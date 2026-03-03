日経225先物テクニカルポイント（3日夜間取引終了時点）
3日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比310円安の5万7690円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
62109.26円 ボリンジャーバンド3σ
60070.31円 ボリンジャーバンド2σ
58486.00円 5日移動平均
58085.00円 一目均衡表・転換線
58057.24円 2日日経平均株価現物終値
58031.35円 ボリンジャーバンド1σ
57690.00円 3日夜間取引終値
55992.40円 25日移動平均
55955.00円 一目均衡表・基準線
53953.45円 ボリンジャーバンド-1σ
52622.93円 75日移動平均
52415.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
51914.49円 ボリンジャーバンド2σ
51300.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
49875.54円 ボリンジャーバンド3σ
46208.80円 200日移動平均
株探ニュース
