「虎に翼」が「社会問題全部載せ」になった理由を吉田恵里香と佐野広美が語る。世の中を悪くしている元凶は「スン」？

2024年のNHK朝の連続テレビ小説として放送され、社会現象を巻き起こした『虎に翼』。「第62回ギャラクシー賞 テレビ部門大賞」、「第33回橋田賞」、「第51回放送文化基金賞 ドラマ部門最優秀賞」を受賞し、伊藤沙莉さん演じる寅子を主人公とした映画が完全オリジナル脚本で2027年に公開されることが発表された。先んじて3月20日にはスピンオフドラマ『山田轟法律事務所』も放送される。よね役の土居志央梨さん、轟役の戸塚純貴さんが演じる「朝ドラでは描かれなかった部分」が楽しみだ。

もちろん脚本を書くのは朝ドラと同様、吉田恵里香さん。2025年11月に放送された「情熱大陸」では「社会に無関係のエンタメはダサい」という言葉も多くの共感を得ていた。そんな吉田さんと、作家の佐野広美さんの対談が実現。

佐野さんは昨年末、多部未華子さん主演によりWWOWOWで連続ドラマ化された小説『シャドウワーク』ではDV、2024年江口洋介さん主演でドラマ化された小説『誰かがこの町で』では忖度と同調圧力を題材としたミステリを上梓している。『シャドウワーク』は吉岡里帆さん主演で2026年に映画が公開されることも発表された。

まさに社会問題をエンターテインメントにし、多くのドラマや映画にもなっている二人が語ることは。

吉田恵里香（よしだ・えりか）

脚本家・小説家。1987年生まれ。テレビドラマ『DASADA』、『30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい』、『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』、『チェリまほ』、『生理のおじさんとその娘』、アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』、『TIGER&BUNNY』、映画『ヒロイン失格』『センセイ君主』など作品多数。『恋せぬふたり』で第40回向田邦子賞、ギャラクシー賞、NHK連続テレビ小説『虎に翼』ではPenクリエイター・アワードを受賞。プライベートでは、1児の母。

佐野広美（さの・ひろみ）

小説家。1961年生まれ。私立中高の国語教師や業界誌編集者の傍ら、99年に島村匠名義の『芳年冥府彷徨』で第６回松本清張賞を受賞し作家デビュー。『聖戦』『上海禁書』『菊の簪』等、歴史小説や伝奇小説まで幅広い作品を発表。2020年『わたしが消える』で第66回江戸川乱歩賞を受賞し、「佐野広実」として再デビュー。前作『誰かがこの町で』『シャドウワーク』『氾濫の家』（すべて講談社）は「不穏三部作」と呼ばれ、映像化があいつでいる。

社会問題の根っこは一つ

――佐野広実さんはこれまで、ドラマ化された江戸川乱歩賞受賞第一作『誰かがこの町で』で共同体の同調圧力を描き、同じくドラマ化された『シャドウワーク』でDVを描き、続く『氾濫の家』では家父長制、モラハラ、ヘイトの問題などを描いています。“不穏三部作”とも呼ばれるシリーズですが、ミステリー小説でこうした題材を扱うものは珍しいですよね。そもそもなぜこういったテーマで書こうと思ったのでしょうか。

佐野広実（以下 佐野）：『シャドウワーク』は、今の世の中の状況が続いたらこんな人達も出てくるんじゃないかという危機感をもとに描いた作品でしたが、『氾濫の家』ではさらに様々な問題が絡んでいます。私は、小説は予見性みたいなものを持っているべきではないかという思いを持っています。

吉田恵里香(以下 吉田)：一つの問題だけ切り抜いて描くのは無理で、全部つながっているんですよね。私が朝ドラ『虎に翼』（2024年度上半期）の脚本を執筆したとき、テーマを盛り込み過ぎだという指摘も受けましたが、真摯に問題と向き合っていくと、全部入れるしかない。例えば女性の社会進出を描こうとする時、その女性の家庭環境、社会情勢、価値観、当時の男性の生きづらさ、流行しているものなどなど、結局社会にある問題、全部盛り込むしかないんですよね。

