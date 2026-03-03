米沢城趾 上杉謙信公之像（写真：w.mart1964／イメージマート）

NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、豊臣秀吉の弟・秀長がいかに天下人の兄・秀吉を支えたかにクローズアップして好評を博している。戦国大名たちがどんなキャラクターで描かれるのかも見どころの一つ。松下洸平が演じる徳川家康はすでに登場し、武田信玄は未登場ながらも、郄嶋政伸が演じることが発表されている。そうなるとやはり、信玄のライバル・上杉謙信は誰が演じ、いかにして登場するかが気になるところ。その戦の強さから「戦国武将最強」と評される謙信だが、愛読書は意外なもので、そこにも謙信の強さの秘密があった──。

（＊）本稿は、『本を読む人だけが、“自分の壁”を突破できる』（真山知幸著／青春出版社）の一部を抜粋・再編集したものです。

『平家物語』に涙を流した上杉謙信の思い

「日本維新の会」や「れいわ新選組」など、歴史にまつわるワードが政党名に使われることがある。大改革を成し遂げた若き幕末の志士や、滅びゆく幕府を守ろうと集った新選組の面々は、それぞれ立場は違えど「この日本を何とかしなければ」と立ち上がった点では同じだ。

そして今の日本社会もまた幕末期と同様に混迷に陥っている。政治家を志す者が彼らのようであるべし、と意気込んでその名にあやかりたいというのは、実が伴っているかどうかはともかく、理解はできる。

戦国時代に戦の強さから「越後の龍」「軍神」と呼ばれた越後の上杉謙信もまた、先人の奮闘ぶりに心を揺さぶられたようだ。涙さえ流しながら、こう嘆いたという。

「我が国、日本の武徳はすっかり衰えたように思われる」

謙信がそんなふうにがっかりしたのは、石坂検校に語らせた『平家物語』に登場した武士のありようが、あまりに素晴らしかったからである。

平安末期における平家と源氏の騒乱を描いた軍記物語『平家物語』は、鎌倉時代に成立したとされている。作者不詳で琵琶法師たちの口承によって、時代を超えて語り継がれてきた。

物語には数多くのバージョンがあり、琵琶法師が語ったものを書写した「語り本系」と、それに加筆して読み物とした「読み本系」の二系統に分かれている。

一般に流布したのは語り本系となる。謙信がそのストーリーを聞くや否や涙を流し、家臣たちを驚かせたのは、平家物語の「鵺（ぬえ）の段」（巻四「鵺」）という話だ。それは次のような逸話である。

怪鳥を見事に撃退した源頼政

1151年から1154年までの仁平の頃のことだ。近衛天皇が丑の刻（午前2時）になるといきなり気絶してしまう、という怪事が続いた。

調べてみたところ、ちょうどその時刻に、内裏西北の東三条の森の方から、黒雲が沸き立ち、御殿の上に覆いかかることが明らかになった。

どうしたものかと、公家たちが対策を話し合うと、「武士に警護を任そう」ということになったらしい。白羽の矢を立てられたのが、源頼政である。頼政はその頃、すでに50歳近かったが、内裏の警備の責任者だったため、引き受けることになった。

さっそく頼政は弓矢を持って、武将の猪早太（いのはやた）を引き連れて現場へと急ぐ。南殿の大床で待ち構えていたところ、確かに丑の刻にさしかかると、黒雲が沸き立ってきた。

そのなかに、頼政は怪しいものの影を発見する。もし、射損じてしまったならば、すぐさま命を奪われてしまうだろう。そんな殺気を感じながらも、頼政は冷静だった。精神を統一させて「南無八幡大菩薩」と念じて矢を放ったところ、確かな手ごたえがあった。

「仕留めたぞ！」

頼政が叫ぶと、猪早太が走り寄っていき、怪物が落ちてくるところを取り押さえた。刀を突き刺して、怪物は絶命する。怪物の亡きがらを調べると、頭は猿、胴体は狸、尾は蛇、手足は虎の姿をした怪物だったという。

帝からは頼政に「獅子王」という名剣を与えられた。その剣を取り次いだ左大臣の頼長が「ほととぎす名をも雲井にあぐるかな」と読むと、頼政はこう答えた。

「弓はり月のいるにまかせて」

たまたま矢があたっただけです──。この謙遜の歌がさらなる評判を呼ぶと、「弓矢のみならず、歌道にも優れているのか」とみな感嘆したという。お騒がせな怪物は、くりぬいた丸木舟に入れて流されることとなった。

