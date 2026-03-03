¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¤¥é¥ó¹¶·â¤¬Ãæ¹ñ¤Î¡ÖÂæÏÑÅý°ì¡×¤ËÍ¿¤¨¤ëÀäÂç¤Ê±Æ¶Á
¥È¥é¥ó¥×¤Ï21À¤µª¤ÎË½·¯
º£Ç¯¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢1·î3Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤¬¡¢¼ç¸¢¹ñ²È¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤òµÞ½±¤·¤Æ¡¢¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤òÙÇÃ×¡¢À¯¸¢¤òÅ¾Ê¤¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¹ñºÝË¡¤ä¹ñÏ¢·û¾Ï¤òÌµ»ë¤·¤¿¡ÖË½µó¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ëº£ÅÙ¤Ï¡¢Àè½µËö¤Î2·î28Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¼ç¸¢¹ñ²È¤Ç¤¢¤ë¥¤¥é¥ó¤òµÞ½±¤·¤Æ¡¢ºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤Î¥¢¥ê¡¼¡¦¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤é¤ò»¦³²¡¢À¯¸¢Å¾Ê¤¤òÀë¸À¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤ä¤Ï¤ê¹ñºÝË¡¤ä¹ñÏ¢·û¾Ï¤òÌµ»ë¤·¤¿¡ÖË½µó¡×¤Ë½Ð¤¿¡£
¡ÖÌµÍý¤¬ÄÌ¤ì¤ÐÆ»Íý¤¬°ú¤Ã¹þ¤à¡×¤È¤Ï¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñºÝ´Ø·¸¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡£»ä¤Ï¡¢¡ÖË¡¤Î»ÙÇÛ¡×¤ò¸ø¸À¤¹¤ëÌ±¼ç¹ñ²È¤ËÊë¤é¤¹°ì»ÔÌ±¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤È¤¤¤¦¡Ö21À¤µª¤¬À¸¤ó¤ÀË½·¯¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶¯¤¤Ê°¤ê¤ò³Ð¤¨¤ë¡£
¤³¤ÎÃË¤Ï¡¢¿ÍÎà¤¬Â¾¤ÎÆ°Êª¤È°Û¤Ê¤ë¡ÖÊ¸ÌÀ¤Î¾Ú¡Ê¤¢¤«¤·¡Ë¤Ç¤¢¤ëÍýÇ°¡×¤ò¡¢¼¡¡¹¤ËÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ë¡£¤½¤·¤Æ¿ÍÎà¤ò¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ÎÀ¤³¦¡×¤Ø¤È²¡¤·Ìá¤¹¡£¸å¡¹¤ÎÀ¤¤ËµÚ¤Ü¤¹°±Æ¶Á¤Ê¤É¡¢¤È¤ó¤ÈÌµÆÜÃå¤À¡£
¤½¤â¤½¤âÏÀ¤Ç¸À¤¦¤Ê¤é¡¢1´üÌÜ¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î2018Ç¯5·î¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö¥¤¥é¥ó³Ë¹ç°Õ¡×¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤Îº®Íð¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Ë¡Ö²Ð¡×¤òÊü¤Ã¤¿Ä¥ËÜ¿Í¤¬¥È¥é¥ó¥×¤Ê¤Î¤À¡£
¥¤¥é¥ó³Ë¹ç°Õ¤Ï¡¢º£À¤µª¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂÅ·ë¤·¤¿¿ôÂ¿¤¯¤Î¹ñºÝ¶¨Äê¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
³Æ¹ñ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤¿
2002Ç¯1·î¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦W¡¦¥Ö¥Ã¥·¥åÂçÅýÎÎ¤¬°ìÈÌ¶µ½ñ±éÀâ¤Ç¡¢¡ÖËÌÄ«Á¯¡¦¥¤¥é¥ó¡¦¥¤¥é¥¯¤Ï°¤Î¿õ¼´¡Êaxis of evil¡Ë¡×¤ÈÌ¾»Ø¤·¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆ±Ç¯8·î¡¢¥¤¥é¥ó¤ÎÈ¿ÂÎÀ©ÇÉ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢¡Ö¥Ê¥¿¥ó¥º¤È¥¢¥é¡¼¥¯¤Ë¥¦¥é¥óÇ»½Ì»ÜÀß¤È½Å¿åÀ½Â¤»ÜÀß¤ò·úÀßÃæ¡×¤ÈË½Ïª¤·¤¿¡£
Íâ2003Ç¯2·î¤Ë¡¢IAEA¡Ê¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø¡Ë¤Î¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¨¥ë¥Ð¥é¥À¥¤»öÌ³¶ÉÄ¹¤¬¸½ÃÏ»ë»¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥¤¥é¥ó¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤êÇ§¤á¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÄ¹¤¤¡Ö¥¤¥é¥ó³Ë¸ò¾Ä¡×¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÍâ3·î¤Ë¡¢ÊÆ¥Ö¥Ã¥·¥åÀ¯¸¢¤ÏÂ¿¹ñÀÒ·³¤ò½¾¤¨¤Æ¡¢¥¤¥é¥ó¤ÎÎÙ¹ñ¤Ç¥¤¥é¥¯ÀïÁè¤ò³«»Ï¡¢¥µ¥À¥à¡¦¥Õ¥»¥¤¥óÀ¯¸¢¤òÅ¾Ê¤¤µ¤»¤¿¡£¤³¤ì¤ò¸«¤¿Ãæ¹ñ¡Ê¸Õ¶ÓÞ¹À¯¸¢¤¬È¯Â¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡Ë¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤¿¡£
