50歳からのラーメンかくあるべき　壮年スタッフが語る理想の味とは

人生100年と言われて久しい。50歳ともなれば、その半分。折り返し地点だ。とはいえ、若さで押し切れるほどもう頑健ではない。いまだ進化をし続けるラーメン界。残りの人生でどんなラーメン活動を送るべきなのか。小誌50オーバーのスッタッフたちが、じっくりと考えてみました。

味だけでは語れぬ我らが望む一杯

50歳から。これが30歳からであれば、濃厚な一杯、具沢山、メガ盛りと、これまでと一緒で問題はないのだろう。「昔は好きだったけど、二郎系や背脂コッテリはもういいかな」（ライターI）、カメラマンK も「背脂ちゃっちゃ系が大好物でしたが、アブラ少なめ、味薄め、麺やわがデフォルトに変わりました」と続ける。

体の変化と健康志向。50 歳ともなると、塩分や脂、糖分などを無尽蔵に摂取してはいられないのだ。

しかし、あっさり、さっぱりしていればいいのかというと、そう単純でもない。

「歳を重ね、いろいろ経験しているからこそ、流行ではなく本質を追求した味わい、上質な一杯が食べたくなる」（編集K）とその内容を重視しつつ、「小さな頃大好きだった味に似た味に出会えると、『これだよ、これ』に加え、それを食べていたシーンまで思い出されてほっこりした気分になれる」（編集T）と、思い出という心に刺さる調味料まであれば、なお可だ。

50歳からのラーメンは「上質な一杯」がふさわしい

わがままという気がしないでもないが、小誌的な50歳からのラーメンとは、醤油、塩、味噌、豚骨というジャンルに縛られない、”新しいけれどどこか懐かしく、体に染み入るような上質な一杯“なのである。

50年かけて我々はついに辿り着いた

「その土地ならではの味。東京では食べないけれど、旅先ではぜひ食べたい」（ライターI）

「卵麺と麦香る麺。濃厚より湯に近い素気ないラーメンかも」（ライターS）

「シンプルの真逆思い切り個性的な遊び心ある一杯も好き」（編集K）

「会津若松の一杯。水のよさと喜多方系のやさしい麺にほのぼの」（カメラマンU）

「もやしソバやタンメン＆ビールがしみじみ旨い」（カメラマンK）

撮影／小島 昇 文／編集部

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