佐野：社会の問題は単独ではなく、その他の問題とも連鎖しているわけですからね。ただ、根っこはたぶん1つだと思うんです。それは民主主義の問題で。日本は表面上、民主主義の形をとっているけれども、その前提として本来あるべき人権の問題とか、差別はなぜいけないのかという問いとかがうやむやになっているために、歪みが出てきて、問題が生じているんです。

日常に溢れる「スンッ」

――『虎に翼』では「はて？」や「スンッ」といった言葉も注目を集めました。

佐野：『虎に翼』では「はて？」が話題でしたが、私が気になったのは「スンッ」のほうでした。「スンッ」がなくなれば、世の中少しは良くなるかなと思うんですよね。

吉田：「スンッ」は広義な意味を持たせて書いたんですが、「はて？」が自発的で能動的な言葉であるのに対し、「スンッ」は自発的ではなく、すべての要因で起こることなんですよね。「スンッ」という感覚がわからないと言う人も時々いるんですが、たぶん「スンッ」とさせている側か、「スンッ」とした当たり前の中に入っちゃっていて、気がつかないかどっちかなんですよね。そこは制作陣とはたくさんディスカッションを重ねたところで、着目していただいて嬉しいです。

佐野：私は名刺交換とか、学校の卒業式や入学式などの行事も「スンッ」としていて嫌なんですよ。私の小説にも「スンッ」とした人物がたくさん登場しますが、そこは他人のふり見て我が身を振り返ってもらいたいんですよね（笑）。

吉田：確かに、日常の中に今も「スンッ」はたくさんありますから。

法の無力さ、法の力

――『虎に翼』にも『シャドウワーク』にも、法の力と同時に法の無力が描かれています。実際、法の力を信じたい一方で、子どもへの性暴力に対する量刑が軽すぎるなど、法の無力を感じる場面は日常で多々ありますよね。

佐野：『虎に翼』で家庭裁判所を設立する人物として描かれる多岐川の、「法律っちゅうもんはな、縛られて死ぬためにあるんじゃない。人が幸せになるためにあるんだよ。幸せになることを諦めた時点で矛盾が生じる」という台詞が印象的でした。

『虎に翼』では、法は人を守るものとされている一方、法が全能ではないということもところどころで描かれていますね。実際、法は完全ではないし、人間が作ったものだから間違いもある。人が集まったときに話し合ってルールを決めていくのが法律の基本で、上からこうしろと押し付けられるのは本意ではないと思うし、一種の暴力でもある。だから、「法律に従わなきゃいけない」という説には、私自身は「？」がつくと思っています。

吉田：法律は不完全だからこそ人間は法改正を重ねているし、「縛る」という言葉を使うなら、下の者にではなく、権力などに対してだと思うんです。ただ、あまりにも最近は下を縛るものが増えていっていて。加えて、世の中も0対100みたいな極端な意見がすごく多い。

佐野：確かにそうした傾向はありますね。

吉田：例えば私は自分がおかしいと思うことに対して署名をしたりしますが、100％同意でなくとも問題提起のために動くこともあります。それに対して、「失望した」とおっしゃる方もたくさんいらっしゃいます。そもそも法律が改正されるということ自体、人は間違えるし、時代も変わるものという証左であって、法が唯一正しいという感覚はないんですね。それに、差別など法律以前の問題が多すぎて、何から始めたら良いのか途方に暮れてしまうこともあります。そういう意味で、フィクションでいろんな問題に触れることは大事だなと思うんです。恵まれた立場にいる人はどうしても差別に無頓着で、平然と「差別なんてない」「いつの話だよ」などと言いますから。