¤â¤È¤è¤êÅö¤ÎËÌÄ«Á¯¤Ï¡¢¡Ö¼¡¤Ï²æ¤¬¿È¡×¤È¶²ÉÝ¤Ë¿Ì¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÆ±Ç¯8·î¡¢Ãæ¹ñ¤¬¼çÆ³¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î³Ë³«È¯ÌäÂê¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¡Ö6¥õ¹ñ¶¨µÄ¡×¡ÊËÌÄ«Á¯¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¦Ãæ¹ñ¡¦ÆüËÜ¡¦´Ú¹ñ¡¦¥í¥·¥¢¡Ë¤òËÌµþ¤Ç»Ï¤á¤¿¤Î¤À¡£
Åö»þ¡¢»ä¤âËÌµþ¤Ç¼èºà¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î¤¢¤ë³°¸ò´±¤Ï¡Ö²ñµÄ¤ÏÍÙ¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï19À¤µª½éÆ¬¤Î¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥óÀïÁè¤ò¼ý½¦¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¦¥£¡¼¥ó²ñµÄ¡×¡Ê1814Ç¯9·î¡Á1815Ç¯6·î¡Ë¤ò¤â¤¸¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£³Æ¹ñ¼óÇ¾¤¬¥¦¥£¡¼¥ó¤Ë½¸·ë¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ìë¤Ë¥À¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Æ¹ñ¤Î¸ò¾Ä¤Ï°ì¸þ¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø²ñµÄ¤ÏÍÙ¤ë¡Ù¤Ç¤â¤è¤¤¤Î¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éËÌµþ¤Ç²ñµÄ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏËÌÄ«Á¯¤Ë¶õÇú¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡ÊÃæ¹ñ¤Î³°¸ò´±¡Ë
Åö»þ¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¡¢¤É¤Î¹ñ¤â¥¢¥á¥ê¥«¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍø¤«³²¤«
¥¤¥é¥ó¤ËÏÃ¤òÌá¤¹¤È¡¢7¥õ¹ñ¡Ê¥¤¥é¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥É¥¤¥Ä¡¦Ãæ¹ñ¡¦¥í¥·¥¢¡Ë¤Ë¤è¤ë³Ë¶¨µÄ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¸ò¾Ä¤ÏäþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò¶Ë¤á¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë2015Ç¯7·î¤Ë¡Ö¥¤¥é¥ó³Ë¹ç°Õ¡×¤ò¤Þ¤È¤á¾å¤²¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÌ±¼çÅÞ¤Î¥Ð¥é¥¯¡¦¥ª¥Ð¥ÞÀ¯¸¢¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¤´¤¯Âç¤Þ¤«¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö15Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¤¥é¥ó¤Î³Ë³«È¯¤òÀ©¸Â¤·¡¢´Æ»ë¤â¹Ô¤¦¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¹ñÏ¢¤äÊÆ²¤¤¬¥¤¥é¥ó¤Ë²Ê¤·¤Æ¤¤¤¿·ÐºÑÀ©ºÛ¤ò²ò½ü¤·¡¢ËÇ°×¤òºÆ³«¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£»ä¤ÏÅö»þ¤ÎÃæ¹ñÂ¦Ã´Åö¼Ô¤Î°ì¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤ä¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¤¥é¥ó³Ë¹ç°Õ¤Ï¡¢º£À¤µª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹ñºÝ¼Ò²ñ¤¬¹Ô¤Ã¤¿³°¸ò¹ç°Õ¤Î¡ØºÇ¹â·æºî¡Ù¤À¡£¥¤¥é¥óµÚ¤ÓÍø³²´Ø·¸¤Î°Û¤Ê¤ë´Ø·¸³Æ¹ñ¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼çÄ¥¤È¾ùÊâ¤ò²¿É´²ó¤âÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ä¤¤¤Ë¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤Î¤À¡£¥¤¥é¥ó³Ë¹ç°Õ¤Ï¡¢º£¸å¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëÂ¿¹ñ´Ö¸ò¾Ä¤Î¼êËÜ¤È¤Ê¤ê¡¢º£À¤µª¤ÎÀ¤³¦¤òÊ¿ÏÂ¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡×
