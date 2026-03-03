【ばけばけ】あまりにも深すぎた…『こころ』と『心』でつながる夏目漱石と小泉八雲との「意外な接点」

小泉八雲の妻・セツを主人公にしたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。ギリシアで生まれ、いくつもの土地を経て、日本にたどり着いたハーン／八雲。その後に出会い、妻となったセツとの共同作業で、『怪談』をはじめとする、数々の名著を生み出すことになる。なぜ八雲は、日本人の暮らしや心を、日本人以上に深く見つめ、描き出すことができたのか――。

ドラマの放送に合わせて、民俗学者・畑中章宏が満を持して書き下ろした“小泉八雲入門の決定版”『小泉八雲 「見えない日本」を見た人』（光文社新書）より、一部を公開する。

小泉八雲の『心』と、夏目漱石の『こころ』

小泉八雲の代表的著作のひとつ、『心――日本の内面生活がこだまする暗示的諸編』は、1896年（明治29年）に刊行された。タイトルの原題は“Kokoro”、副題は“Hints and Echoes of Japanese Inner Life”である。

収録された15編の目次をあらためると、「停車場にて」「日本文明の真髄」「門（かど）づけ」「旅日記から」「阿弥陀寺の比丘尼（びくに）」「戦後に」「春」「趨勢一瞥（すうせいいちべつ）」「業（ごう）の力」「ある保守主義者」「神々の黄昏（たそがれ）」「前世の観念」「コレラの流行期に」「祖先崇拝についての若干の考察」「君子（きみこ）」で、これまで取りあげてきた作品が多く含まれる。

ところで“こころ”と呼ばれる出版物で、だれもがすぐ思い浮かべるのは、夏目漱石（1867〜1916）の『こころ』だろう。八雲の『心』と漱石の『こころ』は、一見まったく無関係に見える。八雲の『心』は1896年（明治29年）に刊行され、漱石の『こころ』は1914年（大正3年）に刊行された。

英文講師として前任・後任の関係にあった八雲と漱石

八雲と漱石は、東京帝国大学の英文学講師として、前任、後任の関係にあった。漱石は熊本の五高で英文学を教えていた時代から、八雲の存在を意識していたようである。東大の学生たちに、その講義が高く評価された八雲が解雇され、漱石が八雲の代わりに就任した。八雲は東大を去り、早稲田大学に迎えられて坪内逍遥らと交流をもつものの、まもなくして亡くなる。

1903年4月から、八雲に代わって、夏目金之助（漱石）、上田敏（びん）、アーサー・ロイドの3名が英文学科に配属されると、学生たちの不満は漱石に向かった。同年5月4日には1年生の小山内薫、川田順らが受講を拒否し、卒業の近づいた3年生は出席。2年生は厨川辰夫（くりやがわたつお、白村）だけが熱心に聞いていたという。

『吾輩は猫である』『三四郎』に登場する「八雲先生」

漱石の八雲にたいする意識は、じつは漱石の作品中にも現われている。1906年から07年刊の『吾輩は猫である』、1909年刊の『三四郎』で「八雲先生」として言及しているのだ。

僕のも大分（だいぶ）神秘的で、故小泉八雲先生に話したら非常に受けるのだが、惜しい事に先生は永眠されたから、実のところ話す張合もないんだが、せっかくだから打ち開けるよ。 （夏目漱石『吾輩は猫である』角川文庫、2007年）

その時ポンチ絵の男は、死んだ小泉八雲先生は教員控室へはいるのがきらいで講義がすむといつでもこの周囲をぐるぐる回って歩いたんだと、あたかも小泉先生に教はったようなことを言った。 （同『三四郎』角川文庫、2011年）

漱石の『先生の遺書』が『こゝろ』に変わった理由

『こころ』のほうは、1914年（大正3年）4月20日から8月11日まで、『朝日新聞』で「心 先生の遺書」として連載され、同年9月20日に岩波書店より漱石自身の装丁で刊行された。前半は「私」という学生の目をとおして、後半は「先生」の遺書という書簡体で、親友を裏切ったため苦しみ自殺する主人公「先生」の内面を描いている。

タイトルについて、漱石は自序でこのように説明している。

当時の予告には数種の短篇を合してそれに『心』といふ標題を冠（かぶ）らせるつもりだと読者に断わったのであるが、その短篇の第一に当る『先生の遺書』を書き込んで行くうちに、予想通り早く片が付かない事を発見したので、とうとうその一篇だけを単行本に纏（まと）めて公けにする方針に模様がえをした。しかしこの『先生の遺書』も自から独立したようなまた関係の深いような三個の姉妹篇から組み立てられている以上、私はそれを『先生と私』、『両親と私』、『先生と遺書』とに区別して、全体に『心』という見出しを付けても差支（さしつかえ）ないように思ったので、題は元のままにしておいた。ただ中味を上中下に仕切っただけが、新聞に出た時との相違である。 （夏目漱石『こころ』自序、角川文庫、2004年）

なお、自装の箱入りの書籍本体と序文には「心」と表記されているが、それ以外はすべて「こゝろ」で統一されている。

漱石が、八雲の『心』に見たもの

漱石は第五高等学校在任中の1900年（明治33年）に、文部省から英国留学の命令を受ける。3年に満たないイギリス生活で漱石は、日本の近代、明治維新や明治という時代そのものが、日本にとって、日本人にとってどういうものなのか、深く考えるきっかけになった。

「私は殉死という言葉をほとんど忘れていました。平生使う必要のない字だから、記憶の底に沈んだまま、腐れかけていたものとみえます。妻の冗談を聞いて始めてそれを思い出した時、私は妻に向かってもし自分が殉死するならば、明治の精神に殉死するつもりだと答えました。私の答もむろん冗談にすぎなかったのですが、私はその時なんだか古い不要な言葉に新しい意義を盛りえたような心持ちがしたのです。（後略）」 （夏目漱石『こころ』同前）

八雲の『心』は漱石が五高赴任中に出版されたものだが、漱石が読んでいたかどうかは明らかでない。しかし、明治という時代を根底的に考えなおす作品を命名するにあたり、八雲の『心』を借用したのではないかと、私は想像しているのだ。

漱石は八雲の『心』の何に惹かれたのか

八雲の『心』は序文で「心」という漢字を掲げたうえで、タイトルと内容について説明している。

この巻を構成する諸編は日本の外面生活よりもむしろ内面生活を扱っている。――それだから「心」Kokoro（heart）という標題の下にまとめた。右に掲げた漢字で書かれるこの言葉は、「心情」heartだけでなく、情緒的な意味における「心意」mindをも意味し、「精神」spirit、「勇気」courage、「決心」resolve、「感情」sentiment、「情愛」affection、そして――ちょうど英語で“the heart of things”（事物の核心）と言うのと同じように、――「内なる意味」inner meaningをも意味する。 （『心――日本の内面生活がこだまする暗示的諸編』序、平川祐弘訳、河出文庫、2024年）

この序文は、民俗学の説明に使えるのではないかとも思われる含蓄（がんちく）のある文章である。

そして、漱石はたぶんこの序文を読んでいたに違いないと私は思う。漱石が惹かれ、自著のタイトルに『こころ』がふさわしいと思ったのは、最後の部分、“Kokoro”が、事物の核心「the heart of things」や、内なる意味「inner meaning」を意味するというところだったろう。

漱石は「明治の終わり」の核心、その内なる意味を、その小説に込めたという意味で『こころ』と名づけたのではないか。

