　3日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比50ポイント安の3844ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4135.59ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
4005.36ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3898.42ポイント　　2日TOPIX現物終値
3886.70ポイント　　5日移動平均
3875.13ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3871.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3844.00ポイント　　3日夜間取引終値
3744.90ポイント　　25日移動平均
3728.50ポイント　　一目均衡表・基準線
3614.67ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3560.38ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3534.46ポイント　　75日移動平均
3484.44ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3459.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3354.21ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3192.06ポイント　　200日移動平均


株探ニュース