DAIGO、『ばけばけ』本日出演！「妻ことおタエさんから連絡がきました」
高石あかりが主演を務め、トミー・バストウが共演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合ほか／毎週月曜〜土曜8時ほか ※土曜は一週間の振り返り）より、本日の放送回に薮井役で出演するDAIGOからコメントが到着した。
【写真】背中の開いた深紅のドレス姿が美しすぎる北川景子
本作は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
DAIGOが演じるのは、トキを診察する医師・薮井。人柄の良い町医者だが、蛇と蛙からは“ヤブ医者”と呼ばれている。DAIGOは連続テレビ小説初出演。本作には、妻の北川景子も雨清水タエ役で出演している。
DAIGOは出演の知らせについて、「ある日ばけばけの撮影で大阪にいる妻ことおタエさん（北川景子）から連絡が来ました」と明かし、「撮影に行ったら熊本が舞台で島根ではありませんでしたが、ずっと観ていたおトキさん、フミさん、司之介さんに会えて嬉しすぎました！ 控室にはヘブン先生もいて大興奮でした！ 大河ドラマと同じ30秒くらい、いやもっと短い可能性もあるので、注目して観てください！」と撮影を振り返った。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は「はしごだか」が正式表記
※DAIGOのコメント全文は以下の通り
＜コメント全文＞
■DAIGO
“DBD”
DAIGO ばけばけ でるけん。
元々、祖父の故郷、島根が舞台のばけばけに出たいという気持ちがありました。
ある日ばけばけの撮影で大阪にいる妻ことおタエさんから連絡が来ました。
おタエさん「出られるみたいだよ」
DAIGO「え？」
おタエさん「ばけばけ」
DAIGO「え？」
ということで
人生で初めて使いました
TB
妻のバーター
撮影に行ったら熊本が舞台で島根ではありませんでしたが、ずっと観ていたおトキさん、フミさん、司之介さんに会えて嬉しすぎました！ 控室にはヘブン先生もいて大興奮でした！ 大河ドラマと同じ30秒くらい、いやもっと短い可能性もあるので、注目して観てください！
【写真】背中の開いた深紅のドレス姿が美しすぎる北川景子
本作は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
DAIGOは出演の知らせについて、「ある日ばけばけの撮影で大阪にいる妻ことおタエさん（北川景子）から連絡が来ました」と明かし、「撮影に行ったら熊本が舞台で島根ではありませんでしたが、ずっと観ていたおトキさん、フミさん、司之介さんに会えて嬉しすぎました！ 控室にはヘブン先生もいて大興奮でした！ 大河ドラマと同じ30秒くらい、いやもっと短い可能性もあるので、注目して観てください！」と撮影を振り返った。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は「はしごだか」が正式表記
※DAIGOのコメント全文は以下の通り
＜コメント全文＞
■DAIGO
“DBD”
DAIGO ばけばけ でるけん。
元々、祖父の故郷、島根が舞台のばけばけに出たいという気持ちがありました。
ある日ばけばけの撮影で大阪にいる妻ことおタエさんから連絡が来ました。
おタエさん「出られるみたいだよ」
DAIGO「え？」
おタエさん「ばけばけ」
DAIGO「え？」
ということで
人生で初めて使いました
TB
妻のバーター
撮影に行ったら熊本が舞台で島根ではありませんでしたが、ずっと観ていたおトキさん、フミさん、司之介さんに会えて嬉しすぎました！ 控室にはヘブン先生もいて大興奮でした！ 大河ドラマと同じ30秒くらい、いやもっと短い可能性もあるので、注目して観てください！