松下洸平、国会議員“与党ホープ”に…ビジュアル公開【コメント】 黒木華＆野呂佳代の月10『銀河の一票』放送開始日も決定
俳優・黒木華が主演し、野呂佳代とバディを組む、カンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（毎週月曜 後10：00）が、4月20日放送スタートと決定。さらに、新たなキャストとして、松下洸平の出演が発表された。
【画像】印象が対象的な人物を演じる黒木華、野呂佳代
同作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
脚本は、『しずかちゃんとパパ』『ウソ婚』『舟を編む 〜私、辞書つくります〜』など、数々のヒット作を世に送り出してきた蛭田直美氏によるオリジナル作品。音楽は、映画『竜とそばかすの姫』で日本アカデミー賞 最優秀音楽賞を受賞した坂東祐大氏が担当する。
松下は、主人公・茉莉が信頼する幼なじみで優秀な国会議員・日山流星を演じる。与党・民政党の若手議員で、茉莉の父である幹事長派閥のホープというキャラクター。茉莉にとっては、子どものころからよく知る兄のような存在となる。
現職都知事がスキャンダルで急きょ辞任し、後任の擁立をめぐり党内が慌ただしくなる中、父の不正疑惑の解明に奔走する茉莉に手を貸す。強い絆で結ばれた“兄妹”のような2人が、都知事選を通してどのような関係となっていくのか。
松下は、連続テレビ小説『スカーレット』で一躍注目を集め、以降『最愛』『やんごとなき一族』『合理的にあり得ない 〜探偵・上水流涼子の解明〜』など、数々の話題作に出演。その後も『いちばんすきな花』でクアトロ主演、『放課後カルテ』で単独主演、現在放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』では松平元康（徳川家康）を演じている。
■松下洸平 コメント
――オファーを受けたときの心境はいかがでしたか？
佐野プロデューサーや共演者の皆さんをはじめ、いつかご一緒したいと思っていた方々ばかりだったので、とてもうれしかったです。当初は政治に詳しいわけではなく、どちらかというと疎い方だったのですが、台本が本当におもしろくて、自然と“もっと政治のことを知りたい”と思うようになりました。決して登場人物がみんなキラキラ輝いているわけではありません。それぞれが自分なりの光を追い求めて懸命に生きる姿、その生き様に、胸を打たれました。
――ご自身が演じる役の魅力を教えてください。
流星は、民政党の若手議員でこれからを期待されている存在です。主人公の茉莉とは幼なじみで、お互いをよく知る２人が、国政という舞台で何を分かち合い、どのような関係となっていくのか…。僕自身もまだ結末を知らないので、一視聴者の目線でワクワクしています。
――撮影現場ではどのように役を演じていますか？
物語の序盤では、非常に明るく社交性も高く、政界で生きていくための強さやずる賢さも持ち合わせたパーフェクトな人間に見えると思います。その裏で抱える“何か”を、観てくださる方に少し感じ取ってもらえたらいいなと思いながら演じています。そして、話し方や歩き方、立ち方、座り方など細かい所作も「流星ならどうするだろう」と考え、スタッフの皆さんと相談しながら一つずつ作っています。私生活でも、役のヒントを探るために、今まで以上に国会に関するニュースを見るようになりました。
――撮影現場の雰囲気はいかがですか？
政治を題材にしたドラマですが、現場の雰囲気はとても和やかで、楽しく撮影させていただいています。あくまで“エンターテインメント”作品なので、流星のチャーミングなセリフも、自分自身が楽しみながら届けられたらいいなと思っています。スタッフの皆さんが温かく笑ってくださるのが本当にうれしくて、その空気に支えられながら日々頑張っています。
――視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。
これまであまりなかった“選挙エンターテインメント”作品です。政治そのものだけでなく、その奥にある人間ドラマを丁寧に描いています。光を追い求める人たちの姿に、笑ったり、胸が熱くなったり、ふと勇気をもらえたり…そんな時間を届けられたらうれしいです。政治に詳しいかどうかにかかわらず、どなたにも楽しんでいただける作品になっていると思います。ぜひ楽しみにしていただけたらうれしいです。
【画像】印象が対象的な人物を演じる黒木華、野呂佳代
同作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
松下は、主人公・茉莉が信頼する幼なじみで優秀な国会議員・日山流星を演じる。与党・民政党の若手議員で、茉莉の父である幹事長派閥のホープというキャラクター。茉莉にとっては、子どものころからよく知る兄のような存在となる。
現職都知事がスキャンダルで急きょ辞任し、後任の擁立をめぐり党内が慌ただしくなる中、父の不正疑惑の解明に奔走する茉莉に手を貸す。強い絆で結ばれた“兄妹”のような2人が、都知事選を通してどのような関係となっていくのか。
松下は、連続テレビ小説『スカーレット』で一躍注目を集め、以降『最愛』『やんごとなき一族』『合理的にあり得ない 〜探偵・上水流涼子の解明〜』など、数々の話題作に出演。その後も『いちばんすきな花』でクアトロ主演、『放課後カルテ』で単独主演、現在放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』では松平元康（徳川家康）を演じている。
■松下洸平 コメント
――オファーを受けたときの心境はいかがでしたか？
佐野プロデューサーや共演者の皆さんをはじめ、いつかご一緒したいと思っていた方々ばかりだったので、とてもうれしかったです。当初は政治に詳しいわけではなく、どちらかというと疎い方だったのですが、台本が本当におもしろくて、自然と“もっと政治のことを知りたい”と思うようになりました。決して登場人物がみんなキラキラ輝いているわけではありません。それぞれが自分なりの光を追い求めて懸命に生きる姿、その生き様に、胸を打たれました。
――ご自身が演じる役の魅力を教えてください。
流星は、民政党の若手議員でこれからを期待されている存在です。主人公の茉莉とは幼なじみで、お互いをよく知る２人が、国政という舞台で何を分かち合い、どのような関係となっていくのか…。僕自身もまだ結末を知らないので、一視聴者の目線でワクワクしています。
――撮影現場ではどのように役を演じていますか？
物語の序盤では、非常に明るく社交性も高く、政界で生きていくための強さやずる賢さも持ち合わせたパーフェクトな人間に見えると思います。その裏で抱える“何か”を、観てくださる方に少し感じ取ってもらえたらいいなと思いながら演じています。そして、話し方や歩き方、立ち方、座り方など細かい所作も「流星ならどうするだろう」と考え、スタッフの皆さんと相談しながら一つずつ作っています。私生活でも、役のヒントを探るために、今まで以上に国会に関するニュースを見るようになりました。
――撮影現場の雰囲気はいかがですか？
政治を題材にしたドラマですが、現場の雰囲気はとても和やかで、楽しく撮影させていただいています。あくまで“エンターテインメント”作品なので、流星のチャーミングなセリフも、自分自身が楽しみながら届けられたらいいなと思っています。スタッフの皆さんが温かく笑ってくださるのが本当にうれしくて、その空気に支えられながら日々頑張っています。
――視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。
これまであまりなかった“選挙エンターテインメント”作品です。政治そのものだけでなく、その奥にある人間ドラマを丁寧に描いています。光を追い求める人たちの姿に、笑ったり、胸が熱くなったり、ふと勇気をもらえたり…そんな時間を届けられたらうれしいです。政治に詳しいかどうかにかかわらず、どなたにも楽しんでいただける作品になっていると思います。ぜひ楽しみにしていただけたらうれしいです。