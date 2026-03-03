オットーのイタリア遠征に見られる「カール大帝」との類比…露見し始めた「イタリア支配」への野心と‟皇帝”への道

ヨーロッパ随一の強国は、ひとりの男によって作り上げられた。その名は神聖ローマ帝国初代皇帝・オットー1世。欧州を席巻した苛烈な王の生涯は、戦いの軌跡だった。身内からの反乱にイタリア遠征、そして強敵ハンガリーとの戦争。彼はいかにして数多の勢力を下し、その地位を固めていったのか。

オットー1世の生涯を辿れば、中世ヨーロッパが見えてくる。ドイツの源流・神聖ローマ帝国の歴史を綴った『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』から一部抜粋・再編集してお届けする。

『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』連載第35回

『「監禁された前イタリア王妃」の救出で現前した叔父甥間の‟先陣争い”…「次期国王」の甥に嫉妬するハインリヒが吹聴した「巧妙な罠」』より続く。

オットーのイタリア遠征

オットーのイタリア遠征は8月中旬に始まった。マインツ、トリーア両大司教を引き連れ、ロートリンゲン大公となった赤毛のコンラートも加わった大部隊の遠征である。むろんハインリヒもリウドルフも従軍している。

これを聞くとベレンガーリオ親子はアペニン山脈のサン・マリーノ要塞に逃げ込んだ。そのためオットーは9月23日にはイタリア王国の首都であるパヴィアに無血入城することができた。そして10月には、「フランク人とランゴバルド人の王」を名乗り、イタリア中の貴族からの忠誠の誓いを受けている。

オットーの「フランク人とランゴバルド人の王」の名乗りは774年、カール大帝がランゴバルド王国を征服したときの先例に倣っている。

イタリアへの野心

東ゲルマンの一部族であるランゴバルド人（ロンバルディア人）は6世紀に北イタリアに侵入し、ランゴバルド王国（ロンバルディア王国）を建設しイタリア中・南部を支配した。そして全盛期の8世紀前半には東ローマ（ビザンツ）帝国領ラヴェンナをも併合している。ところがローマを脅かしたためにカール大帝により征服され、フランク大帝国に併合されたのである。

つまりオットーがこの大帝の事績に倣ったということは、イタリアへの野心を露わにし、皇帝への道を模索し始めたということである。

事実、オットーは同道したマインツ大司教フリードリヒをローマに派遣している。皇帝戴冠の打診である。時のローマ教皇アガペトゥス2世はオットーの皇帝即位に前向きであった。しかし母マロツィアを監禁しローマの支配者となっていたアルベリーコ2世が難色を示す。そのため話は壊れ、使命を果たせなかったマインツ大司教フリードリヒとオットーの間に隙間風が吹くことになる。

