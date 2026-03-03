TOPIX先物テクニカルポイント（3日夜間取引終了時点）
3日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比50ポイント安の3844ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4135.59ポイント ボリンジャーバンド3σ
4005.36ポイント ボリンジャーバンド2σ
3898.42ポイント 2日TOPIX現物終値
3886.70ポイント 5日移動平均
3875.13ポイント ボリンジャーバンド1σ
3871.00ポイント 一目均衡表・転換線
3844.00ポイント 3日夜間取引終値
3744.90ポイント 25日移動平均
3728.50ポイント 一目均衡表・基準線
3614.67ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3560.38ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3534.46ポイント 75日移動平均
3484.44ポイント ボリンジャーバンド2σ
3459.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3354.21ポイント ボリンジャーバンド3σ
3192.06ポイント 200日移動平均
株探ニュース
