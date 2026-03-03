「なんでこんなにがんばっているのに結果が出ないんだろう」「もしかして、この仕事が向いてないのかも？」。そんなふうに、立ち止まりたくなった人におすすめの本があります。書籍『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（池田貴将著）は、本来自分の持っている集中力、気力を取り戻し、停滞感を打破してくれる1冊です。本書の発売を記念して、「停滞している人が変えるべきこと」について書かれた一節を、本書より一部抜粋・再編集して紹介します。

「失敗した理由」ではなく、「成功した理由」を分析しよう

「もう失敗したくない」と思って、過去の失敗を繰り返し振り返ることはありませんか？

残念ながら、失敗をいくら研究しても、手に入るのは「失敗がない状態」だけです。

「病気になった」ことをいくら研究しても、手に入るのは「病気になった原因」ですよね。

決して、「元気でエネルギーにあふれる方法」はわかりません。

「失恋した理由」を振り返っても、手に入るのは「うまくいかなかった理由」で、決して、「情熱的で信頼できるようなパートナーシップを築く方法」はわかりません。

この点が停滞しているときに盲点になっているところです。

失敗を分析して、原因を知ったとしても、それが成功につながることはない。

むしろ研究すべきは、「うまくいったこと」なのです。

「うまくいったこと」を分析すると「再現」できるようになる

「なぜ間食をしてしまったのか」ではなく、「あの日はなぜ間食をしなくてすんだんだろう？」と成功したときを振り返るのです。

「なぜいつも締め切りギリギリにしか動けないんだ」ではなく、「そういえば、あの仕事はなぜ期日より早く出せたんだ？」と成功を振り返る。

「なぜ集中できないんだ」ではなく、「あのときは集中できた。なぜ？」と研究するのです。

うまくいったことを分析すると、それを再現できるようになるのです。

