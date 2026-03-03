【難解略語】「桃の節句」の正式名称分かりますか？　これは知らなかった…みんなに自慢できます。

突然ですが、「桃の節句」の正式名称知っていますか？

正解は、「上巳（じょうし）の節句」でした！

桃の節句とは3月3日に行われる年中行事で、女の子の健やかな成長と幸せを願う日です。正式には「上巳（じょうし）の節句」と呼ばれ、「上巳」とはもともと旧暦3月最初の巳（み）の日を指していましたが、のちに3月3日に定着しました。

古代中国では、この日に川で身を清めて災いを払う風習があり、日本にも奈良時代頃に伝わりました。日本では、紙や草で作った人形に自分のけがれを移し、川に流す「流しびな」の風習へと発展しました。これが、現在のひな人形を飾る文化の起源とされています。

「桃の節句」と呼ばれるのは、旧暦の3月ごろに桃の花が咲くことに由来します。加えて、桃には邪気を払う力があると考えられてきました。現在では、ひな人形を飾り、ちらし寿司やはまぐりのお吸い物、ひなあられなどを楽しみながら、子どもの成長を祝う行事として親しまれていますね。

