用。ライムグリーン×グリーン×ブラウン、ダークグレー、オフホワイトの全3色を用意し、価格は各2万4200円。なお、ライムグリーン×グリーン×ブラウンは3月6日に、ダークグレーとオフホワイトは4月17日に発売する。

■取扱店舗：MIZUNO TOKYO／ミズノオオサカ茶屋町／ミズノショップ心斎橋／京都四条／京都新京極／名古屋パルコ／池袋パルコ／ニュウマン高輪／渋谷パルコ／MIZUNO SPORTSTYLE LUMINE EST SHINJUKU POP-UP ※2026年3月5日（木）開店予定／MIZUNO SPORTSTYLE HIROSHIMA PARCO POP-UP ※2026年3月6日（金）開店予定／MIZUNO SPORTSTYLE FUKUOKA PARCO POP-UP ※2026年3月20日（金）開店予定／ミズノ公式オンラインストア／ミズノ取扱店