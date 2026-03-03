モヤモヤを見ないフリしてた。「映画『女性の休日』をきっかけにジェンダー平等を考える『大ブレスト会議』」に集まった声

FRaUとNews Picks for WEは、3月8日の国際女性デーにちなみ、2026年3月5日に映画『女性の休日』をきっかけにジェンダー平等を考える「大ブレスト会議」を開催する。

この映画は、1975年にアイスランドの女性の9割が仕事を休み社会を動かした実話を追うドキュメンタリーだ。これをヒントに、日本でも何ができるかを語り合おうというもの。このイベント申込時にはアンケートを実施。多くの生の声があつまり、5日にはその声をベースにトークイベントが開催される。3月3日桃の節句は「女の子の日」とされる。その一部を先んじてご紹介しよう。

「性的役割分業」でモヤモヤしたことがありますか？

まずは「性的役割分業」でモヤモヤしたことがありますか？という質問。「ある」は89％。約9割の人たちが日ごろの生活で“モヤモヤ”している。

ある…89％

ない…11％

「ある」という人たちに具体的な内容を聞いてみると、次のような声が挙げられた。

▶︎私の夫はかなり家事育児の分担意識がある方です。それでも、女性は子どもを産むにあたっては、産休を取らなければならないため、仕事の断絶がおこる→それに引きずられるように、保育園のお迎えや予防接種の対応等のほとんどが私に偏ります。また、弁護士なので、弁護士業界は、女性が2割しかおらず、圧倒的に男性社会であるため、女性弁護士に来る仕事は、経済的にペイしない仕事ばかりが偏ります。弁護士会もクォーター制を導入している場合もありますが、そうすると、独身女性に無償労働が偏ります。いまだに飲み会等で顧問契約が取れてしまう＝男性ばかりが安定的な高収入となる構造が変わりません

＊＊

このように制度が生まれたことによって新たに起こる問題に直面している現状があることを指摘する。また一方で、幼少期の家庭環境から始まっていた問題を上げる声もあった。

▶︎産まれてから今日に至るまで、ずっと性別役割分業にモヤモヤというよりイライラしています。子どもの頃に母から「女の子なんだから、おてつだいしなさい」と言われたこと、後輩男子（仕事できない）に難しいプロジェクトがアサインされること、育児休業は私が3回取ったのに、夫は取らなかったこと、20人も居る経営会議に女性が私一人しかいないこと、飲み会で「旦那さんは子ども見てるの？偉いね〜」と言われること、子どもの部活で部長を男の子に教師が仕向けようとすること、などなど、挙げるときりがありません。

＊＊

さらに知らないうちに自分が「性的役割分業」を無意識で受け入れていたことに気づいたという人も。

▶︎「夫が帰って来るまでにせめてお米は炊いておこう」と思っていること、「家事とのバランスが取れるように在宅でできる仕事を選ぼう」となんとなく思ったこともあり、今のフリーランスを選んでいたこと。

＊＊

また、男性からの意見も。解答欄を通して、逆の立場から感じていることもあると教えてくれる。

▶︎助産師に家で何もしていない前提で語られた。

▶︎保育園や学校のPTAの集まりに男性が自分だけ。

▶︎週末の習い事に母親ばかり。

▶︎やらなくていい、できなくていいと思っている男性が多い。

＊＊

そしてこのような状況は、男性にとっても負担が多いのではないかという意見もあった。

▶︎「男性は働き続けて一家を養うべき」という前時代的な固定概念がはびこっているので、男性は生きづらいだろうなあと思うことは多いです。

ジェンダーギャップをなくすために「これがちょっとでも改善されたらいいのに…と思うもの

次に「まずはジェンダーギャップをなくすために『これがちょっとでも改善されたらいいのに…』と思うものを3つまで選択してください」というアンケート結果を紹介しよう。

選択的夫婦別姓…24％

ケアワークが女性にまかされがち…21％

長時間労働…20％

クオータ制…12％

男性育休の徹底…11％

夜の会食やゴルフ…7％

「その他」…4％

僅差はあるが、立場や居住地域によって改善したいと思っていることがあるようだ。ジェンダーキャップ問題は、どれか一つが解決すれば改善することではないことが浮き彫りとなる結果になった。アンケートでは選んだ理由も聞いている。まずは「選択的夫婦別姓」について

