É×¤«¤é¡Ö1²¯5000Ëü±ß¡×¤òÁêÂ³¤·¤¿60Âå½÷À­¤¬ÉÔ°Â¤Ë½±¤ï¤ì¤¿ÍýÍ³¡¢Ì¼¤¬È¯¤·¤¿¡Ö¤Ò¤È¤³¤È¡×¤¬¤­¤Ã¤«¤±¤Ë

A¤µ¤ó(30ÂåÃËÀ)¤¬Êì¿Æ¤ÎÀ¸Á°ÂÐºö¤Î¤³¤È¤ÇÁêÃÌ¤ËÍè¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤Ï60Âå¡£ÁêÂ³¤Ï¤Þ¤ÀÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¾Íè¤Î¤³¤È¤ÇÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
A¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤Ï3Ç¯Á°¤Ë¥¬¥ó¤òÈ¯¾É¤·¡¢È¾Ç¯¤Û¤É¤ÎÆ®ÉÂ¤Î¤Î¤Á¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£72ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£ÁêÂ³¿Í¤ÏÊì¿Æ¤ÈA¤µ¤ó¤ÈÄï¤Î3¿Í¤Ç´ðÁÃ¹µ½ü¤Ï4800Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
Éã¿Æ¤ÏÄ¹ÃË¤Ç¡¢ÅÚÃÏ»ý¤Á¤ÎÁÄÉã¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÅÚÃÏ¤òÁêÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤ÈÎÙÀÜ¤¹¤ëÃó¼Ö¾ì¡¢¸þ¤«¤¤¤ÎÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£Æ±µï¤¹¤ëÊì¿Æ¤¬¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¤òÀ¸¤«¤¹¤ÈÉã¿Æ¤Îºâ»º¤Ï1²¯5000Ëü±ßÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Éã¿Æ¤ÏµÞ¤ÊÉÂ¤ÎÈ¯³Ð¤Ç°ä¸À½ñ¤âÌµ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤òÍê¤à¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Þ¤À60Âå¤È¤¤¤¦Êì¿Æ¤ÎÇ¯Îð¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÏ·¸å¤Î¤³¤È¤¬ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢A¤µ¤ó¤ÈÄï¤Ï¤Ê¤Ë¤âÁêÂ³¤·¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢Êì¿Æ¤¬Á´ÉôÁêÂ³¤·¡¢Ç¼ÀÇ¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Êì¿Æ¤ÎÁêÂ³ÂÐºö¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«
Éã¿Æ¤Î3²ó´÷¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¤Ò¤ÈÃÊÍî¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢A¤µ¤ó¤ÏÊì¿Æ¤ÎÆó¼¡ÁêÂ³ÂÐºö¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Éã¿Æ¤Î¤È¤¤ÏÆ±µï¤¹¤ëÊì¿Æ¤Î¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¤ÈÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÆÃÎã¤¬¤¢¤ê¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÉéÃ´¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
A¤µ¤ó¤ÏÆó¼¡ÁêÂ³ÂÐºö¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸½¾õ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤¬¸º¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢Êì¿Æ¤Ë¼ÚÆþ¤ò¤·¤ÆÄÂÂßÉÔÆ°»º¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤íÃµ¤·¤¿·ë²Ì¡¢±Ø¤Ë¶á¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¥ª¡¼¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ÎÊª·ï¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Êì¿Æ¤Ë´«¤á¤Æ·èÃÇ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¿Æ¤ÏÄÂÂß»ö¶È¤âÉã¿ÆÇ¤¤»¤Ç¡¢²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Ä¤Ä¡¢A¤µ¤ó¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·èÃÇ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Êì¿Æ¤¬ÁêÂ³¤·¤¿ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÉã¿Æ¤¬ÀáÀÇÂÐºö¤È¤·¤Æ·ú¤Æ¤¿¤â¤Î¤ÇÃÛ35Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ÚÎÌÅ´¹ü¤Ê¤Î¤Ç¤Þ¤ÀÂÑÍÑÇ¯¿ô¤Ï¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ê¿À®¤Î¤Ï¤¸¤á¤Îº¢¤Î·úÃÛ¤ÇÏÂ¼¼2Éô²°¤È¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿´Ö¼è¤ê¤Ç¤³¤ì¤«¤é¶õ¤¯ÅÔÅÙ¡¢ÍÎ´Ö¤Ë¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÂå¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ê¤ÉÉÔ°ÂºàÎÁ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹¬¤¤¡¢Ëþ¼¼²ÔÆ¯¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¶õ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤âÉÔ°Â¤Ç¤¹¡£
