医療未来学者が語る「これからの医療」医師はどのように「AI」と協働するべきか

AIの登場により、「病院の診察室にいる白衣のお医者さん」のイメージは、いまからの10年で大きく変わる。

その激変の時代に医師になるとはどういうことか。

医師であり、医療未来学者でもある著者が、これから医師になろうとする娘、そして医学部を目指す若い人たちへ向けて語る、医師の仕事のリアルとキャリア、そして「未来の医師の姿」とは。『医療未来学者の父が 医師になる娘へ語る これからの医の世界』より気になる章をピックアップしてご紹介します。

医療の大転換期が来ている

医師の仕事は、いつの時代も、人々の命と健康を守るという尊い使命を担っていました。しかし、そのあり方は、テクノロジーの進化とともに大きく変貌を遂げようとしています。あなたが医師を目指す今の時代は、まさに現代医学の歴史における大転換点にあたります。医師の仕事や役割が、どう変わっていくのかわからない不安もあると思うけれど、変化はまた同時にチャンスでもあります。

AIは、その圧倒的なデータ処理能力と推論能力を活かし、今後、内科系から始まり、しばらくすると外科系、そして将来はあらゆる医療行為ができるようになります。初期診察や画像診断といった得意分野はもちろん、治療支援や手術支援、手術の実施そのものにいたるまで、AIが医師の仕事の多くを強力に支援し、さらに代替するようになるのです。ダイタイ何でもできるようになるのです。

現在でも、人間の手では不可能な角度からメスを入れ、精密な施術を可能にする手術補助ロボットは開発され、活躍しています。胃や腸の写真をたくさん撮って、病変を報告した後、数時間で体外に排出されるカプセル内視鏡の技術も出来上がっています。体内の必要箇所に薬を届けた後に消滅する「薬の配達ロボット」もやがて実用化されるでしょう。

SFの世界が、一つ、また一つと現実になりつつある。その変化を、ビクビクと怖がるのではなく、むしろワクワクと楽しんでほしいのです。

「医師の仕事はなくなるのでは？」という不安もあるかもしれませんが、AIができることが増えるだけで、医師の仕事が完全になくなることはありません。むしろAIがより高度な業務を担うことで、人間の医師にしかできないことが、これまで以上に重要になっていきます。その意味では、仕事がなくなる医師もいます。ちゃんとした人間医師にしか意義ある仕事は回ってこなくなるからです。

たとえば、患者さんの言葉の奥にある本当の悩みを感じ取ったり、数値では測れない微妙な表情や仕草から体調の変化を読み取ったりする人間の能力は、AIには真似できません。また、何よりも、死の恐怖に怯える患者さんの手を取り、共に病魔と闘う覚悟や温かさは、人間の医師にしか提供できない価値です。

想像してみてください。

AIが完璧な地図を示してくれたとします。でも実際に、どこに向かうか決めて一緒に旅をして、道中の困難を乗り越え、辿り着いた先の光景に感動する経験は、人間同士にしかできません。つまりAIは、医師の専門知識を補完し、より質の高い医療を提供するための「最強のアシスタント」ではあるけれど、主役は人間。患者さんに寄り添うのはあくまでもあなた自身です。そのことを忘れないでください。

AIが進化すればするほど、人間だけが持つ能力が際立つ時代がやってきます。人間の医師がもっとも力を入れるべきことに集中できる、やりがいに満ちた未来がやってくるのです。

一家に一台「AIの医師」が当たり前になる

現代の医療では、多くの病気に対して標準的な診断法、治療法が確立され、「完成期」を迎えつつあると言われています。近い将来、症状が重くない病気であれば、自宅で「AIの医師」が診断してくれる時代が到来するでしょう。

いまや、オンライン診療も広まりました。それと同じ感覚で、生成AI（そう、チャッピーことChatGPTをはじめとして）と気軽に会話しながら健康状態をチェックしてもらったり、簡単な問診を受けたりできる日が、すぐそこに来ています（2027年末くらいには制度はともかく技術としては完成しているはずです）。そうなれば、多くの人は、わざわざ病院に行かなくても、家で健康に関する課題の大部分は解決できるようになります。こうしたAI医療の進化によって、従来の病院の役割や医師の仕事のあり方は根本的に変わっていかざるをえません。

では、医師はどのようにAIと協働すればいいでしょうか？ AIの演繹（えんえき）する診断結果をそのまま鵜呑みにするのではなく、それが正しいのかどうかを、人間医師はきちんと見極める必要があります。具体的には、AIが導き出した情報を分析し、「意思決定者」として総合判断する仕事です。

かつての若手医師は、経験が足りない中で一人で悩み、結論を出し、先輩医師の厳しい叱咤を受けながら思考を修正していく「試行錯誤」の中で磨かれてきました。しかし今後は生成AIの普及により、常に「正解に近い補助」がある状態で臨床の場に臨むことになります。この環境変化は本質を大きく変え、意識しなければ医師の仕事を受動的なものに成り下がらせてしまうでしょう。一人前の医師になるためには、自ら能動的に動く気持ちが不可欠です。あらゆる職種がAIと共存する時代ですが、人の命に直結する医師という職において、この能動性の差が決定的な質の違いを生みます。自立できる職業人になることを目指してほしい。

また、AIは未学習の症例には対応できません。診断結果に間違いが含まれる可能性も大いにあります。AIの思考プロセスは「ブラックボックス問題」として知られているように、意思決定のプロセスがまだまだ不透明なのです。そのため、医師による最終確認は絶対に不可欠です。つまり、AIの進化に伴って、医療の信頼性を担保する責務を果たしていくのは、人間医師の重要な役割なのです。

診療ガイドラインの「例外」を診断する能力も、未来の医師に強く求められるようになるでしょう。そもそも、AIはあくまでも確率と統計からもっとも標準的な答えを教えてくれるだけで、生き方、働き方、考え方も異なる患者さんごとに、最適化した治療法の提案ができる訳ではないからです。

診療ガイドラインが整備され、AIがそのガイドラインにのっとった診療をすればするほど、医師がガイドラインに当てはまらない、複雑な症例や倫理的な問題に対処するケースも増えていくと思います。患者さん一人ひとりの症状や状況に合わせて、個別に最適解を考える。そんなオーダーメイド型の診療の役割を、人間医師が担うようになるのです。

現役医者が後悔する【父の死】--「人」として命に向き合うということはどういうことか