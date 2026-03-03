　3日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比310円安の5万7690円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

62109.26円　　ボリンジャーバンド3σ
60070.31円　　ボリンジャーバンド2σ
58486.00円　　5日移動平均
58085.00円　　一目均衡表・転換線
58057.24円　　2日日経平均株価現物終値
58031.35円　　ボリンジャーバンド1σ
57690.00円　　3日夜間取引終値
55992.40円　　25日移動平均
55955.00円　　一目均衡表・基準線
53953.45円　　ボリンジャーバンド-1σ
52622.93円　　75日移動平均
52415.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
51914.49円　　ボリンジャーバンド2σ
51300.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
49875.54円　　ボリンジャーバンド3σ
46208.80円　　200日移動平均


株探ニュース