Çä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó´ÊÃ±¤ÊÊýË¡¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢Âå¡¹¤ÎÅÚÃÏ¤ÇÁÄÉã¤äÉã¿Æ¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Êì¿Æ¤ÎÂå¤Ç¤Ï¼êÊü¤·¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î²ÝÂê¤Ï¤³¤ÎÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÇÁè¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ä¡Ä
Êì¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÁêÂ³¿Í¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤ÈÄï¤Î2¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢Äï¤Ï»Å»ö¤Î´Ø·¸¤ÇÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ë½»¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔÆ°»º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸½¶â¤ÇÁêÂ³¤·¤¿¤¤¤È´õË¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àº»»²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤ò»È¤¤¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤ËÉÔÆ°»º¤ò»ä¤ËÂ£Í¿¤·¡¢¸½¶â¤òºî¤ê¡¢¾Íè¡¢Äï¤ËÅÏ¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£Êì¿Æ¤ÏÄÂÂß¶È¤Ç¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤È¤·¤Æ¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤Ê½êÆÀÀÇ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ë¡¿Í¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥È¥ó¥È¥ó¤¯¤é¤¤¤Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¡¢¤³¤ì¤â¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡©
Æó¼¡ÁêÂ³ÂÐºö¡¢ÉÔÆ°»º¤Î³èÍÑÊýË¡¡¢À¸Á°Â£Í¿¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÁêÂ³¸å¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤ÈÄï¤¬Áè¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê°ä»ºÊ¬³ä¤Î»ÅÊý¡¢°ä¸À¤ÎºîÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Éã¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÁÄÉã¤ÎÂå¤«¤é³ÎÄê¿½¹ð¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤ëÀÇÍý»Î¤ËÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁêÂ³¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀÇÍý»Î¤¬ÁêÂ³¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¤¬°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤â³ÎÄê¿½¹ð¤Ï¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ÎÀÇÍý»Î¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Êì¿Æ¤ÎÆó¼¡ÁêÂ³ÂÐºö¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÊÖ»ö¡£
Ã×¤·Êý¤Ê¤¯¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤òÃ´Åö¤·¤¿ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÊÖ»ö¡£¼ç¤ËÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
A¤µ¤ó¤¬Åö¼Ò¤ËÁêÃÌ¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÁêÂ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âº¤¤é¤Ê¤¤¡ÈÉé¡ÉÆ°»ºÂÐºö¡×¤òÆÉ¤ó¤ÇÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
ÀÇÍý»Î¡¢¶ä¹Ô¤È¤«¡¢Ãµ¤·¤Æ²¿¤«½ê¤«ÁêÃÌ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤³¤âÆó¼¡ÁêÂ³ÂÐºö¤ÎÄó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤ÏA¤µ¤ó¤À¤±¤ÇÍè¤é¤ì¤Æ¡¢¼¡¤ËÊì¿Æ¤â°ì½ï¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Ï¸½¾õÊ¬ÀÏ¤ò¤·¡¢²ÝÂê¤òÀ°Íý¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆó¼¡ÁêÂ³ÂÐºö¤ò¤´Äó°Æ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÁêÂ³¥×¥é¥ó¤Î°ÑÂ÷¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁêÂ³¥×¥é¥ó¤ÎÁ´ÂÎÀß·×