¥ª¥Ð¥ÞÀ¯¸¢¤äEU¤Î¼óÇ¾¤¿¤Á¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Î¸«²ò¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤ï¤º¤«10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤Ï³Ú´ÑÅª¤Ê¸«ÄÌ¤·¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤À¤¬¤¤¤Þ¤ä¡¢À¤³¦¤ò¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢¡Ê°Å¹õÀ¤³¦¡Ë¤ËÆ³¤¯¥È¥é¥ó¥×»þÂå¤Ç¤¢¤ë¡£³Ú´ÑÏÀ¤ÈÈá´ÑÏÀ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤¬¡¢Âç³µ¤Ï¸å¼Ô¤¬¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£
º£²ó¤Î¥¤¥é¥ó¹¶·â¤â¡¢¤Ä¤¤Á°¡¹Æü¤Þ¤Ç¡¢¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¤Ç3ÅÙÌÜ¤Î¸ò¾Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ç»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¡¢½µÌÀ¤±¤Î3·î2Æü¤«¤éºÆ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿ÌðÀè¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤É¤³¤«¤é¤É¤¦¸«¤Æ¤â¡¢Èó¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤¢¤ë¡£
¡ÖÃæ¹ñ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤Î»ä¤Ï¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñºÝÅª¤ÊÂç»ö·ï¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆµÈ»ö¤«¡¢¶§»ö¤«¡×¤È¹Í¤¨¤ë¡£¡ÖÃæ¹ñ¤òÍø¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â³²¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
1·î¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥éµÞ½±¤Î»þ¤Ï¡¢É½¸þ¤¤Ï¡Ö¶§»ö¡×¤À¤Ã¤¿¡£²¿¤»Ãæ¹ñ¤¬³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÀÐÌýÍø¸¢¤ò¡¢°ìÌë¤Ë¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¡ÖÀ¾È¾µå¥·¥Õ¥È¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÅìÈ¾µå¤Ï¼êÇö¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢ÂæÏÑÅý°ì¤ËÍÍø¤ËÆ¯¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿¼ËÅ±óÎ¸¤âÆ¯¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î»ö¾ð¤Ï¡¢1·î¤ËËÜ¥³¥é¥à¤Ç¾Ü½Ò¤·¤¿¡£
「トランプのベネズエラ攻撃」を非難する中国、だがその裏で描く深謀遠慮
「北京のランダム・ウォーカー」第818回(2026年1月6日)
https://gendai.media/articles/-/162333
¡ÖÌÁÍ§¡×¤ÎÃæ¹ñ¤È¥¤¥é¥ó
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥¤¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤ä¤Ï¤ê¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥¤¥é¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç13Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇÂç¤ÎËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
2024Ç¯¤ÎÎ¾¹ñ¤ÎËÇ°×³Û¤Ï133²¯7000Ëü¥É¥ë¡ÊÃæ¹ñ¤«¤é¥¤¥é¥ó¤¬89²¯3000Ëü¥É¥ë¤Ç¡¢¥¤¥é¥ó¤«¤éÃæ¹ñ¤¬44²¯4000Ëü¥É¥ë¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤â9·î¤Þ¤Ç¤Ç¡¢74²¯9000Ëü¥É¥ë¡ÊÆ±50²¯2000Ëü¥É¥ë¡¢24²¯7000Ëü¥É¥ë¡Ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÃæ¹ñÂ¦Åý·×¤Ë¤è¤ë¡Ë¡£¥¤¥é¥ó¤Ï·³»öÅª¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢¤ò¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤òÍê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
Í¾ÃÌ¤À¤¬¡¢»ä¤¬ËÌµþÃóºß°÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿15Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¶á¤¯¤ËÂç·¿¤Î¥¤¥é¥óÎÁÍýÅ¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤Ä¤âÂçÀª¤ÎµÒ¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ¹ñ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¤¥é¥ó¤Ï¡Ö¿È¶á¤ÊÍ§¹¥¹ñ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¥¤¥é¥ó¤äÃæÅì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¤¡£
