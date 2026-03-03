中国と欧州が企む「脱アメリカ構想」…トランプ大統領の”恫喝外交”もついに限界か

アメリカ抜きの世界秩序の形成へ

ここへ来て、トランプ政権は難問に直面している。

世界に衝撃を与えたのが、米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃だ。2月28日のこの攻撃に関して、トランプ政権は国連安全理事会の決議を経ておらず、議会の承認も得ていない。世界の先行き不透明感は格段に増している。

トランプ政権が抱える問題はこれだけではない。米最高裁は、トランプ大統領の相互関税に違憲判決を下した。国内の移民取締りについては、反対の意見が台頭している。それに伴い、同氏の支持率は低下気味だ。

こうした難題を抱える中、関税やグリーンランドの所有を巡り、米国と欧州諸国の間の亀裂は深まっている。昨年２月、国連総会で、米国はウクライナと欧州が提案した決議案に反対した。

安全保障理事会で、米国はロシア批判の文言を入れず紛争の早期終結を求める決議を提案した。その提案にロシアは賛成。拒否権を持つ英国とフランスは棄権した。米国は対ロ融和に舵を切ったのではとの懸念が高まった。

トランプ政権は、法に基づく世界の秩序に背を向けたとも解釈できる。今年1月のグリーンランド危機で、米国は同盟国に対しても、軍事力を行使する恐れがあると明らかになった。

これにより、主要先進国や新興国の関係（パワーバランス）は急速に変化した。米国の隣国であるカナダの対中接近は代表例だ。金融市場でもドルを売って、価値が安定している金を買う取引は優勢だ。

そうした中、わが国は対米投資の第1弾を発表した。国内企業は連合を組み、トランプ政権の求めに応じてガス火力発電所、原油輸出の港湾、人工ダイヤモンド製造の拠点を整備する。米国に安全保障を依存するわが国としては重要だ。

ただ、これだけではわが国経済の安定と成長にとって十分とは言えない。中国、新興国、欧州などの市場で日本企業の収益機会や果たすべき役割は増えている。

今年1月、インドとEU（欧州連合）は、自由貿易協定（FTA）で最終合意に達した。中国も、新興国や欧州との関係を修復し始めた。世界的に、米国抜きの経済連携は加速しつつある。

高市政権は、こうした変化を敏感に感じ取らなければならない。対応を誤ると、国際世論におけるわが国の発言力や産業競争力の低下につながる。

米国と欧州の亀裂が鮮明化

１期目のトランプ政権発足後、米国と欧州諸国との関係は悪化した。特に、トランプ政権は、法の秩序とソフトパワーを重視しないことが明らかになった。それに伴い、多国間の政策連携を瓦解させるとの危機感は急上昇した。

2018年、トゥスクEU大統領（当時）は、“最悪の事態”に備えるべきとの認識を示した。最悪の事態とは、米国との信頼関係が崩れるということだろう。

米欧の関係悪化を象徴した事例は多い。同年、G7シャルルボワ・サミットがカナダで開催された。

「多国間の自由貿易促進は重要」とのメッセージを声明に入れるとしたドイツのメルケル首相に、トランプ大統領は真っ向から反対。詰め寄るメルケル首相に、不機嫌そうな表情を示すトランプ大統領。そして両首脳を見守る日欧首脳。この光景をおさめた写真は、米欧関係の悪化が深刻であることを示した。

2期目のトランプ政権が発足すると、欧州と米国の亀裂はさらに深まった。

2025年のミュンヘン安全保障会議で、バンス副大統領は移民流入などで欧州首脳を糾弾した。本年１月、トランプ大統領はグリーンランドの所有をめざして、軍事力行使を排除しない考えを示した。

さらに、デンマークを含む欧州8カ国に対し、最大25%の追加関税を課すと表明した。

世界のパワーバランスが変化

米国の強硬姿勢の背景には、世論の不満増大があった。第２次世界大戦後、米国は基軸国家として世界経済を支えた。その一方、グローバル化の加速によって、米国内の製造業は衰退した。

ラストベルト（錆びた工業地帯）を中心に中間層は、ごく一部の富裕層と、多数の低所得層に振り分けられた。米国は同盟国の安全保障を支えているのに、相手国は十分なコストを負担していないとの批判は高まった。トランプ大統領は、不満を解消するためMAGA（Make America Great Again、アメリカを再び偉大な国に）を主張し欧州などに強硬姿勢をとった。

米欧関係の悪化により、世界のパワーバランスは急変している。

2024年、フランスは習近平国家主席を国賓として招き、農業や航空宇宙、AI（人工知能）分野で互恵関係を構築する方針を共有した。

スペインは、対中関係の強化により積極的とみられる。スペインでは、車載用バッテリー最大手の寧徳時代新能源科技（CATL）、EV大手のBYDが直接投資を行っている。

今年1月、英国政府は、中国の“メガ大使館”の建設計画を承認した。それまで英国政府は、安全保障への懸念などを理由に判断を3回延期した。そうした中、習近平国家主席は米欧の関係悪化を機に、スターマー首相に建設を承認するよう圧力をかけたとみられる。

EUが動き出した

ドイツも対中関係の修復を急いでいる。米国との安全保障関係が不安定化する中、ドイツは財政支出を増やして国防体制を万全にする構えだ。

経済面でドイツのメルツ首相は、中国との関係を修復し、自動車、機械などの需要を取り込もうとし始めた。自動車産業の立て直しにあたって、中国企業とフォルクスワーゲンなどのドイツ企業が協業を拡大する可能性もある。

カナダのカーニー首相は、米国より中国は“予測可能”と評し、関係修復に動いた。カーニー首相は、米国を基軸国家に多国間連携が加速した状況を念頭に「古い秩序は戻ってこない」とも発言した。

欧州諸国は、中国以外の国や地域との政策連携も重視している。

1月、EUはインドと自由貿易協定（FTA）で妥結した。このFTAは世界の人口と経済の2割超を占めることになる。また、EUは、南米5カ国でつくる関税同盟（メルコスール、南米南部共同市場）との自由貿易協定（FTA）締結も承認した。

いずれも20年以上の歳月をかけて交渉が続き、ここ１年程度で協議が加速したようだ。中国も、アジア、アフリカ、中東などへの支援を強化し始めた。米国抜きの経済連携促進からも、世界のパワーバランスの変化が窺える。

では、こうした世界の潮流の中で日本はどのように対応すべきなのか。

つづく記事〈高市首相の“トランプ贔屓”は危うい…日本の経済成長に欠かせない「2つの地域の名前」〉でさらに解説する。

