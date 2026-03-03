自民党の圧勝、そして立憲民主党・公明党が合流した中道改革連合の惨敗という結果となった先の総選挙にあって、異色の存在感を見せたのが「チームみらい」だ。議席ゼロから11議席を獲得する躍進を見せた新興政党に票を投じたのはどのような人々だったのか。リベラル勢力が消滅の危機を迎えるなか、この党は何をなそうとしているのか。ノンフィクション作家の広野真嗣氏がレポートする。【前後編の前編】

【写真】国会議事堂の前で記念撮影 「チームみらい」の当選した議員たち

候補者14人中5人が東大卒

「不正選挙だと思ってますよ。みらいのポスターや街宣だってこっちじゃ見なかったんだから」

福島県で暮らす30代の元参政党員の男性に2月8日の衆議院選挙の話を聞いていた時、「チームみらい」の話題になると、電話代を気にしていたそれまでのか細い声から、口調は一変した。

筆者はこの主張に同意できないが、驚きの結果だったことは間違いない。

結党1年に満たない政党が28歳の学校職員・林拓海氏を東北ブロックの比例単独候補として発表したのは公示前日の1月26日で、党首の安野貴博氏（35）は公示後、一度も東北入りしていない。

だが投票日から一夜明けると、林氏は当選。運動員ですら「まさか」の展開だった。

しかも全国でじつに381万票を集めて目標の倍以上の11議席に到達。結党2か月で安野氏の1議席を確保した昨年の参院選の得票（151万票）からしても、2倍以上を得たことになる。

朝日新聞の出口調査によれば無党派層の比例投票先でみらいは自民党（23％）に次ぐ2位（14％）。中道改革連合や国民民主党の13％を上回っていた。

なぜそこまでの集票につながったのか。

他の全党の公約が消費減税に傾くなか、「今は消費減税よりも社会保険料の引き下げを優先すべき」という主張が寄与したと、安野氏は2月19日の記者会見で総括した。外国人や高齢者も恩恵を受ける消費減税より、現役世代の重荷を軽くすることが先だという訴えが響いたというのである。

安野氏は名門・開成中高から東大工学部に入り、学部ではAI研究の第一人者、松尾豊教授の研究室に所属。ボストンコンサルティンググループを経て数社の経営にも携わったほか、東京都の外郭団体のアドバイザーを任され、行政のAI活用やブロードリスニング（多様な声を収集・分析して政策に反映する仕組み）に取り組んだ経験も持つ。

「右でも左でもなく未来」を掲げる安野氏の下に集まった平均39歳の党の候補者14人中5人が東大卒。起業家やコンサルなど経歴は多様だが、イデオロギーを脱臭したようなこのエリート集団が、巨大与党が主導する国会で存在感を高めている。

衰退への危機感が強い地域で高齢者も応援

肩までの髪を後ろで結ったヘアスタイルがトレードマークの安野氏は、高市早苗・首相の所信表明演説を聞いた2月20日の国会では光沢のあるシルバーグリーンのネクタイを締めていたが、2年前に政界に突如現われた時はAIエンジニアらしくTシャツ姿だった。

2024年7月の東京都知事選に立候補すると、出版社勤務の妻の玄人はだしの演説も有権者を惹きつけ、無名ながら5位。これが足がかりとなった。

継続的な支持者に期待する中身を聞こうと考えた筆者は、都知事選時に設立された安野氏の政治団体への寄付者たちに取材依頼を送った。

が、150万円の寄付をしたマネックスグループ会長の松本大氏や、アルゴリズムライセンス事業を手掛ける「PKSHA Technology」の共同創業者として時価100億円超の同社株を保有していた山田尚史氏ら6人の高額の寄付者は取材に応じず、元ゴールドマン・サックス証券の田中渓氏らSNSで支持を表明した人も同様だった。

彼らに共通するのは、金融やコンサルの分野で成功を収めた経営者や弁護士という経歴。ならば都市を中心とした経済成長への期待が押し上げているのかという想像も働くが、これも違った。

山形県山形市の北西隣、人口1万人の中山町で無所属系町議を務める夛田（ただ）慎二氏（42）は、昨夏の参院選以来のみらいのサポーターだ。

「困っているのは町職員が減っていくことですよ。テクノロジーで行政や政治を改革するチームみらいのアプローチなら、地方の未来が変わると感じたんです」

例に挙げたのは、2024年の定額減税で痛感した深刻なマンパワー不足だ。

「役場の人員だけで申請の確認をダブルチェックするのは大変だけど、システム的に処理すればミスも減らせます。

元々、住民にとっても紙の申請書は分かりにくいし、1人暮らしのおばあちゃんが『これなんだべ』と書類を持って来た時には期限が切れていたりする。必要な人に支援が届けられないんです」

町議会でこうした問題を質問もしたが反応は鈍く、夛田氏は、国から変わることを期待する。

すでに安野氏は昨年11月の国会で、「従来の申請主義からプッシュ型への転換が不可欠」と政府に迫っている。

夛田氏の話でもう一つ、仙台市内でのビラ配りの手応えが興味深い。

「若い人が支持するイメージでしたが、実際は高齢者ほど受け取ってくれた。消費減税に反対してくれたのがよいと応援されることが多かった」

衰退への危機感が強い地域で幅広い世代に支持が広がった。鈍感なのは永田町のほうなのだ。

（後編に続く）

【プロフィール】

広野真嗣（ひろの・しんじ）／ノンフィクション作家。神戸新聞記者、猪瀬直樹事務所スタッフを経て、フリーに。2017年、『消された信仰』（小学館文庫）で小学館ノンフィクション大賞受賞。近著に『奔流 コロナ「専門家」はなぜ消されたのか』（講談社）。

※週刊ポスト2026年3月13日号