¤½¤â¤½¤âÃæ¹ñ¤È¥¤¥é¥ó¤Ï¡¢²áµî2000Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÍ§¹¥´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£À¹Åâ»þÂå¤ÎÀ¾Îñ651Ç¯¤Ë¡¢¥µ¥µ¥óÄ«¥Ú¥ë¥·¥ã¡Ê¥¤¥é¥ó¡Ë¤¬¥¤¥¹¥é¥à¶µ¤Î¥¢¥é¥ÖÀªÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÇ¤Ü¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢²¦¸ôµ®Â²¤¬¤³¤¾¤Ã¤ÆÄ¹°Â¤ËË´Ì¿¤·¤¿¤Û¤É¤À¡£¤½¤Î°ìÉô¤¬¤µ¤é¤Ë¡¢¸¯Åâ»ÈÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ËÆ¨¤ì¡¢Èà¤é¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüËÜºÇ¸Å¤Î¾®Àâ¡ØÃÝ¼èÊª¸ì¡Ù¤À¤È¤¤¤¦ÍÎÏ¤ÊÀâ¤â¤¢¤ë¡Ê¡Ø¤«¤°¤äÉ±ÃÂÀ¸¤ÎÆæ¡Ù¸½Âå½ñ´Û¡¢2016Ç¯¡Ë¡£
ÏÃ¤ò¥¤¥é¥ó³Ë¹ç°Õ¤ËÌá¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÍâ2016Ç¯1·î¡¢½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤¬¥¤¥é¥ó¤òË¬Ìä¡£Î¾¹ñ¤Ï¡¢Á´ÌÌÅª¤ÊÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×´Ø·¸¤ò·ë¤ó¤À¡£
2021Ç¯1·î¤Ë¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÈ¯Â¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥é¥ó³Ë¹ç°Õ¤ËÉüµ¢¤¹¤ë°Õ»×¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¥¤¥é¥ó¤Ï¼ºË¾¤·¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ãæ¹ñ¤òÍê¤Ã¤¿¡£
Æ±Ç¯3·î¡¢²¦µ£³°Áê¤¬¥¤¥é¥ó¤òË¬Ìä¡£¡ÖÃæ¹ñ¡¦¥¤¥é¥ó¤Î25Ç¯´ÖÊñ³çÅª¶¨ÎÏ¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤òÄù·ë¤·¤¿¡£Í×¤Ï¡¢º£¸å¤Ï¥¤¥é¥ó·ÐºÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤¬25Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊñ³çÅª¤ËÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤ÈÊÝ¾Ú¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¥¤¥é¥ó¤ÈÃæ¹ñ¤Î¶¦Æ±À¼ÌÀ
¤µ¤é¤Ë¡¢2023Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à¡¦¥é¥¤¥·ÂçÅýÎÎ¤¬Ë¬Ãæ¡£¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ëëð¤Ã¤¿¡£
¡ã¡¡¡¡¡À¯¼£Ê¬Ìî¡Ä¡ÄÁÐÊý¤Ï¸ß¤¤¤Î³Ë¿´ÅªÍø±×¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢¸Ç¤¯»Ù»ý¤·¹ç¤¦¤³¤È¤ò½Å¤Í¤Æ¼¨¤·¤¿¡£
ÁÐÊý¤Ï¸ß¤¤¤Î¹ñ²È¼ç¸¢¤Î°Ý»ý¤ÈÊÝ¸î¤ò¡¢¸Ç¤¯»Ù»ý¤¹¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï³°ÉôÀªÎÏ¤¬¡¢¥¤¥é¥ó¤ÎÆâÀ¯¤Ë´³¾Ä¤·¡¢°ÂÁ´¤È°ÂÄê¤òÇË²õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·èÁ³¤ÈÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡£¥¤¥é¥ó¤Ï°ú¤Â³¤¡¢°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñÀ¯ºö¤ò½ÅÍ×»ë¤¹¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï¥¤¥é¥ó¤¬ÃÏ°è¤È¹ñºÝÅª¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÌò³ä¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¡£
¢°ÂÁ´¤ÈËÉ±ÒÊ¬Ìî¡Ä¡ÄÁÐÊý¤ÏÈ¿¥Æ¥íÌäÂê¤Ç¡¢¡Ö¥À¥Ö¥ë¡¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡×¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡£¥Æ¥í¥ê¥º¥à¤ÈÆÃÄê¤ÎÌ±Â²¤ä½¡¶µ¤ò°ì½ï¤¯¤¿¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡£
