解散命令直前の旧統一教会「夜間祈祷会」で信者はヘロヘロ…「母さまの無罪を願う」謎のイベントとは

信者が熱心に参加する「夜間祈祷回」

「'22年7月の安倍晋三元首相の事件以来、教団は連日『夜間祈禱会』を行っていますが、最近は信者の参加率が増してきています」（ベテラン信者）

3月4日、ついに東京高裁で世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に解散命令が下される見込みだ。同時に、教団本部がある韓国でも、贈賄容疑で昨年9月に逮捕された韓鶴子総裁の公判が進む。

教団がかつてない窮地に立たされているなか、日本の信者が熱心に行っているのが前述の「夜間祈禱会」だ。

「毎週月〜金曜日、夜10時〜深夜1時まで約280ある全国各地の教会に信者が集まり、祈りを捧げています。信者たちが祈っているのはもちろん、解散命令回避、そしてお母さま（韓総裁）の無罪です。

現在は祈禱会の様子を韓国の本部と中継でつなぐようになっており、参加人数の公表も行われるため、熱心に信者に参加を呼び掛ける教会もある。祈禱は太鼓などの楽器を鳴らしながら、参加者が大声で祈りをあげます。これを毎日、夜の3時間ですから、疲弊する信者も出てきています」（同前）

教団の財産「1000億円超」の行方は…

本誌の取材に対し教団は、祈禱会について「霊性（宗教的感性）の成長を目的として行っています」と回答した。

信者たちの祈り届かず、解散命令が下った場合、教団はどうなるのか。ジャーナリストの鈴木エイト氏が語る。

「最高裁に特別抗告をしたとしても、高裁判決が出た時点で『清算』は始まります。清算人が選任されたうえで、教団の財産はまず、被害者への弁済に充てられる。

清算結了後も被害者救済を継続的に行っていくため、教団の残余財産を管理する財団の設立も検討されています。解散後に教団が『宗教法人』から『任意団体』になったとしても、財産移転などは制限される可能性が高い」

教団の財産は1000億円超とも言われるだけに、高裁判決に注目が集まっている。