「人からどう見られるか」

――佐野さんの「不穏三部作」には無意識の差別の問題や、女性の人権が蔑ろにされていることが数多く描かれていますよね。『虎に翼』では100年前の女性たちに財産権も参政権もなく、妻が法的に「無能力者」とされた状況が描かれ、世に衝撃を与えました。

吉田：ジェンダーと家族の問題は、家制度や家父長制の話だけじゃなく、男女の性差の話ばかりでもないんですよね。例えば、一般的に収入面は男性の方が高い家庭が多いですが、我が家では、好きな言葉ではないですが私が大黒柱なので、たぶん子供から見る家庭のバランスは一般とちょっと違っていると思います。「普通」とされるモデルケースに安心することを自分ではアホくさいと思っていたし、家庭ごとの幸せがあって良いと思っているのに、実際にそこから外れていると、そのズレが家庭に今後響いてくるんじゃないかとドキドキするところもあって。

佐野：人からどう見えるかということに、人間はどうしても縛られるんですよね。

吉田：そうですね。私は子どもの服を買うためにInstagramをよくチェックするんですけど、例えば「これを着ていたら貧乏な家庭に見られる」とか「この組み合わせをしないとダサい親に見られる」とか「公園ダサ見えNGファッション」なんていうケースが提示されていて、卒倒しそうになります。くだらないし、ダメだと思うけど、基本的に人は下に見られたくないし、子供をより良い環境に起きたいと思ってしまうので、そういうモデルケースに左右されてしまう人もいっぱいいるんだろうなと考えると、SNSの負の側面を感じてしまいます。

女性を悪役にするということ

佐野：『虎に翼』では、周囲の人をマインドコントロールする美佐江という女学生のエピソードだけ特殊な印象がありました。「なぜ人を殺してはいけないのか」という問いは、深く突っ込んでいったら、朝ドラじゃなくなっちゃうんじゃないかと思ったんですが。

吉田：法律の目をかいくぐってしまう人物を描きたかったんです。最初の構成では、美佐江は男性だったんですが、全体に男性のキャラクターが多かったことから、女性になったんですね。そしたら、最初に美佐江が登場したとき、「悪女」「魔女」みたいなご意見が並んでしまって。そういう人物を女性にすると「悪女」ととらえられてしまう。みんな彼女がまだ高校生であることを忘れてしまっていると感じたので、最初はバッドエンドを想定していたんですが、救いがある形に変えました。実際に法で裁けない犯罪はあるけれど、性別が女性になった途端にいろんな意味をつけられてしまうのは嫌だと思ったんですね。

佐野：「悪女」的なものに世間が盛り上がるのは、たぶん小説がいけないんですよ。これまで書かれてきた小説が「悪女」的なものを題材にして、それが面白いんだという印象を植えつけちゃったところはあると思います。

吉田：小説だけじゃなく、メディアとエンタメの責任もめちゃくちゃあると思うんですよ。例えば「悪女特集」は何回同じことを繰り返すの？とは思っています。「頂き女子りりちゃん」（2020年代前半に起きた、マッチングアプリなどを利用した恋愛詐欺事件）の事件も既に何度も何度も特集が組まれています。その一方、「クズ男スペシャル」とか「ゴリゴリ差別男性スペシャル」とか、「悪い男」というくくりでの特集は滅多にない。やるときは「連続殺人犯」みたいな性別が消えてしまうじゃないですか。それに引き換え、人生で何回、福田和子（1982年に発生した松山ホステス殺人事件の犯人）の特集を見たことか。しかも、再現ドラマでエンターテインメントとしてやっているわけですよね。

佐野：私もそういうものを書きたくなくて。個人の物語として、原因があって結果があるということを、人間はどうしても求めてしまいますよね。勧善懲悪とか、最初は悪いやつだと思っていたけど本当はいい人だったとか、他者の人生を物語として消費してしまう。でも、そうした見方が陰謀論などにつながっていく可能性もあるんじゃないかなと思います。

