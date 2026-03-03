韓国の人々が口にする、「別れ」と「応援」を兼ねたことばのルーツ──【連載】金光英実「ことばで歩く韓国のいま」

人気韓国ドラマ『梨泰院クラス』『涙の女王』などを手掛けた字幕翻訳家が、韓国のいまを伝えます

流行語、新語、造語、スラング、ネットミーム……人々の間で生き生きと交わされる言葉の数々は、その社会の姿をありのままに映す鏡です。本連載では、人気韓国ドラマ『梨泰院クラス』『涙の女王』などを手掛けた字幕翻訳家が、辞書には載っていない、けれども韓国では当たり前のように使われている言葉を毎回ひとつ取り上げ、その背景にある文化や慣習を紹介します。





#24 花道（コッキル）

誰かが次の一歩を踏み出すとき、韓国では「꽃길만 걷자（コッキルマン コッチャ）」と声をかける。卒業や就職を祝うSNSのメッセージに使われたり、コンサートの最後にファンがアイドルに向けて言ったりする。



直訳すれば「花道だけ歩こう」。あなたの人生にいいことだけが起きますように、という願いだ。詩人でも演説家でもない人たちが、日常の場面でこの言葉を自然に交わしているのだ。



多くの人でにぎわうソウルの宝くじ店にも「꽃길만 걸어요 우리（コッキルマン コロヨ ウリ）（花道だけを歩こう、私たち）」の文字が！（筆者撮影）



韓国の人々が「꽃길만 걷자（コッキルマン コッチャ）」と口にする背景には、どんな発想があるのだろう。翻訳の現場でこのことばに向き合いながら考えてきたことを記したい。

踏んでもらうために、花をまく

「꽃길만 걷자（コッキルマン コッチャ）」は、最近生まれた新しい流行語のようにも見える。だが、その源流をさかのぼると、100年前の詩人・金素月（キムソウォル）の詩「진달래꽃（チンダルレッコッ）（つつじの花）」にたどり着く。1920年代に発表され、いまも教科書に載り、歌曲としても歌い継がれてきた、別れの詩だ。



去ろうとする人の足元に、山から摘んできたつつじの花を敷きつめて「そっと踏んで行ってください」と告げる。花を手向けるのではなく足元にまく。その発想は、華やかな花道を飾るというより、去っていく人の歩みを少しでも軽くしたいという願いに近い。



この詩の主人公は、別れることになっても、泣きながら相手を引きとめたり、恨み言を投げつけたりしない。代わりにするのは、山へ行き、花を摘み、道にまくという一連の動作だ。



悲しみを、ただ心の中にたまる抽象的な感情として抱えるのではなく、具体的な「手の動き」に変える──泣くのでもなく責めるのでもなく、花を折って道に敷くという行為で、別れの重さを表現しているわけだ。



決定的なのは「踏んで行ってください」という1行。花は踏まれることを前提に足元に置かれる。踏まれてしまうと分かったうえで、それでも相手のために差し出す──そのあり方こそが「花道」というモチーフの本質になっている。

日本語の「花道」とどう違う？

かつて別れの痛みを抱えながら「花を踏んで行ってください」と願った詩人の感性は、長い年月を経て、現代の韓国では「未来を祝福することば」へと姿を変えた。



長い下積みを経て、ようやく大きな賞を受賞した俳優に向かって「이제 꽃길만 걷자（イジェ ッキルマン コッチャ）（これからは花道だけ歩こう）」と書かれた横断幕が掲げられることがある。デビューから何年も不遇だったアイドルグループが、音楽番組でようやく1位を取ったときにも、コメント欄にそんなメッセージが並ぶ。



「꽃길（コッキル）」と同じ「花道」ということばは、日本語にもある。歌舞伎の本舞台から客席へとのびる細長い通路を指し、転じて「栄光の舞台」「晴れの舞台」という意味で使われる。ただ、日本語の「花道」は「見せ場」のニュアンスが強い。スポットライトを浴びながらステージに登場し、喝采を受けて退場していく、きらびやかな通路だ。そこに、誰かが自分の手で花を敷きつめるというイメージはあまり重ならない。



韓国語の「꽃길（コッキル）」は、華やかなステージを意味すると同時に、山から摘んできた花を、黙って足元に敷く動作から生まれたことばでもある。つまり、スポットライトよりも、ひとりの歩みに寄り添う感覚が強いのだ。



同じ「花道」という訳語をあてても、その背後にある身体感覚は、微妙にずれている。翻訳の現場では、この「ずれ」に悩ませることが少なくない。

韓国語の「大げさな比喩」

韓国語を翻訳する際は、人を称えるときの言い回しにも難しさがある。表現のスケールが大きいからだ。



「전생에 나라를 구했다（チョンセンエ ナラルル クヘッタ）（前世で国を救ったに違いない）」という決まり文句がその典型だろう。信じられないくらい恵まれた相手を見て「そんな幸運を手にしているなんて、前の人生で国でも救ったのだろう」と冗談めかして言う。普通の「いいな」「うらやましい」では足りない特別さを、国家や前世まで持ち出すスケールで言い表している。



