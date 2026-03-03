「積水ハウス事件」主犯として捕まった男は生まれながらの”ワル”だった…”高１”で家出して放浪し「地面師」になった不良少年の半生

2024年にNetflixで配信された『地面師たち』の「その後」をご存知だろうか。主人公のモデルとなった積水ハウス事件の主犯格・カミンスカス操が筆者と交わした手紙には、ドラマよりも遥かに恐ろしい詐欺師同士の生き残りをかけた戦いが綴られていた。「俺も地面師たちにダマされた！」「首謀者は別にいる！」と獄中で叫ぶ男が語る、地面師事件の真実とは。『地面師vs.地面師 詐欺師たちの騙し合い』より一部抜粋・再編集してお届けする。

カミンスカス操との交信

カミンスカス操との交信は、最初の手紙が届いてから3ヵ月後の2024年7月から始まった。

〈拝復 ご丁寧なお手紙をいただきながら、諸事に追われてすっかり返信が遅くなり、申し訳ありません。森功です。

拙著『地面師』をお目にとめていただき、ありがとうございます。せっかくご購入いただいたのにまだお読みになられていないとのこと、規則上致し方ないのでしょうけれど、申し訳ない気もします〉

私からカミンスカスに宛てた書簡は7月31日付だ。このように書いた。

〈私は不動産業界の方々と付き合いこそありますが、あくまで第三者の物書きなので、拙著は専門家の視点と異なっているかもしれません。取材の端緒は旧知のマンションデベロッパーが騙され、その相談を受けたことでした。世田谷のマンション開発を巡る事件で、拙著にも書いています〉

そのうえで積水ハウス事件のカミンスカス主犯について触れた。

〈おっしゃる通り、積水ハウスの事件において警察発表や報道では貴兄を主犯であるかのように伝えています。しかし、私自身はそう感じてはおりません。拙著でも、次のように書きました。

《積水ハウス事件を企画・立案したのは、小山ではなく、内田マイクであり、北田文明である。たとえば第一陣の逮捕組である永田は内田の連絡役であり、（中略）9人目の逮捕者となった佐々木は、北田の指示を仰いできた》

本の体裁上、登場人物は敬称を略させていただき、貴兄のことは旧姓の〈小山〉と書いていますが、御容赦願います〉

カミンスカス操の生い立ち

先に書いたように佐々木は、銀行口座を手配して逮捕され、不起訴になっている北田の手下だ。カミンスカス操からの返信は、私が書簡を出して間もない8月に入り、立て続けに2通届いた。そのうち3通目の8月26日付の手紙には、自分自身の生い立ちについて、詳しく書いている。こちらからの質問に答えているかっこうだ。

当人は高知県南国市の生まれだという。地面師事件では、犯人たちが警察の取り調べや公判でなかなか詳しいプロフィールを語らず調書にも残っていないケースが多い。したがってカミンスカスのそれはある種、貴重でもあった。

〈高校1年の時から家を出て隣の高知市にある高知県立高知小津高校に入学しました。高校1年になった時は、アパートを借りましたが、1年の夏休みからは学校の友人の家と格技場の部屋に住みついていました〉

小津高校は高知県内でも屈指の進学校で、150年を超える歴史を持つ。2024年度の進学実績を見ると、地元の高知大学に58人、大阪大学や岡山大学といった国公立大学には浪人生を含め152人を送り出している。私大では毎年同志社や早稲田にも入学しているから、カミンスカスは高校入学当時それなりの学力を備えていたのであろうが、やはりレールからはみ出した生徒だったようだ。

10代半ばの高校生にして賃貸アパートで独り住まいをしてきたといい、おまけにそこにも居つかなかったという。手紙にある格技場とは柔道や剣道、相撲などの道場のことだ。

本人はボクシングの経験があると伝えられているので、高校時代から格闘技に興味があったのかもしれない。日頃、読書などもしないと悪びれない割に、意味不明な文章ではない。達筆というほどではないものの、誤字や訂正もほとんどなく非常に丁寧な文字で手紙を書いている。少年時代の不良性は、本人の自慢でもあったようだ。高校時代の特異な思い出を綴る。

