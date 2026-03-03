「セクシー田中さん問題」引き金に…視聴率は1ケタ台ばかり「最近のテレビドラマ」がつまらなすぎる理由

ドラマは1ケタ台ばかりで“冬の時代”へ

テレビドラマがかつてのように国民的な話題を独占して社会現象を巻き起こすことは、もはや稀になってしまい、“冬の時代”を迎えている。

2010年頃までは世帯視聴率10％超えが一つの目安であり、20％台を叩き出す作品も珍しくなかったが、現在は評判が良くても7〜8％台という作品が多く、中には人気俳優や有名脚本家を起用しても3％台前半に留まる例も少なくない。数字の上でも視聴者の“ドラマ離れ”は明白だ。

「最近のドラマはつまらない」と多くの視聴者が漠然と抱いているその感覚の背景には、作り手であるクリエイターたちの悲痛な叫びがあった。

過度なコンプライアンス、雀の涙ほどの制作費、そしてNetflixやYouTubeといった黒船の襲来……。テレビや映画界の最前線で今、何が起きているのか。プロデューサー、脚本家、ドラマライターといった業界関係者の本音に迫った。

「主人、家内、嫁はダメ」炎上しないことが最優先

民放キー局に20年以上勤務するベテランドラマプロデューサーのＡ氏はこう嘆く。

「とにかく今は“炎上しないこと”が企画の絶対条件なんです。SNSでどういう反応が起きるか、そればかりに気を遣っている。少しでもリスクがありそうな描写は表現できない。例えば路上喫煙や飲酒運転のシーンなんてもってのほか。セリフでも『主人』『家内』『嫁』などの表現は、かつての家制度や主従関係を想起させるという理由で控えるように言われています。

それからLGBTQや障害、ホームレス、差別といったセンシティブな社会問題を扱うような挑戦的な作品は、民放ではほとんど通りません。

昔は『こんな面白いものを作るんだ』という気概が現場にあった。でも今は、脚本の打ち合わせから『この表現は誰かを傷つけないか』『この設定は批判されないか』というリスクヘッジの話ばかり。これでは面白いものが生まれるはずがないですよ。毒にも薬にもならない、当たり障りのない作品ばかりが作られていく。視聴者が離れていくのも当然です」

原作モノのドラマは相変わらず多いが…

Ａ氏はさらに、2024年に起きたドラマ『セクシー田中さん』（日本テレビ系、2023年）をめぐる原作者の急逝という悲劇にも触れた。

「あの件は、我々作り手にとって本当にショッキングな一件でした。原作者の意向が制作現場に正しく伝わらない、あるいは軽視されてしまうという構造は、どの局にも起こりうることです。

昨今も原作モノのドラマは多いですが、それはテレビ局にオリジナル企画を生み出す気力がなくなっていることの裏返しでもある。人気を博した漫画やベストセラーになった小説に安易に頼り、原作者へのリスペクトを欠いたまま制作を進めてしまう。結果として、ファンを裏切り、原作者を傷つけることになる。あの事件以降、現場の萎縮はさらに進んだように感じます。

実際にドラマを作るうえでは漫画や小説とまるっきり同じ展開やセリフでは成り立たない部分も多いのですが、“原作者の意向は絶対”という空気が強まっている。『どうやってドラマとして面白いものを作るのか』という議論は置き去りにされており、悪循環が続いている印象です」

視聴者やスポンサーへの配慮ばかりに目がいってしまっている現状が、ドラマをつまらなくさせている一因のようだ。

後編記事『「ドラマの脚本料は驚くほど安い」「営業部が改変を指示」…テレビ業界から有能な人材の流出が止まらないワケ』では、家族を養えないほど安いテレビドラマの脚本料など、業界から有能なクリエイターの流出が止まらない理由に迫る。

【つづきを読む】「ドラマの脚本料は驚くほど安い」「営業部が改変を指示」…テレビ業界から有能な人材の流出が止まらないワケ