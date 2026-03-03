3日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比16ポイント安の753ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



794.57ポイント ボリンジャーバンド3σ

773.47ポイント ボリンジャーバンド2σ

768.64ポイント 2日東証グロース市場250指数現物終値

757.00ポイント 5日移動平均

753.00ポイント 3日夜間取引終値

752.38ポイント ボリンジャーバンド1σ

744.50ポイント 一目均衡表・転換線

731.28ポイント 25日移動平均

730.78ポイント 200日移動平均

724.50ポイント 一目均衡表・基準線

710.18ポイント ボリンジャーバンド-1σ

702.24ポイント 75日移動平均

699.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

689.09ポイント ボリンジャーバンド2σ

684.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

667.99ポイント ボリンジャーバンド3σ





株探ニュース

