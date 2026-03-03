10年前「200万円」だった金がいま「1200万円」に…金の価格上昇が止まらない理由

どうやって買えばいい？ 出遅れても大丈夫？

この波は、まだ終わらない

1月30日朝6時。寒風吹きすさぶなか、東京の銀座中央通り「田中貴金属銀座本店」の前には約400人もの人々が行列をなしていた。

前日に金の価格が史上初の3万円を超えたとあって、集団の中にはある種の「熱」がこもっている。

田中貴金属の開店時間は10時30分だが、彼らが4時間半も前から並ぶのは「整理券」を得るためだ。田中貴金属の担当者が語る。

「金の購入や売却を検討されるお客様が急増したので、整理券を配布し、入店を制限させていただいています。開店の1時間前には整理券の配布が終わってしまうので、整理券を確実に手に入れたい方は朝7時くらいまでにはお越しいただいたほうが良いかと思います」

金の価格上昇が止まらない。2月頭には一時的な下落こそあったものの、過去1年で80％以上の上昇、過去5年では300％以上と、実に4倍以上も爆騰している。あまりに高騰するので、現物の金の販売方法すら変化している。金融・貴金属アナリストの亀井幸一郎氏が解説する。

「これまで金は500gが一般的なサイズでした。10年前であれば、これを200万〜250万円ほどで購入できていた。しかし、金の価格が上昇し、500gの金を買おうとすると1200万円も必要になってしまいます。そうした事態を受けて、今では20g単位で購入できるようになりました。それでも50万円ほどしますが、需要が尽きる兆しは見えません」

金をもっとも手軽に買う方法

金の価格がここまで上昇した背景の一つに、ドルの力が弱まったことがある。

「トランプ政権以降、世界中の国の中央銀行が外貨準備の分散を進め、脱ドル化を加速させてきました。その一環として、ドル資産を減らして金の保有を増やす国が増えています。中央銀行が保有する金は、短期的に市場に売却されることはほとんどないので、市場から金の量が相対的に減っている。金そのものは、年間約3600トン生産されますが、その内2〜3割を世界各国の中央銀行が買い占めている。そうした背景もあって、金の価格が上昇しているのです」（亀井氏）

ドル覇権が弱まる中、金の価格は相対的に上昇し続けそうだ。では、この波にうまく乗るにはどうすればいいのか。

冒頭のように、田中貴金属などで金の現物を買うのも手だが、もっと手軽に購入する方法がある。それが金のETF（上場投資信託）や、金を投資対象とした投資信託だ。

「現物とETFの一番の違いは、少ない資金でも投資できるという点です。また、投資信託の場合はETFに比べて運用コストが高くなりますが、金額を指定して少額から積み立て投資することもできます」（亀井氏）

いっぽう、手元に金の現物を持っている人は、今が売り時なのだろうか。金の買い取り業大手の大黒屋の担当者はこう語る。

「金そのものの価格が上昇しているので、製品として価値を失っているものでも高価買い取りができます。たとえば、もう使わない金歯や、記念日やイニシャルの彫られた指輪などは、中古品としての価値はありません。しかし、金そのものとして買い取りができますので、迷ったら持ってきていただきたいと思います」

ただし、金の価格はしばらく上昇傾向にありそうなので、前出の亀井氏は「すぐに現金が必要などという事情がなければ、売らずに持っておくのが良い」と語る。

夢のような資産と化した金だが、この夢がいつ醒めるのかは、誰にもわからない。

「週刊現代」2026年3月2日号より