翻訳するたびに「日本語では何と言うだろう」と手が止まる。「前世で徳を積んだ」あたりが近いだろうか。ただ日本では、悪いことが起きたときに「前世の行いが悪かったんだよ」などと、半ば冗談で責める文脈で使われるほうが多い気がする。



考えてみると、日本語で「前世」が持ち出されるとき、そこにはどこか「帳尻合わせ」の発想が見え隠れする。「前世で徳を積んだから、今世は恵まれているのだろう」と言うときにも、「前世の行いが悪かったから、今世は不運なのだ」と半ば冗談めかしてこぼすときにも、過去と現在のあいだで差し引き勘定をしているようなところがある。



韓国語の「전생에 나라를 구했다（チョンセンエ ナラルル クヘッタ）」は、過去と現在で勘定をしているわけではない。前世の具体的な物語を語るわけでもなく、「国を救う」という、ほとんど荒唐無稽なスケールを持ち出す。「そんなことをした人なら、このくらい幸せでもおかしくないよね」と笑いながら、いまの状況の特別さを強調する。



つまり前世は、きっちりとした倫理帳簿ではなく、ただひたすらスケールを膨らませるための舞台装置として登場するのだ。同じ「前世」というモチーフでも、日本語では「原因」として、韓国語では「大げさな比喩」として、違う役割を担っているといえるだろう。

翻訳できないことばと向きあう

それに比べると、「꽃길만 걷자（コッキルマン コッチャ）（花道だけ歩こう）」は表現のスケールが対照的だ。



前世でも国家でもなく、ただ一人の人間が、山へ行き、花を摘み、足元にまく──。そんな小さな身ぶりのなかに、韓国語の「応援」の考え方が凝縮されている。まだ見ぬ未来に向かって歩き出す誰かの進路に、ひとひらの花を置く。それは、その人の「これから」を信じるということだろう。



翻訳の現場で「꽃길만 걷자（コッキルマン コッチャ）」に出会うたびに、どこまでを日本語に移し替え、どこからを韓国語のまま残すのか、迷ってしまう。「花道だけ歩こう」と訳した瞬間に、歌舞伎の花道がちらりと顔を出すし、「いいことだけが起きますように」と意訳すると、今度は足元に広がる花の感覚がすっかり抜け落ちてしまう。どの訳語を選んでも、原文のどこか一部は必ずこぼれ落ちる。



それでも、ときどき思う。すべてを訳し切ろうとするのではなく、「訳しきれなかった部分が、どこに残っているのか」を意識しながら訳すことも、ひとつの誠実さなのかもしれない。訳文の行間に、山道に敷かれたつつじの花や、ペンライトの光るコンサート会場の空気が、うっすらとでもにじんでくれればいい。そんなふうに、自分を納得させながら翻訳している。

これからは花道だけ歩こう

人生の道には、花ばかりが咲いているわけではない。



だからこそ「꽃길만 걷자（コッキルマン コッチャ）」ということばを聞くと、うれしくなる。照れくさくて、少しキザで、聞く側がむずがゆくなるようなことばだが、このことばの奥には、100年前の詩人が描いた「あなたの歩みを少しでも軽くしたい」という願いが、いまなお細く続いているからだ。



翻訳という仕事は、他人のことばで花をまくことのような気がする。誰かが生み出した深い想いを、その意味がもっとも響く形で別の言語へと託す。孤独に歩いている誰かがそのことばに出会い、励まされたのなら、少しは足取りが軽くなるかもしれない。



誰かの足元に、そんなことばの花びらをまいてみる。その花が、どこか遠くで誰かの歩みを支えるひとひらになるとしたら、それはとても幸せな仕事だ。



これからも、誰かの足元に「花道」のひとひらをそっと置けますように。そして、あなたのこれからも花道だけを歩めますように。

プロフィール

金光英実（かねみつ・ひでみ）

1971年生まれ。清泉女子大学卒業後、広告代理店勤務を経て韓国に渡る。以来、30年近くソウル在住。大手配信サイトで提供される人気話題作をはじめ、数多くのドラマ・映画の字幕翻訳を手掛ける。著書に『ためぐち韓国語』（四方田犬彦との共著、平凡社新書）、『いますぐ使える！ 韓国語ネイティブ単語集』（「ヨンシル」名義、扶桑社）、『ドラマで読む韓国』（NHK出版新書）、訳書に『グッドライフ』（小学館）など。

タイトルデザイン：ウラシマ・リー