£·ÐºÑ¤ÈÈ¯Å¸³èÆ°Ê¬Ìî¡Ä¡ÄÁÐÊý¤ÏÃæ¹ñ¡¦¥¤¥é¥ó¤ÎÁ´ÌÌÅª³èÆ°·×²è¤Î¼Â¹Ô¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¡£°ú¤Â³¤¡¢ËÇ°×¡¦ÇÀ¶È¡¦¹©¶È¡¦ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¿¼²½¤µ¤»¤ë¡£Î¾¹ñ¤ÎÇÀ¶È¶¨ÎÏ¹ÔÆ°·×²è¡Ê2023Ç¯¡Á2030Ç¯¡Ë¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¹©¶È¡¦¹Û¶È¤Î»º¶ÈÇ½ÎÏµÚ¤ÓÅê»ñ¶¨ÎÏ¶¯²½¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¡×¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥¤¥é¥óÁ´¹ñ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÈæ½Å¤òÁý¤ä¤·¡¢ÆÃ¤Ë¥¤¥é¥ó¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÇ½ÎÏ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤¶µ°é¤ÈÊ¸²½¤Î¶¨ÎÏÊ¬Ìî¡Ä¡Äº£¸å5Ç¯¤ÇÃæ¹ñ¤Ï¥¤¥é¥ó¤Ë¡¢100¸Ä¤Î¹ñºÝÃæ¹ñ¸ì¶µ»Õ¾©³Ø¶â¤ò¥¤¥é¥ó¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¡£¥¤¥é¥ó¤ÏÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¥Ó¥¶ÌÈ½ü¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Áá´ü¤Ë¡ÖÃæ¹ñ¤È¥¤¥é¥ó¤Î2023Ç¯¤«¤é2026Ç¯¤ÎÊ¸²½¶µ°é¸òÎ®¼¹¹Ô·×²è¡×¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ë¡£
¥¹ñºÝµÚ¤ÓÃÏ°è¤ÎÌäÂê¡Ä¡Ä¿Í¸¢ÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÁÐÊý¤Ï³Æ¹ñ¤Î¹ñ¾ð¤¬Æ±¤¸¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£Îò»ËÊ¸²½¡¢¼Ò²ñÀ©ÅÙ¡¢·ÐºÑ¼Ò²ñÈ¯Å¸¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ïº¹°Û¤¬Â¸ºß¤·¡¢ËÜ¹ñ¤Î¹ñ¾ð¤ä²ÁÃÍ´Ñ¡¢¹ñÌ±¤Î¿Í¸¢¤òÊÝ¸î¤¹¤ëÍ×µá¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¡¢³Æ¹ñ¤È¼ÂºÝ¤Ë·ë¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£¿Í¸¢¤Î°Ý»ý¤ÈÊÝ¸î¤ò¸ý¼Â¤Ë¤·¤Æ¡¢¿Í¸¢¤äÌ±¼ç¤ÇÀ¯¼£¤òÏ®¤Ö¤³¤È¡¢Â¾¹ñ¤ÎÆâÀ¯¤Ë´³¾Ä¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÆ°Íð¤òÀðÆ°¤·¡¢Ê¬Îö¤òºî¤ë¤³¤È¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡Ê°Ê²¼Î¬¡Ë¡ä
¤³¤Î¤È¤¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÇ¯Á°¤Ë¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¿¯¹¶¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ÎÄ¹´ü²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥¤¥é¥ó¤¬·³»öÅª¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥í¥·¥¢¤¬¡¢¼«¹ñ¤ÎÀïÁè¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤Þ¤êÍê¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Æ±ÍÍ¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¶áÎÙ¤Î¥·¥ê¥¢¤Î¥Ð¥·¥ã¡¼¥ë¡¦¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢¤¬Êø²õ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¥¤¥é¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢·³»öÅª¤Ë¤âÃæ¹ñ¤òÍê¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤ÎËÜÌ¿¤Ï¡ÖÂæÏÑÅý°ì¡×
Æ±Ç¯7·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥Þ¥¹¡¼¥É¡¦¥Ú¥¼¥·¥å¥¥¢¥óÂçÅýÎÎ¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÃæ¹ñ¤òÍê¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯8·î31Æü¡¢9·î1Æü¤ËÅ·ÄÅ¤Ç³«¤«¤ì¤¿SCO¡Ê¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤È¡¢9·î3Æü¤ËËÌµþ¤Ç³«¤«¤ì¤¿Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¹³ÆüÀïÁè¡¦È¿¥Õ¥¡¥·¥º¥àÀïÁè¾¡Íø80¼þÇ¯·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤ËË¬Ãæ¡£9·î2Æü¤ËËÌµþ¤Ç¡¢½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢½¬¼çÀÊ¤Ï¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤È¥¤¥é¥ó¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÉ÷±À¤äÊÑ²½¤Î»îÎý¤ËÂÑ¤¨¤Æ¡¢Ê¿²º¤Ç·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤È»ä¤Ï¡¢¡Ê¥í¥·¥¢¤Î¡Ë¥«¥¶¥ó¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿¸å¡¢Î¾¹ñ¤Î³ÆÉôÌç¤¬¡¢ÁÐÊý¤¬À®¤·ÆÀ¤¿½ÅÍ×¤Ê¶¦ÄÌÇ§¼±¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¿¡£Ãæ¹ñ¤È¥¤¥é¥ó¤Î³ÆÊ¬Ìî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤Ì¿·¤¿¤ÊÀ®²Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