▶︎27年前の結婚で、割り切れなさを覚えつつも私は苗字を変えた。23年後離婚することになった。義務教育中の子どもがいて、引越なし転校なしだったので、元夫の姓を引き続き名乗ることにした。結婚生活の中で自分は後回し、誰かの都合に合わせる生活が長かったせいだろうか、好きではない苗字を名乗り続ける(脱する千載一遇のチャンスだったのに！)モヤモヤを見ないフリして手続きしてしまった。一体いつになったら実現するのか見えないし、実現してももう自分に恩恵は無いのかもしれないけれど、これから結婚する人達が少しでも希望に沿った選択をできるなら、選択的夫婦別姓を実現させてほしいと切に願う。

＊＊

「長時間労働」「男性育休の徹底」「ケアワークが女性にまかされがち」を回答した人の意見を見ると、複数の問題が絡み合っていることがわかる。

▶︎長時間労働やケアワークの偏りは、個人の努力だけでは限界があり、アイスランドのように制度と意識の両面からアプローチすることが、日本をより良くする鍵だと確信したためです。

▶︎人権と経済（成長）は密接に関係していると感じています。「長時間労働が成り立つのは、必然的にそれを支える存在や役割を担う人がいる」という点も視野に入れる必要があると思います。家庭におけるジェンダー格差を少なくするには、まず労働環境や働き方の改革が必要なのではないかと感じています。

▶︎女性は結婚すると仕事に加えて家事育児介護とやることが増えるのに対し、男性はいまだに家事介護はできない（やっていても細やかな配慮がない。レベル低すぎる）でも当たり前な風潮がある。それは男性の特性（細やかな気遣いに乏しい）もあるだろうが、長時間労働で消耗していることや、そもそもどうやれば良いのか知らないということもあるのかと思う。

そして「クオータ制」と回答した人の意見。

▶︎意思決定の場に女性がいない（少ない）ことも、ジェンダー格差がなくならない一つの原因だとも感じています。

＊＊

「夜の会食やゴルフ」では子どもを抱えながら働く女性が感じていることの多い問題であるように感じた。

▶︎弁護士業界はとにかく朝遅く夜も遅い業界なので、研修・勉強会・会議は18時や19時〜が多く、その後にご飯と称して飲み会がくっついてきます。子どもができると、参加率は急激に下がり、知らない間に人間関係ができていたり、別の仕事で協力関係ができていたりと、蚊帳の外に置かれてしまいます。

＊＊

ちなみに「その他」の回答の中には「アンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）の解消」という意見があった。

▶︎性別によって「こうあるべき」と決めつけてしまう社会の空気そのものを変えるための、教育や対話の場の創出が必要だと考えています。

今回紹介したのは、多く集められた声の本当にごく一部だ。3月5日の当日はジャーナリスト浜田敬子さんによる解説、漫画家・鳥飼茜さんの「自分を大切にする」をテーマにしたトーク、ケアワークや長時間労働、選択的夫婦別姓などを議論する参加型セッション、能條桃子さんによる「女性の連帯」の話などを予定。当日の様子は、改めて記事として報告する。

全国各地でイベントが開催

また、3月8日の国際女性デーを間にいれた3月6日から12日には映画『女性の休日』ウィークとして、3/6の「映画『女性の休日』から考える働き方未来会議」をはじめ、全国各地でジェンダー平等を目指して連帯するイベントが70以上開催される。各イベントの詳細は、女性の休日イベントマップに掲載されている。ご自身に近い場所やオンラインで、多くの人が参加できる仕組みが生み出されていった。

映画『女性の休日』が2025年10月25日、アイスランドの「女性の休日」の50年と1日後に日本で公開されてから5ヵ月になるが、ミニシアターでいまもロングランとなっている。まずは「不当だと思っていた“もやもや”を恐れずに声に出せる」「変えたい景色を日本各地の声から集め、みんなで考える」からはじめることで、大きな声になっていくのではないだろうか。

