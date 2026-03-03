今日3月3日は、九州から北陸は広く雨となり、四国など太平洋側では雨の降り方が強まる所もあるでしょう。関東甲信や東北の太平洋側では大雪のおそれがあります。積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意してください。北海道も夜は雪の降る所が多いでしょう。

広く雨 関東甲信や東北の太平洋側では大雪

今日3日(火)は、前線を伴った低気圧が本州の南岸を東へ進むでしょう。

九州は朝にかけて雨で、四国、中国地方は日中にかけて雨の降る所が多くなりそうです。四国の太平洋側では雷を伴い局地的に激しく降るでしょう。車の運転は道路の冠水や視界不良に注意が必要です。近畿や東海、北陸は夜にかけて雨が続き、紀伊半島など太平洋側の一部で雨が強まるでしょう。

関東甲信は雨が降り、内陸部では雪になります。山沿いでは大雪となるおそれがありますので、積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意してください。

東北では昼頃から南部を中心に雪や雨の範囲が広がり、夜遅くから太平洋側で大雪となるおそれがあります。北海道も夜は雪の降る所が多いでしょう。

昼間も気温上がらず寒くなる

日中に雨や雪が降る所は、昼間も気温が上がらないでしょう。

近畿や東海は10℃から15℃くらいの所が多い見込みです。関東は10℃に届かない所が多く、真冬の寒さが戻ります。東北も昨日より低くなる所が多く、特に太平洋側では昨日との気温の差が大きくなりそうです。暖かい服装でお出かけください。