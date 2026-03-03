中東戦争が開始から丸3日が経過する中、中国政府が米国とイスラエルの空襲により、イランで中国人1人が死亡したと明らかにした。

中国外交部の毛寧報道官は2日、定例記者会見で「最近、イランの首都テヘランで中国人1人が軍事衝突に巻き込まれ死亡した」とし、「遺族に哀悼の意を表する」と述べた。あわせて、関連公館を通じて遺族に必要な支援を提供していると付け加えた。

毛報道官は米国とイスラエルのイラン攻撃に対し、「国連安全保障理事会の承認なしにイランに軍事的打撃を加えたことは国際法に違反する行為」とし、「イランの主権と安全を深刻に侵害したものだ」と批判した。続いて「各国の主権・安全・領土保全は十分に尊重されなければならない」とした。

特にアヤトラ・アリ・ハメネイ最高指導者の死亡を巡り、「主権国家の指導者を攻撃・殺害したことは国連憲章の目的と原則、国際関係の基本準則を踏みにじる行為」とし、「中国はこれに断固として反対し、強く糾弾する」と強調した。

毛報道官は「当面の課題は軍事行動を中断し、戦線のさらなる拡大を防ぐこと」とし、「中国は国際社会とともに紛争を緩和し、戦争を阻止するために積極的に努力する」と明らかにした。また「政治・外交的手段を通じた対話と交渉が現在の危機を克服し、地域安保を維持できる唯一の道」と付け加えた。

毛報道官は米国とイスラエルの軍事行動に関連し、「中国は事前に通報を受けていない」とした。続いて「中国とロシアの推進により国連安保理が緊急会合を開催してイラン情勢を議論した」とし、「中国は安保理が引き続き役割を果たしていくことを支持する」と述べた。