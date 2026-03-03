　3日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比16ポイント安の753ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

794.57ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
773.47ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
768.64ポイント　　2日東証グロース市場250指数現物終値
757.00ポイント　　5日移動平均
753.00ポイント　　3日夜間取引終値
752.38ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
744.50ポイント　　一目均衡表・転換線
731.28ポイント　　25日移動平均
730.78ポイント　　200日移動平均
724.50ポイント　　一目均衡表・基準線
710.18ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
702.24ポイント　　75日移動平均
699.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
689.09ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
684.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
667.99ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース