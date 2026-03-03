なぜ、食べ物でもないコンクリートの「地産地消」が重要なのか

日本はこのまま崩れ去ってしまうのか？ 道路、鉄道、水道、インフラ、橋……なぜ全国各地で次々に事故が起きるのか？ お金も人も足りない……打つ手はあるのか？

国道から高速道路、そして県道へ

東北地方整備局ではその後、復興道路、復興支援道路で次々と高耐久床版の施工が進められ、こうしたノウハウが手引きとしてまとめられ、今に引き継がれています。

一方、私の職場のある福島県ではなかなかこうした動きが進みませんでした。その理由は、東日本大震災の被害に加え、福島第一原子力発電所事故の影響で、住民の避難を余儀なくされ、復興のステージに入るのが明らかに遅れたためです。

そんな中、NEXCO東日本東北支社で管理している常磐自動車道の福島県内で4車線化工事が計画に上がっていることを知り、当時三陸地方で実装が進みつつあった高耐久床版の提案をしました。

じつは、福島県の浜通りと呼ばれている太平洋沿岸には原子力発電所だけでなく、石炭火力発電所が複数立地しており、原子力発電所の事故以降、ベース電源を賄うため石炭火力発電所がフル稼働していたのです。

その一つに、原町火力発電所があり、そこから産出されるフライアッシュを“地産地消材料”として活用することで、高速道路のコンクリート床版を高耐久化するプロジェクトを提案しました。

なぜ食べ物でもないのに地産地消材料にこだわったのでしょうか。生コンの製造は基本地域に根差した地場産業であり、生コンに使用される材料も基本、骨材などその地域で産出されるものを使います。その結果、材料の搬入に伴う輸送コストが抑えられ、安価なコンクリートをその地域に供給することができるのです。

コンクリート構造物の高耐久化が求められている中、もしその地域に石炭火力発電所があり、そこから排出されるフライアッシュを生コンに利活用することができれば、地産地消の産業副産物を有効利用するとともに、コンクリート構造物の高耐久化も果たすことが可能になると考えたのです。

その結果、2020年6月に浜通りの常磐自動車道付加車線化（4車線化）工事の一環として、大日川橋（福島県南相馬市）において原町火力発電所産のフライアッシュを用いた日本初の場所打ちPC（プレストレストコンクリート）床版を施工しました。さらにこの動きが福島県庁発注の工事にも波及し、2021年10月31日福島県庁初の高耐久フライアッシュコンクリート床版を一ノ俣橋（福島県喜多方市）で施工することに成功しました。

このように福島県では長持ちする構造物を造ろうとする動きが徐々に浸透し始め、今後も地産地消の産業副産物を利活用することでコンクリート構造物の高耐久化を実現する取り組みが進められようとしています。

床版から舗装へ

現在、同じコンセプトでコンクリート舗装についても高耐久化を図る取り組みが進められています。国土交通省東北地方整備局で施工が進められている秋田県能代市内の二ツ井今泉道路で連続鉄筋コンクリート舗装の高耐久化を目指すことになりました。

凍結防止剤散布下においては床版と同様、コンクリート舗装においても凍害、塩害、アルカリシリカ反応と疲労による複合劣化のリスクが懸念されるため、フライアッシュと膨張材を併用し、緻密でひび割れの少ないコンクリートを形成し、各種劣化に抵抗しようというものです。現場施工は2023年8月の猛暑の中でおこなわれましたが、品質の高いコンクリートが安定して供給され、現場作業も円滑に進み、極めて優れたコンクリート舗装の施工に成功しました。

こうした高耐久なコンクリート構造物が出現したことで、各管理者は長持ちするコンクリート構造物に対する意識が少しずつ芽生え、今後当たり前のようにこうした構造物が世に出ることが期待されます。