Ãæ¹ñ¤Ï½ª»Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤È¤Î´Ø·¸È¯Å¸¤ò¡¢ÃæÅì³°¸ò¤Î½ÅÍ×¤Ê°ÌÃÖ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¥¤¥é¥ó¤ÈÍ§¹¥¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¡¢Áê¸ß¿®Íê¤ò¿¼²½¤µ¤»¡¢ËÇ°×¡¦Åê»ñ¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó²½¡¦Áê¸ßÄÌ¿®¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¿ÍÊ¸¸òÎ®¤òÁý¿Ê¤µ¤»¡¢Ãæ¹ñ¤È¥¤¥é¥ó¤ÎÁ´ÌÌÅª¤ÊÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×´Ø·¸¤Î°ÂÄê¤·¤¿Ä¹´ü¿Ê¹Ô¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Ãæ¹ñ¤ÏÁ´À¤³¦¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤òÄó¾§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥é¥ó¤ò´Þ¤à¹ñºÝ¼Ò²ñ¤È¶¦¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¸øÀµ¤Ç¹çÍýÅª¤ÊÁ´À¤³¦¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¼ê¤ò·È¤¨¤Æ¿ÍÎà±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ÉðÎÏ¤Ï°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤ò²ò·è¤¹¤ëÀµ¤·¤¤¤ä¤êÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ò¾Ä¤ÈÂÐÏÃ¤³¤½¤¬¡¢Ä¹¤¤Ê¿ÏÂ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÀµ¤·¤¤Æ»¤Ê¤Î¤À¡£Ãæ¹ñ¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤¬²¿ÅÙ¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë³ËÊ¼´ï¤òµá¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾µÂú¤ò½Å»ë¤·¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¸¶»ÒÎÏ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÊ¿ÏÂÍøÍÑ¤Î¸¢Íø¤òÂº½Å¤¹¤ë¡£¥¤¥é¥ó¤Î¹ñ²È¼ç¸¢¡¦ÎÎÅÚÊÝÁ´¡¦Ì±Â²Âº½Å¡¢¤½¤·¤ÆÀ¯¼£¸ò¾Ä¤òÄÌ¤¸¤¿¼«¿È¤Î¹çË¡Åª¸¢±×¤Î°Ý»ý¤ÈÊÝ¸î¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Ï°ú¤Â³¤¡¢ÀµÏÀ¤ò¸£°ú¤·¡¢³ÆÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¹çÍýÅª¤Ê·üÇ°¤Ç¤¢¤ë¥¤¥é¥ó³ËÌäÂê¤Î²ò·èÊýË¡¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯ÂÅ·ë¤¹¤ë¤è¤¦¿ä¿Ê¤·¡¢ÃæÅì¤ÎËö±Ê¤¤Ê¿ÏÂ¤È¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡×
½¬¼çÀÊ¤ÏÀµÏÀ¤ò¤¯¤É¤¯¤É½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡Ö»Ù»ý¡×¡Ö¶¨ÎÏ¡×¡Ö¿ä¿Ê¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¥¤¥é¥ó¤¬Ë¾¤à¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶¼°Ò¤«¤éÂÎÀ©¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë¡×¤È¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ºòÇ¯¤Î10·î30Æü¤Ë6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥È¥é¥ó¥×¡¦½¬¶áÊ¿²ñÃÌ¤ò¹µ¤¨¤¿Ãæ¹ñÂ¦¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡×¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¶ËÏÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥é¥óËÉ±Ò¡×¤è¤ê¤â¡ÖÂæÏÑÅý°ì¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¤¥é¥ó¤Ø¤ÎÂç¤Ã¤Ô¤é¤ÊÉð´ïÍ¢½Ð¤Ê¤É¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤ÎÈø¡×¤òÆ§¤à¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥¤¥é¥ó¹¶·â¾ðÊó¤ò摑¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿
2·î28Æü¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡Ê¡Ü¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡Ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ãæ¹ñ³°¸òÉô¤ÏÄ¾¤Á¤Ë¡ÖÈóÆñÀ¼ÌÀ¡×¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡ãÃæ¹ñ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î·³»öÅª¹¶·â¤ò¡¢¹âÅÙ¤Ë·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥é¥ó¤Î¹ñ²È¼ç¸¢¡¢°ÂÁ´¤ÈÎÎÅÚÊÝÁ´¤ÏÂº½Å¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤ÏÄ¾¤Á¤Ë·³»ö¹ÔÆ°¤òÄä»ß¤·¡¢¶ÛÄ¥»öÂÖ¤ò¤µ¤é¤Ë°ìÊâ°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¡¢ÂÐÏÃ¤È¸ò¾Ä¤ò²óÉü¤µ¤»¡¢ÃæÅìÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤ò°Ý»ýÊÝ¸î¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡ä
¤³¤Á¤é¤â1·î¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î»þ¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡Ö·üÇ°¤¹¤ë¡×¡Ö¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡×¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¹ñÏ¢¤Î¾ì¤ÇÈóÆñ·èµÄ¤Ê¤É¤Ë»ý¤Á¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¹ñÏ¢¤Ç¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¥¢¥á¥ê¥«¤¬µñÈÝ¸¢¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢·ÐºÑÀ©ºÛ¤äÉðÎÏ¤òÈ¼¤¦¤è¤¦¤Ê·èµÄ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¡¢¥Æ¥Ø¥é¥ó¤ÎÃæ¹ñÂç»È´Û¤Ï¡¢2·î28Æü°Ê¹ß¡¢¥¤¥é¥óºß½»¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¶ÛµÞÄÌÃÎ¡×¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãÃó¥¤¥é¥óÂç»È´Û¤Î¥¤¥é¥óºß½»Ãæ¹ñ¸øÌ±¤Ø¤Î·üÇ°¶¯²½¡¢°ÂÁ´ËÉÈÈ¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ê2·î28Æü¸á¸å2»þ48Ê¬¡Ë¡§¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö2·î28Æü¡¢¥¤¥é¥ó¤Ï·³»öÅª¤Ê¹¶·â¤ËÁø¤¤¡¢¥¤¥é¥ó¸½ÃÏ¤Î°ÂÁ´¾õÂÖ¤Ï¶ËÅÙ¤Ë¸·¤·¤¯Ê£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãó¥¤¥é¥óÃæ¹ñÂç»È´Û¤Ï¡¢¥¤¥é¥óºß½»¤ÎÃæ¹ñ¸øÌ±¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾ðÀª¤Î¿ÊÅ¸¤òÃí»ë¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤òÊÝ¤Á¡¢·Ù²ü¤ò¹â¤á¡¢°ÂÁ´ËÉÈÈ¤ò¶¯²½¤·¡¢¶ÛµÞÈòÆñ¤ò¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤¤¡¢´Ö°ã¤Ã¤ÆÉÒ´¶¤Ê¾ì½ê¤ä¿Í¡¹¤ÎÌ©½¸ÃÏ¤Ø¹Ô¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢ÆÃ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£¤â¤·¤â¶ÛµÞ¤Î¾õ¶·¤ËÁø¶ø¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Î·Ù»¡¤ò¸Æ¤Ó¡¢¹ç¤ï¤»¤ÆÃæ¹ñÂç»È´Û¡¦ÎÎ»ö´Û¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ä
¡ã¸½ºß¤Î°ìÉô¤Î¥¤¥é¥ó¤ÎÎ¦ÃÏ¤«¤é¤Î¹ñ¶¾õ¶·ÄÌÊó¡Ê2·î28Æü¸á¸å11»þ18Ê¬¡Ë¡§¡¡¸½ºß¡¢¥¤¥é¥ó¤È¼þÊÕÃÏ°è¤Î°ÂÁ´¾õ¶·¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ê£»¨¤Ç¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ãó¥¤¥é¥óÃæ¹ñÂç»È´Û¤ÏºÆÅÙ¡¢¥¤¥é¥óºß½»¤ÎÃæ¹ñ¸øÌ±¤¬¡¢¸½ÃÏ¾ðÀª¤Î¿ÊÅ¸¤òÃí»ë¤·¡¢°ÂÁ´ËÉÈÈ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸½ºß¡¢¥¤¥é¥ó¤È¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¡¢¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¡¢¥È¥ë¥³¤ÎÎ¦ÃÏ¤Î¹ñ¶¤Ï¡¢³«Êü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥È¥ë¥¯¥á¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Î¹ñ¶¤Î¾ðÊó¤ÏÌ¤³ÎÄê¤À¡£³Æ¹ñ¶¤Î¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡Ê°Ê²¼Î¬¡Ë¡ä