º£²ó¤ÎÁêÂ³¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤ªÊì¤µ¤Þ¤¬½êÍ¤¹¤ëÃÛ35Ç¯¤ÎÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¼«Âð¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë100ÄÚ¤ÎÃó¼Ö¾ì¡¢¤³¤Î2¤Ä¤ÎÉÔÆ°»º¤ò¤É¤¦°·¤¦¤«¤¬ºÇÂç¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ñ»ºÁ´ÂÎ¤òÐíâ×¤·¤ÆÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤ÎÊý¸þÀ¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ ¸½¾õ°Ý»ý
Âç¤¤ÊÅê»ñ¤Ï¹Ô¤ï¤º¡¢½¤Á¶¤È¶õ¼¼ÂÐºö¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤éÊÝÍ¤òÂ³¤±¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¥ê¥¹¥¯¤ÏÄã¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¾Íè¤ÎÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Î¸ú²Ì¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÛÇ¯¿ô¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë¼ý±×ÎÏ¤¬²¼¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ÅÚÃÏ³èÍÑ¡Ê·ú¤ÆÂØ¤¨¡¦¿·ÃÛ¡Ë
·úÊª¤ò¿·ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ý±×ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Âß²È·úÉÕÃÏÉ¾²Á¤ä¼ÚÆþ³èÍÑ¤Ë¤è¤ëÁêÂ³ÀÇ°µ½Ì¤ò¿Þ¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£·Ð±Ä¤ÈÁêÂ³ÂÐºö¤òÆ±»þ¤ËÀß·×¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
£ »ñ»ºÁÈÂØ¡ÊÇäµÑ¢ªºÆÅê»ñ¡Ë
ÃÛ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇäµÑ¤·¡¢¤è¤ê¼ý±×À¤Î¹â¤¤Êª·ï¤ØÁÈ¤ßÂØ¤¨¤ëÊýË¡¡£¹çÍýÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÂå¡¹¼é¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÚÃÏ¤ò¼êÊü¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªÊì¤µ¤Þ¤ÎÁÛ¤¤¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë100ÄÚ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾ÍèÀ¤¬¹â¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢ÌÚÂ¤¡¢ÌÚÂ¤¥Ä¡¼¥Ð¥¤¥Õ¥©¡¼¡¢Å´¹üÂ¤¡¢RCÂ¤¤Î¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¹½Â¤¤Î·úÃÛ²ñ¼Ò4¼Ò¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤È»ö¶È¼ý»Ù¤Î»î»»¤ò°ÍÍê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹½Â¤¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢·úÃÛ¥³¥¹¥È¡¢Í»»ñ¾ò·ï¡¢Íø²ó¤ê¡¢½¤Á¶·×²è¡¢ÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á¤Ê¤É¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¿ô»ú¤òÊÂ¤Ù¤ÆÈæ³Ó¤·¤¿·ë²Ì¡¢RC¤Ï°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤ÎÅê»ñ³Û¤¬Âç¤¤¯¡¢Å´¹ü¤ÏÃæ´ÖÅª¡¢¥Ä¡¼¥Ð¥¤¥Õ¥©¡¼¤Ï¹©´ü¤¬Ã»¤¤¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç»ÅÍÍ¤ËÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ìÄ¹°ìÃ»¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤¬ºÇ¤â½Å»ë¤·¤¿¤³¤È
ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¥³¥¹¥È¤È¼ý±×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢ÁêÂ³ÀÇ°µ½Ì¸ú²Ì¡¢Í»»ñ¤ÎÄÌ¤ê¤ä¤¹¤µ¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¡¢ÌÚÂ¤3³¬·ú¤Æ¥¢¥Ñ¡¼¥È°Æ¤¬ºÇ¤â¹çÍýÅª¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÃÛ35Ç¯¤ÎÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¸Å¤¤¡á·ú¤ÆÂØ¤¨¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ûÍ×¤ÎºÆ¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î©ÃÏ¡¢¼þÊÕÄÂÎÁ¡¢Æþµï¼ÔÂ°À¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¼¡Âè¤Ç¤Î²ÈÄÂ¾å¾ºÍ¾ÃÏ¤Ê¤É¤òÀººº¤·¤¿·ë²Ì¡¢¶õ¼¼¥ê¥¹¥¯¤ÏµÞ·ã¤Ë¤Ï¹â¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢´Ö¼è¤êÊÑ¹¹¤äÀßÈ÷¹¹¿·¤Ç½½Ê¬¶¥ÁèÎÏ¤Ï°Ý»ý¤Ç¤¤ë¡¢¸½¾õ¤Ç¤â°ÂÄê¼ý±×¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Öº£¤¹¤°²õ¤¹¤Ù¤·úÊª¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÃÊ³¬Åª¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é°Ý»ý¤·¡¢¿·µ¬Åê»ñ¤ÏÃó¼Ö¾ìÂ¦¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤¬ºÇ¤â½Å»ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