また、1161年から1163年までの応保の頃には、「鵺（ぬえ）」という怪鳥が夜な夜な鳴いては、二条天皇を悩ませていたという。

あの男を呼ぶしかないと、再び召し出された頼政だったが、今回はあたりが真っ暗で、敵の居場所がわからない。そこで頼政は、まず一の矢を射る。鵺が驚いて羽ばたいた音を頼りに、二の矢を放って、見事に鵺を退治した。

頼政には天皇から衣の褒美が贈られている。のちに伊豆国も与えられると、我が子を国司に任じている。その後、従三位の地位も与えられたという。

さらに丹波と若狭にも所領地を得た頼政。将来は安泰だったはずなのに、つまらぬ謀反に加担して台無しにしてしまったのは情けないことである……以上が、謙信が涙を流すほど心を揺さぶられた『平家物語』の鵺の話だ。

やたらと強いのに落ち込みやすい謙信

ラストの「つまらぬ謀反」というのは「以仁王の挙兵」のことだ。

つまり、保元の乱と平治の乱では、頼政は勝者の味方につき、平清盛から信頼されたのに、何とももったいないことを……と語り手は嘆いている。「従三位」は武士としては破格の厚遇だ。公卿に列したことを思うと、確かに不運には違いない。

だが、謙信が泣いたのは、頼政の行く末のことではない。『常山紀談』によると、謙信は泣いた理由について、家臣たちにこう説明し始めたという。

「わが国の武徳も衰えたものだ。昔鳥羽院の時、宮中に妖怪が出現したが、源義家の鳴弦を恐れて、妖怪は忽ち消え失せたという。源頼政は鵺を射たが、それでも死なないで、猪早太がとどめをさしたという」

頼政の活躍ぶりに思いを馳せれば馳せるほど、謙信は絶望が深くなったようだ。武士全体の衰えを嘆きながら、こう続けている。

「自分も頼政に遠く及ばぬと考えると、思わず涙がこぼれるのだ」

もっとも『常山紀談』は江戸中期に成立した戦国武将の逸話集で、そのまま鵜呑みにはできない。だが、こうした逸話が「いかにもあの人らしい」と語り継がれていること自体に、謙信のストイックさが表れている。

それにしても、不思議なことがある。謙信といえば戦上手で知られており、71戦中、61勝2敗8分の勝率を誇ったとされる。十分に勇猛なはずの謙信がなぜ「頼政に遠く及ばない」と嘆いたのだろうか。

思わず首をかしげてしまうが、実は古代ローマの英雄ガイウス・ユリウス・カエサルもまた、若き日に謙信と同じように、先人の立派さに打ちのめされている。カエサルは31歳のときにアレクサンドロス大王の伝記を読むと、いきなり涙を流して、友人にこう語った。

「アレクサンドロスが世界を制覇した年になったのに、自分は何ひとつやっていないではないか」

確かにこの時点のカエサルは、自分を着飾るためや出世するためのバラマキに浪費し、借金を重ねる始末で、政治家として何一つ結果を残していなかった。

それでものちに英雄として活躍することを思うと、そんなに苦悩しなくてもいいのに……と思ってしまうが、それは逆だ。

謙信にしろ、カエサルにしろ、過去の英雄を引き合いに出して、己を叱咤するような性格だったからこそ、最終的にはしっかりと結果を残し、歴史に名を刻むことができたのだろう。

二人とも読書を通じて、先人の活躍に触れたという点は興味深い。日本では「偉人の伝記＝児童書」となっているが、人生の岐路に立ったときにこそ、偉人の伝記は役立つ。

気になる人物の評伝を読むのはもちろんのこと、謙信のように『平家物語』などの軍記物語を「先人の活躍を知る」という観点で読んでも、意義深い読書体験になりそうだ。

『源氏物語』は戦国武将のたしなみだった

また、謙信の教養を思えば『平家物語』に心を打たれたという逸話はありそうなことである。

なにしろ、7歳にして春日山城下の林泉寺に入れられると、14歳までの7年間にわたって修行を積んでいる。教育係となったのは天室光育（てんしつこういく）という禅僧だ。

家康が今川家の人質だった幼少期に太原雪斎という臨済宗の僧侶から学んだように、謙信もまた禅僧からの教育をみっちり受けたようだ。

当時の戦国武将は幼き頃に、『大学』『中庸』『論語』『孟子』の「四書」や、『易経』『書経』『詩経』『礼記』『春秋』の「五経」など、いわゆる「四書五経」だけではなく、『平家物語』『太平記』などの軍記物も読み、過去の合戦から戦い方を学んでいたといわれている。