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¹¶·â¤Î¾ðÊó¤ò¡¢»öÁ°¤ËÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢4Ç¯Á°¤Î¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Î»þ¤âÆ±ÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£
½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤Îº£¸å¤ÎÆ°¸þ
Ãæ¹ñ¤Ï3·î31Æü¤«¤é4·î2Æü¤Þ¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤òËÌµþ¤Ë·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¶ÛÇ÷¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬³°Í·¤¹¤ë¤Î¤«¤â¡¢ÉÔ³Î¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢²¾¤ËÍ½ÄêÄÌ¤ê¤ËËÌµþ¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥¤¥é¥ó¹¶·â¤ÏÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤«¡©
¤Þ¤º¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤Î¡Ö¥È¥é¥ó¥×¶²ÉÝ¿´¡×¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤Î°Õ¤ËÈ¿¤¹¤ë¸ÀÆ°¤ò¼è¤ë¤È²¿¤ò¤·¤Ç¤«¤¹¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦·Ù²ü´¶¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Î¹ÔÆ°¤ò¿µ½Å¤Ë¤µ¤»¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤¤¤ÞÂæÏÑ¤Ë¿¯¹¶¤·¤¿¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬ËÌµþ¤ËÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÃæ¹ñ¤Î¡ÖÈÚ¹Ô¡×¤òÍÞ»ß¤¹¤ëÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¤¥é¥ó¤ÎÌÁÍ§¡×¤Î´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¤¬¡¢¥¤¥é¥ó¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤Î³°¸òÇ½ÎÏ¤Ë¤âµ¿ÌäÉä¤¬¤Ä¤¯¡£Â¾¤ÎÃæ¾®¤Î¹ñ¡¹¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¤¤¤¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¤À¤í¤¦¡£
¤À¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£ÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡ÖÀ¾È¾µå¥·¥Õ¥È¡×¤ò¸ø¸À¤·¡¢¤«¤Ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÈÃæÅì¤Ë¿¼¤¯´ØÍ¿¤·¤¿·ë²Ì¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¤Ë¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÌÜ¤¬¹Ô¤ÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤«¤Ä¡¢¥¤¥é¥ó¤È¤ÎÀï¤¤¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñÎÏ¤ÏÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¼¡¤Ë¡¢¥¤¥é¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¢¥á¥ê¥«¤â¤Þ¤¿¡¢¥¤¥é¥óÀïÁè¤òÍ¥°Ì¤Ë½ª·ë¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥é¥ó¤ÎºÇÂç¤ÎËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñ¤òÍê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢º£·îËö¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎË¬Ãæ¤Ï¡¢Âç°ìÈÖ¤È¤Ê¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ëEU¤Ê¤ÉÀ¾Â¦½ô¹ñ¤â¡¢¼¡Âè¤ËÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ò¡¢¡Ö¥×¡¼¥Á¥óÀ¯¸¢²¼¤Î¥í¥·¥¢¤ÈÆ±ÍÍ¤Î´í¸±¤Ê¹ñ¡×¤È¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤ì¤ÏÉ½¸þ¤¡Ö¿ÍÎà±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¡×¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¤Ë¡¢µá¿´ÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤È¤â¤¢¤ì¡¢º£²ó¤Î¥¤¥é¥óÍ»ö¤¬Åì¥¢¥¸¥¢¾ðÀª¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¡¢°ú¤Â³¤Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