分断が加速する理由

――有名人の犯罪についても「あんな良い人が悪いことをしたわけがない」と言う人がいますが、いろんな矛盾を孕んでいるのが人間のリアルですよね。

佐野：これも、小説のせいでそういう思考回路が出来上がっちゃっていると思うんですよ。例えばミステリーを読みすぎると、陰謀論にはまるところもあるんじゃないかと。一見無関係な人と人に実はつながりがあった、その人達は共犯でこの犯罪が起きた、みたいな。そうしたつながりを現実世界でも妄想し、求めていくのが、陰謀論なんですよね。

吉田：SNSの負の面でいうと、最近、女性が声を上げること自体は100％同意なんですけど、その戦い方が、今まで女性達が嫌っていたはずのやり方になっている方がいるのが、気になっていて。これは訴え方や声のあげ方などのトーンポリシング的な話ではなく、例えば個別のケースとしてとらえず、主語が大きくなったり、揚げ足をとったり、「この人はこんなことを言っているけど、こんな顔していますよ」と無関係のルッキズムの観点を持ち出したり。女性がこれまでやられてきて嫌だったやり方で、そのまま男性にやり返しているのを見ると、寄り添い方に悩むこともあります。それこそ「そのやり方じゃ駄目！でも訴えていることは賛同します」と、私自身もきちんと割り切れていない部分があるんだと思います。これは私の一番嫌いな言葉なんですが、今はまだ社会も私も「過渡期」なんだと思ってしまいます。

――二元論で分断が生じる中、男性が女性に寄り添おうとすると、同じ男性に敵視され、攻撃対象になるケースもありますよね。生理の問題がSNSで話題になった際、女性への配慮で生理用品を設置したお店がSNSで大量の誹謗中傷を受けた例もありました。女性にとって生きやすい世の中は男性にとっても生きやすいはずなのに、不思議です。

佐野：その一方で、フェミニストを標榜している人達の中にも、女性の権利を守るためにトランスジェンダーを排除しようという人がいますよね。なんでそうなってしまうかというと、人権を基本に置いてモノを考えていないから。女性の権利だけを拡大すればいいという発想だから、それ以外はどうでもいいことになるんです。

吉田：今あげていただいたトランスヘイトの問題は主にMTFの方に向けられることが多い気がします。まず差別は論外です。駄目です。その大前提の上でそういった差別的な考えになってしまった方と話す時に、その怒りがぼんやりとした知識や偏見からきているのか、心身に傷を負い「男性性への恐怖」からくるものなのか、で話し方が全く変わってくるので日々悩みます。何度も言うのですが差別は論外です。人権を基本において考えて欲しいと私も思う。ですが、その正論が届かない相手にどう言葉を届けるか、を考えないといけない。これは様々な差別的な思想を持つ方に対してもそうですが……本当に日々悩んでいます。

「変化を嫌う」人々の本音

――モヤモヤした思いを言語化してくれた「トラつば」に対し、多くの賞賛があった一方、一部では変化を嫌うバックラッシュのような声もありました。バックラッシュは日本だけでなく、トランプ政権下のアメリカなど、世界中で起こっていますし、長い時間かけて一歩一歩改善してきた歩みに対し、バックラッシュのほうがパワーもスピードも大きい気がします。

吉田：例えば選択的夫婦別姓の問題でも、反対派がそこまでして止めたいパッションがどこから来るのかということに今は目を向けています。反対派の人の主張やSNSを見に行ったりするんですね。そうすると、たまに母親との確執とか、離婚した元妻との確執とか、漠然とした不安や、住んでいる地域性とかが見えてくることがあります。一切賛同できなくても、その人なりの正義があるし、そういう主張する背景が何かしらある。結局私にできることは「根気強くじっくりと対話して訴えていくしかないな」みたいに思うこともあります。

佐野：性差ではなく、世代差でもなく、「人権」を基本にモノを考えられるかどうか。それは突き詰めると、教育の問題だと私は思っています。