また、天室光育に宛てた書状のなかで、謙信は中国の英雄の名を挙げている。中国の歴史にも精通していたようだ。

さらに『戦国大名と読書』（小和田哲男著、柏書房）によると、武将たちは連歌会や歌会に参加する機会も多かった。そのため、教養として『源氏物語』や『伊勢物語』などの王朝古典文学も愛読していたのだという。

謙信といえば、無類の酒好きとしても有名だ。『名将言行録』には、気が置けない親しい相手と杯を交わす、謙信の姿がこんなふうに記述されている。「輝虎」とは謙信のことである。

「輝虎は酒を好んでつねに養子の景勝・直江兼続・石坂検校を相手に飲んだ」

一方で謙信は戦の前には、家臣たちにごちそうを振る舞った。山海の珍味をたっぷり用意し、アワビの黒煮、酢で洗った魚やクラゲの刺身、ゴボウや芋茎といった具材がたくさん入った汁などぜいたくな食事を「勝どきメシ」として家臣たちに与えて、戦闘モードの胃袋を満たしたのである。

家臣思いで酒好きだった謙信。きっと一杯やりながら、物語談義にも花を咲かせたことだろう。

思えば、物語というのは、世代や時代をも超えるコミュニケーションツールになり得る。

「驕れるもの久しからず」、つまり、思い上がったふるまいをする者は、長くその身を保つことはできない……。こんな『平家物語』の警句は、現代社会の組織に身を置く立場としても、多くの人が実感するところだろう。

岩波文庫版の『平家物語』（梶原正昭校注・山下宏明校注、岩波文庫）ならば、右頁に本文で左頁に注釈という2ページ構成で、じっくりと学ぶことができる。

もう少し気軽に読みたい人には、角川ソフィア文庫版の『平家物語 ビギナーズ・クラシックス 日本の古典』や、古川日出男訳の『平家物語』（河出文庫）で現代語訳された物語を存分に楽しんでほしい。

「上杉謙信……泣きどころはほかにもあるでしょ！」とツッコみながら読むのも面白いのではないだろうか。

「世界」を変えた偉人は、何をどう読んだのか？

『本を読む人だけが、“自分の壁”を突破できる』では、「偉人たちが読書によっていかに人生を変革したのか」について紹介した。

（真山知幸著／青春出版社）

第1章の「人生を変える読書の力」では、膨大な読書によって言葉の力を磨き上げたウィンストン・チャーチルや、シェイクスピアの『リア王』で人間の本質を見つめる眼を養ったスティーブ・ジョブズ、1万冊もの蔵書を誇る無類の読書家である徳川家康など、読書によって、人生を変革した人物を解説している。

第2章「救いとしての読書体験」では、困難な時こそ本は心の支えとなり、新たな道を示してくれることを書いた。悩み深い文豪の夏目漱石は、ジェーン・オースティンの『高慢と偏見』に生きる力を見いだし、英雄ナポレオンはゲーテの『若きウェルテルの悩み』をエジプト遠征にまで持参したという。また、どん底にあった樋口一葉は井原西鶴の『日本永代蔵』に希望を見つけ、生きづらさに悩む江戸川乱歩は本の世界に救いを求めて、活路を見いだしている。

第3章「愛読書が映し出す意外な一面」では、本稿の上杉謙信のほか、若き大統領ジョン・F・ケネディ、発明王エジソンなど、愛読書から偉人の素顔に迫った。愛読書はいわば、偉人たちの知られざる内面を映し出す鏡ともいえるだろう。

そして第4章の「未知の世界への扉を開く読書」では、本の力で別世界へといざなわれた偉人たちをピックアップ。ダーウィンは船酔いの中で読んだ一冊に進化論の萌芽を見つけ、チェ・ゲバラはプラトンの『国家』に理想社会の青写真を求めた。渋沢栄一は、読書体験から近代日本における資本主義の哲学を築き上げている。

本書の執筆を通じて、読書は私たちを未知の領域へと誘い、新しい可能性を教えてくれるものだということを改めて実感した。32人にわたる偉人たちの多様な読書体験を通じて、本が持つ「真の力」にぜひ触れてほしい。

