サッカーＷ杯北中米３カ国大会の開幕まで３日で１００日となった。昨年７月の東アジアＥ−１選手権で日本代表に初招集され、１月からドイツ１部リーグ・ザンクトパウリでプレーするＤＦ安藤智哉（２７）が、このほど、オンラインでの取材に応じた。Ｊ３でプロ生活をスタートさせ、世界最高峰の欧州五大リーグに到達。チームメートから「デンジャー」と呼ばれる身長１９０センチの大型センターバックが、虎視眈々（たんたん）とＷ杯のメンバー入りを目指す思いを語った。

夢舞台まで残り１００日。安藤は「短いなと、すごく思う」と、率直な心境を明かす。ＤＦ陣に負傷者が相次ぐ中、代表入りを懸けた競争は激化。「自チームでしっかり試合に出て勝利すれば、自分の評価も高まる。そこにフォーカスしたい」と、視線はあくまで足元に向いている。

今冬、Ｊ１福岡からザンクトパウリに移籍。Ｗ杯を意識して環境を選ぶ選手も少なくないが「（Ｗ杯は）頭の片隅に置きながら。Ｗ杯のためというより、自分の成長のために決断した」と強調する。その言葉の裏には、地道に積み重ねてきたキャリアがある。

地元の愛知学院大からプロ入りを目指すも、届いたオファーは当時Ｊ３の今治のみ。「逆にそれが自分の原動力になった」と反骨心を胸に刻んだ。Ｊ２大分、Ｊ１福岡と一歩ずつ階段を上がり、ついに目標の欧州五大リーグへ到達。エリートではない道のりが、今の強さを支える。

１９０センチ、８８キロの体格を生かした空中戦と対人の強さに加え、武器は相手の動きを先読みしてボールを奪う“予測”だ。昨年７月、日本代表へ初招集された際には森保監督から「予測しながらの守備が非常に高いレベル」と評価された。

各国の代表ＦＷがそろうブンデスリーガーにおいて、予測を重要なテーマに掲げている。ここまでリーグ戦６試合に出場。日本との違いに「本当に縦のスピードが速い。細かなポジション修正をしないと一瞬でやられてしまうレベル」と実感を込める。「足はすぐ速くならないが、予測は自分次第で変われる」と世界仕様に磨き、最強のＤＦを目指す。

チームメートからは「デンジャー」の愛称も授かった。理由は「不明」と笑うが、そのスケールの大きさからかもしれない。Ｊ３からはい上がった男が、世界の大舞台で“危険な存在”となる日が来るか。１００日後の開幕へ、挑戦は続く。（デイリースポーツ・松田和城）

◆安藤智哉（あんどう・ともや）１９９９年１月１０日、愛知県豊田市出身。ＳＦＣ梅坪台、梅坪台中、岡崎城西高を経て愛知学院大に進学。２０２１年に当時Ｊ３の今治に加入。２２年にＪ３ベストイレブンに輝き翌年からＪ２大分でプレー。２５年にＪ１福岡に完全移籍し、３６試合４得点。同年７月には日本代表に初選出され、その後は全活動に招集されている。（９月の米国遠征はケガで不参加）。２６年１月にドイツ１部ザンクトパウリに完全移籍。１９０センチ、８８キロ。