〈高校1年の夏休みには「鏡川祭り」を企画してパーティ券（男3,000円＋女子はただ）を1000枚300万円を集めました〉

鏡川は高知市の中心部を流れる31キロの2級河川で、坂本龍馬が泳いだ川として知られ、「平成の名水百選」にも選定されている。夏の盛りの8月には、鏡川河畔のみどりの広場で高知市納涼花火大会が開かれる。手紙はその納涼祭りのことを指すのだろう。大学生ならいざ知らず、中学校を卒業したばかりでそんなイベントを催して荒稼ぎしたというのだから、もともと金儲けの才に恵まれていたのかもしれない。手紙はやたら具体的だ。

〈当日はサントリーオールド、氷、水、ポテトや焼鳥などを80万円分と花火70万円分で鏡川の土手でパーティをやりました。このパーティは大人気で夏、冬全6回やりました〉

〈当時は暴走族が流行りで私も「風小僧」「影法師」というチームを作って毎晩走っていました〉

なぜ名字が「カミンスカス」になったのか

細かい経歴に触れると、カミンスカスは不動産業界の仲間に大学を卒業していると吹聴してきた。事件後に服役した刑務所でも大学の話をしてきたようだ。カミンスカスの刑務所仲間、橘田実（仮名）に出会えた。

「私はいっとき操さんといっしょの部屋で寝起きをしてきました」

そう語る橘田は、年下ということもあり、操さんと呼んでカミンスカスを慕っていた。学歴についてもこう語る。

「私のなかでは操さんは頭が切れる方という印象でした。ご自身の経歴として、東京電機大学を出ている、とどこかに書いてありましたので、『本当ですか』と聞いてみたのです。すると本人は『いや、あれは違っていて、本当は東京理科大卒なんだ』と言っていました。それがなのか本当なのか、裏取りができないのでわかりませんが」

高校時代、他の生徒のほとんどが大学に進学していたからそう話したのかもしれないが、実際は違ったようだ。不良少年の牧歌的な手紙はこう続く。

〈高校を卒業して大学に行くつもりで東京に出ましたが、大学には行かずに立教大学に行っている女の子のアパートに住みつき、毎晩新宿のディスコでナンパして遊んでいました。仕事は新宿三井ビルにあったヘイムインターナショナル（英会話教材販売会社）に入社したあと富士総業に入社、不動産の仕入、販売をしました。この時のクライアントに税理士や弁護士がいて販売をしながら不動産の事、法人売買の事、税務の事を勉強しました〉

手紙を見せながら橘田にも聞きなおすと、眉を下げて笑う。

「大学のことはひょっとしたら、操さんが私に話を盛っていただけかもしれませんね。というほどではないのですが、自分自身を大きく見せようとしたのかな。操さんは私よりあとから刑務所に入ってきました。そのとき『なぜカミンスカスなんですか』と尋ねたら、『リトアニア人と結婚したから、苗字はリトアニア語です』とおっしゃっていました。『じゃあ、奥さんとは何語で話していたんですか』とも聞いたところ、『英語とリトアニア語で』と言う。なので『I’m really glad to talk with you in English』と話しかけました。でも、実は操さんは英語をしゃべれなかった」

上京したカミンスカスは放蕩暮らしを続け、職を転々としながら、やがて不動産業界に身を投じる。

【もっと読む】「ハッキリ言います。私は無罪です」…Netflix『地面師たち』のモデルとなった事件の主犯が獄中から送った「手紙」の内容

【もっと読む】「ハッキリ言います。私は無罪です」…Netflix『地面師たち』のモデルとなった事件の主犯が獄中から送った「手紙」の内容