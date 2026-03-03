松下洸平、黒木華主演ドラマ『銀河の一票』に出演決定！「今まで以上に国会に関するニュースを見るようになりました」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

黒木華が主演をつとめ、野呂佳代がバディ役を演じる、4月スタートの月曜22時連続ドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系全国ネット）。

このたび、主人公が信頼する幼なじみで優秀な国会議員の役に、松下洸平が決定。さらに初回放送日が4月20日に決まった。

■松下洸平が主人公の兄のような存在、与党・民政党の若きホープを熱演

『銀河の一票』は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木華）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事にすべく選挙に挑む、あらたな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。

与党・民政党の若手議員である日山流星を演じるのは、俳優でシンガーソングライターの松下洸平。松下は、連続テレビ小説『スカーレット』（2019年NHK）への出演で一躍注目を集め、以降『最愛』（2021年TBS）、『やんごとなき一族』（2022年フジテレビ）、『合理的にあり得ない ～探偵・上水流涼子の解明～』（2023年カンテレ）など、数々の話題作に出演。その後も『いちばんすきな花』（2023年フジテレビ）でクアトロ主演、『放課後カルテ』（2024年日本テレビ）で単独主演、現在放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（2026年NHK）では松平元康（徳川家康）を演じている。

そんな松下が演じる日山流星は、茉莉の父である幹事長派閥のホープで、茉莉を子どものころからよく知る兄のような存在。現職都知事がスキャンダルで急きょ辞任し、後任の擁立をめぐり党内が慌ただしくなる中、父の不正疑惑の解明に奔走する茉莉に手を貸していた。強い絆で結ばれた“兄妹”のようなふたりが、都知事選を通してどのような関係となっていくのか注目だ。

カンテレ・フジテレビ系全国ネット『銀河の一票』

04/20日スタート

毎週月曜 22:00～

出演：黒木華 野呂佳代 松下洸平 他

