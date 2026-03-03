3日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比50ポイント安の3844ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4135.59ポイント ボリンジャーバンド3σ

4005.36ポイント ボリンジャーバンド2σ

3898.42ポイント 2日TOPIX現物終値

3886.70ポイント 5日移動平均

3875.13ポイント ボリンジャーバンド1σ

3871.00ポイント 一目均衡表・転換線

3844.00ポイント 3日夜間取引終値

3744.90ポイント 25日移動平均

3728.50ポイント 一目均衡表・基準線

3614.67ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3560.38ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3534.46ポイント 75日移動平均

3484.44ポイント ボリンジャーバンド2σ

3459.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3354.21ポイント ボリンジャーバンド3σ

3192.06ポイント 200日移動平均





株探ニュース

