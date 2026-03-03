寿司職人は本当に稼げるのか？平均年収「450万円」のウラで…海外では「年収1500万円」稼ぐ職人も

日本を代表する料理として、世界中で人気を集めている寿司。最近では、寿司職人が「世界で通用する高収入の仕事」として語られる場面も少なくない。では実際に、どれくらい稼ぐことができるのだろうか。「一般社団法人さかなの会」代表で、著書に『寿司ビジネス』があるながさき一生氏が、寿司職人のリアルな収入事情を明かす。

寿司職人のリアルな収入事情とは

「寿司職人は稼げるらしい」

ここ数年、こんな話を耳にする機会が増えました。かつては「長い修行に耐え、報われるかどうか分からない仕事」というイメージが強かった寿司職人ですが、最近は「世界で通用する高収入の仕事」として語られる場面も少なくありません。では、その実態はどうなのでしょうか。

まず日本国内の状況から見てみます。

寿司職人の平均年収は、おおよそ450万円前後と言われています。日本全体の平均年収と大きくは変わらない数字ですが、実際のところはかなり幅があります。

求人情報などを見ると、チェーン店や町寿司であれば、月収25万〜35万円ほどからスタートするケースが一般的でしょう。

一方で、都心の人気店や高級店になると話は変わります。中には、若手でも月給50万円を超えるような条件が提示されることもあり、年収ベースで見ると800万〜900万円に達する例も出てきています。

「任される人」にお金が集まる

ただし、ここで重要なのは「誰でもそうなるわけではない」という点です。

高い評価を受けている職人に共通するのは、単に握りが上手いだけではなく、技術を言葉で説明できること、後輩を育てられること、そして何よりお客様との距離感を掴めることです。

国内の寿司ビジネスは今、単に「腕のいい人」ではなく、「任される人」にお金が集まる構造に変わりつつあります。

一方、海外に目を向けると、景色はさらに変わります。

アメリカやシンガポール、ロンドンといった都市では、日本人寿司職人の需要は依然として高く、年収1000万〜1500万円クラスのオファーも珍しくありません。

これは単に給与水準が高いというだけでなく、海外特有のチップ文化が大きく影響しています。接客の評価がそのまま収入に反映されるため、実際の手取りは額面以上になることも多いのです。

寿司の技術は今や世界共通の資産に

ニューヨークやロンドンでは、時給換算で日本の倍近い条件からスタートすることもあり、20代のうちに一気に収入を伸ばすケースも見られます。

中には、アメリカで独立し、年収数千万円規模のビジネスを築いている日本人寿司職人も存在します。弟子に年収1000万円以上を支払っている例もあり、ひと昔前では考えにくい世界が広がっています。

もちろん、海外には言葉の壁やビザの問題、生活コストの高さといった現実もあり一筋縄にはいかないでしょう。ただ、「寿司を握れる」という技術が、国境を越えて価値を持つ時代になったことは間違いありません。

かつて寿司の技術は「限られた世界で通用するもの」だったと思いますが、今やそれは世界共通の資産になりつつあります。

寿司職人がどれくらい稼げるのか。

その答えは一つではありません。ただ、今の寿司職人は単に「修行に耐える人」ではなく、どこで、誰に、どんな寿司を提供するかを「選べる人」になってきています。寿司職人は、技術職であると同時に、時代と市場を読む仕事でもある。その面白さが、ようやく正当に評価され始めたのかもしれません。