î3ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«¤éÇ¼ÆÀ¤·¤Æ·èÃÇ¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢Äï¤ÈÙæ¤á¤Ê¤¤Ê¬¤±Êý¤ò¾ÍèÀß·×¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢ÀÇ¶âÂÐºö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£ÃÛ35Ç¯¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÌµÍý¤Ë·ú¤ÆÂØ¤¨¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤Ê¼ÚÆþ¤òÊú¤¨¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢»ñ»º¤òÁý¤ä¤·¤Ê¤¬¤éÁêÂ³ÀÇ°µ½Ì¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¹¶¤á¤ë¡×Àß·×¤Ç¤¹¡£Âå¡¹¼é¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÚÃÏ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Í·µÙÃÏ¤À¤Ã¤¿Ãó¼Ö¾ì¤ò¡È¼ý±×¤òÀ¸¤à»ñ»º¡É¤ØÅ¾´¹¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤³¤½¤¬¡¢A¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤Þ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ËºÇ¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁêÃÌ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤«¤é·èÃÇ¤Ç¤¤¿
ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢ÃÛ35Ç¯¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï²þ½¤¤·¤Ê¤¬¤é°Ý»ý¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ËÌÚÂ¤3³¬·ú¤ÆÄÂÂß¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò·úÃÛ¡¢¼ÚÆþ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á¤ò°µ½Ì¡¢¾Íè¤ÏA¤µ¤ó¤¬ÉÔÆ°»º¤ò¾µ·Ñ¤·¡¢Äï¤Ø¤ÏÂå½þ¶â¤ÇÄ´À°¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤Ç¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÅÚÃÏ³èÍÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¼Á¤Ï¡È²ÈÂ²Àß·×¡É¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¶ñÂÎÅª¤ÊÍ»»ñÀß·×¡¢·úÃÛ²ñ¼ÒÁªÄê¡¢°ä¸ÀÀß·×¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¡Ö·ú¤ÆÂØ¤¨¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö·Ð±Ä¤ÎºÆÀß·×¡×¤È¡ÖÁêÂ³¤Î½Ð¸ýÀß·×¡×¤òÆ±»þ¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬º£²ó¤ÎÅÚÃÏ³èÍÑ¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤¹¡£
¤ªÊì¤µ¤Þ¤Ï¤³¤¦¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö²õ¤¹¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢³è¤«¤¹Æ»¤¬¤¢¤ë¤Î¤Í¡×ÁêÂ³ÂÐºö¤È¤Ï¡¢»ñ»º¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ë·Á¤ËÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£A¤µ¤ó¤«¤é¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ª±¢ÍÍ¤Ç¡¢Êì¤â·èÃÇ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡¡¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡È¹Ô¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤Û¤ó¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£±ßËþ¤ÊÁêÂ³¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²¿Êâ¤âÁ°¿Ê¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ç´ò¤·¤¤¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤Þ¤¿·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤ì¤«¤éÃó¼Ö¾ì¤ÎÅÚÃÏ³èÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÐÄï¤ÇÁè¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊì¿Æ¤Ë¤Ï°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤ª´«¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë²ÈÂ²´Ö¤Î¹ç°Õ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤ÎÊì¿Æ¤Î°Õ»×¤ò»Ä¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç²ÈÂ²¤Î°Â¿´¤¬ÊÝ¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ä¸À½ñ¤ÎºîÀ®¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¡¢Ä¹¤¤¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
