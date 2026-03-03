鉄道だけでは生き残れない…宇宙ビジネスにも挑戦するJR西日本グループの「構造転換」

JR西日本グループには、「鉄道会社らしくない」ユニークな取り組みをしている企業がある。そこで、本年1月27日・28日に大阪で開催された同グループの総合展示会「イノベーション＆チャレンジデー」を取材し、ユニークな取り組みと、その背景を探った。

人材マッチングを鉄道利用促進につなげる？

JR西日本グループは、前編で紹介した「通訳ガイド」だけでなく、「人材」のマッチング事業を行っている。その1つが、JR西日本キャリアとJR西日本が2024年5月に開始した「JOBJOBGO（ジョブジョブゴー）」だ。

筆者はその展示を見て、当初「なぜこのような人材マッチングを？」と疑問に思った。あまりにも鉄道とかけ離れた事業に思えたからだ。

ただ、説明員から話を聞き、納得した。これは、新しい働き方（新しいエリアで、新しい仕事）を求める求職者と、鉄道沿線の地域の求人者を結びつけるサービスなのだ。先述したJR西日本キャリアは、人材派遣などを手がける企業（株式会社キャリア）との合弁会社だ。

この事業の発端は、鉄道沿線地域の課題解決だ。地域のなかには、少子高齢化や過疎化などで労働者を確保できず、特に観光業や農作物の収穫など繁閑の差が大きく、繁忙期には人手不足で作業をできなくて困っている人がいる。いっぽう、ITの発達や社会制度の変化によって、スキマ時間を活用した新しい働き方を求めている人もいる。だから、両者のニーズをマッチさせる事業が生まれたのだ。

この事業によって遠くに働きに出かける人が増えれば、鉄道の利用促進につながるだけでなく、地域の課題を解決すると同時に活性化を図ることにつながる。つまり、鉄道会社と地域のWin-Winの関係を築ける取り組みなのだ。

「JOBJOBGO」の大きな利点は、JR西日本の交通費（鉄道利用に限る）が全額無料になる点だ。仕事先まで移動する交通費を立て替える必要がないため、遠く離れた場所の仕事にも行きやすい。若い人が国内でワーキングホリデーを体験するのにも使えそうだ。

なお、このサービスは、発表から2年弱しか経過しておらず、事業として育て上げるにはまだ時間がかかりそうだ。ただし、鉄道の新しい可能性を引き出す試みの1つとして、筆者は興味を持った。

なお、筆者に説明してくれた社員は、もともとJR西日本で新幹線の車両整備を担当していた人物で、「JOBJOBGO」に興味を持ち、それを推進する部署に移ったという。筆者はそれを聞いて、鉄道会社が新規事業に挑戦する動きの一端を見た気がした。

展示会場に現れたロケットの模型

いっぽう展示会場では、2社（日本旅行・スペースワン）のブースでロケットの模型を展示していた。日本旅行は、JR西日本グループの一員である旅行代理店で、宇宙旅行に特化したブースを出展した。スペースワンは、小型人工衛星打上げに特化した宇宙輸送サービス「宇宙宅配便」の実現に取り組む企業だ。同社は昨年1月にJR西日本イノベーションズと資本業務提携し、今回宇宙輸送に特化したブースを出展した。

日本旅行のブースで説明してくれた同社社員の名刺には、「星のソムリエ(R)／宇宙旅行プランナー」という文字が刷られていた。彼によると、宇宙旅行はすでに夢物語ではなく、近いうちに事業として実現するものと考えているという。

一般的に宇宙空間は、高度約100km以上を指す。空気抵抗が生じる大気圏とちがい、従来の航空機よりも高速な移動が可能だ。となれば、日本から短時間で海外の国々を訪れることもできる。

いっぽうスペースワンのブースには、和歌山県串本町と那智勝浦町（紀伊半島の南端）に位置する打上げ射場（スペースポート紀伊）や、宇宙輸送に関する展示が並んだ。同社は、スペースポート紀伊から、2020年代中に年間 20 機、2030 年代に 30 機の小型ロケット「カイロス」を打上げる宇宙輸送サービスの実現を目指している。

なぜこのような取り組みを？

JR西日本グループの総合展示会「イノベーション＆チャレンジデー」の開催は、今回で4回目だ。筆者は、3回目（2024年12月）と4回目を取材して、鉄道事業と直接関係なさそうな展示が4回目で増えたことに気づいた。

これは、鉄道事業だけに頼るビジネスモデルから脱却する動きと言える。日本では、コロナ禍を機にかつての鉄道のビジネスモデルが通用しなくなった。このため、多くの鉄道事業者が、鉄道事業以外の新しい経営軸を探っている。

JR西日本グループは、2023年4月28日に発表した「長期ビジョン2032・中期経営計画2025 −ポストコロナへの挑戦−」で、「私たちの志」として「人、まち、社会のつながりを進化させ、心を動かす。未来を動かす。」を掲げている。これは、新しい事業に挑戦し、価値創造を図る意思表明でもある。

こうした動きによって、どのような価値は生み出され、われわれの暮らしを変えるのか。今後も注視したい。

