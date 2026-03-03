「暴力団」が消滅の危機！日本にしか存在しない”組織犯罪集団”はなぜ大幅に衰退したのか？

かつて20万人もの構成員を擁した暴力団。

覚せい剤の輸入や賭博、みかじめ料の徴収で莫大な収益を上げ、1980年代の年間収入は推計8兆円に達したと言われる。だが平成に入って以降、暴対法の制定や警察の行き過ぎた捜査、メディアによる批判的な報道が原因となり、暴力団は衰退の一途をたどってきた。

では、暴力団が社会から消えていくことは、我々一般国民にとって「良いこと」だけなのだろうか？しばし「必要悪」として語られてきた“やくざ”の実態を、『やくざは本当に「必要悪」だったのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

衰退している暴力団

暴力団が消滅しようとしている。暴力団対策法のせいではない。同法は暴力団に解散を求めていないし、暴力団の存在を認めている。結局は警察が暴力団を潰しに掛かっているのだが、警察自体が暴力団に対してどっちつかずで、自分たちが何をどうしようとしているのか、わかっていそうにない。

日本の暴力団は単なる組織犯罪集団ではない。団体名を名乗り、首脳の名前や経歴を明らかにし、メンバーを明かし、本部がどこにあるのか明示しているような犯罪集団は世界広しといえど、日本の暴力団だけだろう。警察が呼び出せば出頭するし、少し前までは殺人を犯せば最寄りの警察署に自首して出た。内容が定かではないものの、一部の組員は任侠道とやらを信じて、自分は反社会的な人間ではないと主張している。

完全に社会に害をなすものとはいえそうにないから、暴力団対策法も暴力団を定義づけるだけで、その結社を認め、単にいくつかの行為を禁じているだけだ。

しかし、警察が採った政策は別だった。警察は世論の受けを狙い、目に見える形で成績を挙げなければならない。そのターゲットとして暴力団は打ってつけだった。簡単に成果が挙がる。成果を挙げることに反対意見はなく、反対する勢力もいない。これはやる一手だというわけで、暴力団狩りは年中行事のようになった。そうした中に北九州の工藤會もあり、一時期、反警察的だった名古屋の弘道会もあり、警察はメンツが立つ程度に両組織に対して戦績を挙げることができた。

暴力団は便利なターゲットだった。警察が暴力団は社会悪だ、壊滅するまで徹底的に取り締まらなければならないと呼号すると、新聞やテレビメディアはその通りだと警察の望む通りに報じてくれた。国会も自民党から共産党までどの政党も反暴力団的で、警察の思うがまま、暴力団規制に賛成してくれた。

暴力団の収入源とは

これで行きすぎが生じた。北九州の工藤會の反警察的な姿勢が激しく、それへの対抗のため、福岡県の暴力団排除条例が厳しくなった。全国の暴排条例は福岡県に倣い、同じように厳しくした。

この暴排条例の中でも、暴力団への「利益供与の禁止」が命取りになった。警察が描いた構図は暴力団対警察ではなく、暴力団対市民社会だった。市民が暴力団を干し上げる点で大きな役割を果たさねばならない。

利益供与の禁止は地域社会に根ざす暴力団を根こそぎ危うくした。地場の飲食店や建設、土建、運送、労働者派遣、建材等々の業者がそっぽを向けば、暴力団はやっていけない。

暴力団は長いこと地域から「カスリを取る」方式でシノギを続けてきた。カスリを取るとは個人や事業主から、薄く広く利益をお裾分けしてもらうことである。

たとえば飲食店が繁盛していると見れば、そこに出かけて、みかじめ料をいただくことにする。お宅の儲けから少しだけうちに分けて下さい。そうすれば、うちはお客とのトラブルがあっても店側に立って解決します。うちの若い者はお店に出入りさせないし、嫌な客やグループは寄り付かないようにします。用心棒代と思って下さい。

ゲームセンターやパチンコホール、闇カジノなど、えらく儲かっている業種からは厚めにいただくが、普通の繁盛ぶりなら、限度をわきまえ、さほど無茶苦茶な額はふっかけない。

暴力団排除が加速した

そういえば、博打のテラ銭も似たようなものかもしれない。博打の参加者か、あるいは勝者から幾分かカネを落としてもらう。どうせ博打で遊んでいるカネである。参加者は負担とも思わず、賭博場を開帳する者にテラ銭を落とす。

テキ屋の祭礼などで露店を開くためのショバ代も薄く広く参加者からゴミ処理費用として取る点では変わらない。

博徒やテキ屋には現場を仕切る機能がついて回っていたのかもしれない。仕切ることでカスリを取る権利も温存されてきた。逆に横暴に仕切り、仕切られる者たちから大きな反発を買う親分もいたのだが。

土木の下請け工事などでは暴力団を入れず、業者仲間だけで談合を行うこともあるが、談合は発注元の限られた予算を皆で仲良く分けることで、めでたしとする。決して仕事を独り占めしないし、過当競争もしない。業者間で値引き競争のたたき合いもしない。その意味で入札制の効果をなくす行為だが、業者が仲良く皆で食うという目的は達成できる。

暴力団が噛むことで事業が円滑に進むといった面もあったにちがいない。しかし、今こうしたことは許されない。誰もが自由に参加できる開かれた競争市場でなければならない。

大義名分は大きく物をいい、もう二度と暴力団が仕切る業態は許されないだろう。土建業界や地上げ業界などでの暴力団排除は至上命題といっていい。暴力団の生息領域は狭まらざるを得ない。

