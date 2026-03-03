若年層に多い「白血病」…「自覚症状なし」でもけして見逃してはいけない「健康診断の項目」

「がんと言えば、胃がんや肺がんといった『固形がん』のイメージがありますし、肺がんであれば禁煙、大腸がんであれば食生活の改善といった予防策が有効です。

しかし、血液がんは個人の努力では予防できず、罹るかどうかは誰にもわかりません」

こう語るのは、国立がん研究センター中央病院の血液腫瘍科長で『血液のがんがわかる本』を監修した伊豆津宏二医師だ。

急性白血病とは

若い世代で罹患する割合が最も多いのが白血病だ。競泳の池江璃花子選手も18歳の時に白血病を患った。

白血病にはいくつかのタイプがあるが、特に症状が出やすいのが急性白血病だ。

「急性白血病では、血液の中の白血球や赤血球、血小板がうまく機能しなくなります。

感染と闘う白血球が働かなくなると、風邪が治りにくく、熱が長引くことが増えます。体に酸素を運ぶ赤血球が減ると、顔色が悪くなり、すぐに息切れする。また、血を止める血小板が減ると、歯磨きの際に歯茎からの出血が止まりにくくなったり、ぶつけた覚えのないあざが増える。

こうした症状が重なったら血液検査を受けることが大切です。採血だけで異常がわかることも多く、早期発見につながります」（前出の褚氏）

自覚症状がない白血病にどう対処するか

急性白血病は、白血病全体の約80％を占める。急速に体調が悪化するため、病院を受診したその日に入院、翌日から抗がん剤治療が始まるケースも多い。

「もし急性白血病になったら、'25年に保険適用になったヘムサイトという遺伝子検査を検討してもらってください。患者の遺伝子異常を正確に分類し、最適な治療が選べるからです」（前出の伊豆津氏）

ただし、慢性骨髄性白血病の場合は自覚症状がほとんどないため、健康診断の結果をきちんと確認しておきたい。

「健康診断の結果で『白血球の数が多い』場合は放置しないでください。『どこも調子は悪くないから』と放置し、数年後に急性白血病と同様の状態に進行してしまうことは少なくありません。

こうなると、飲み薬だけでの治療は難しく、治せる可能性もかなり低くなってしまいます」（前出の伊豆津氏）

慢性骨髄性白血病の段階であれば、イマチニブ（グリベック）という分子標的薬（飲み薬）によって97％の患者が寛解し、普通の生活を送れるようになる。

「現在は、イマチニブをさらに改良したニロチニブ（タシグナ）などの次世代の飲み薬によって、治療成績はさらに向上、2〜3週間の入院後は通院で飲み薬を続けるだけで済みます」（前出の明星氏）

血液がんの治療法は急速に進歩している。今は治らなくても、5年後に新薬が開発されている可能性もある。もし罹患したとしても、希望をもって治療に臨もう。

「週刊現代」2026年3月2日号より

