朝出かける時に「行ってきます」と言ったとき、3歳息子の返事にビックリ。Threadsに投稿したところ、話題になった金田さん（山口県在住）は、3歳と1歳の兄弟の父親です。お話を伺いました。



3歳の長男くんからのお返事は、なんと「たのんだよ！」。夫婦で理由を考えたところ、テレビアニメ「それいけ！ アンパンマン」（以下、アンパンマン）のあるシーンの影響ではないかと気が付いたそう。



「パトロールに行ってきます！」と飛び立つアンパンマンにジャムおじさんが「頼んだよ」と答えるおなじみのやり取りです。



理由が判明して、金田さんは「今日も父はパトロールに行ってきます笑」とユーモアで投稿を締めくくりました。



このエピソードには、

・息子さんのおかげで何人の方が平和だぁ と感じたか 平和をありがとう

・なんだその完璧かわいすぎエピソード パパは息子くんのヒーローなんですね

・うちの2歳もじゃむおじ構文めっっちゃ使ってます…

・うちも当時、教えてもない「よこせぃ！」を不思議に思っていましたが、バイキンマンでした

など、かわいさにほっこりした人とともに、自分の子どもにも同じようなことがあったという人からの共感のコメントも寄せられていました。



幼い子どもから絶大な支持を得るアンパンマン。金田さんの長男くんの「アンパンマン」事情についてたずねました。



アンパンマンではなく「てんどんまん見る」

長男くんの1歳の誕生日祝いに「アンパンマンミュージアム」へ初めて行き、「アンパンマン」のアニメを見始めたのは、1歳を過ぎたくらいから。最初から大好きだったというよりも、徐々にハマっていったそうです。



好きなキャラクターは「てんどんまん」と「ばいきんまん」。金田家では毎週日曜日の朝に放送される「アンパンマン」を撮りため、長男に「アンパンマン見る？」とたずねると「てんどんまん見る」と答えることが多いとのこと。「『てんどんまん推し』というか、てんどんまんが出てくる話を見たいようです」



また、ばいきんまんは、「赤ちゃんの頃、ベッドの近くに設置したメリー（回転するおもちゃ）がアンパンマンのものだったのですが、ばいきんまんの人形だけ目で追ったり、手を伸ばしてつかもうとしたりしていたんです」と、色やフォルムから気になっていた模様。



そして、テレビで見るようになった今は、「ばいきんまんは、その回のメインキャラに変装して食べ物をだまし取ろうとすることがあります。そのたびに『あれ、ばいきんまんじゃない？』って聞いてくるんです」。長男くんにとって、ばいきんまんはただの悪役ではなく、ストーリーによって姿を変えるミステリアスな存在なのでしょう。



「最初からずっと、ばいきんまんが好きだったので、ジャムおじさんのセリフをしゃべる前兆というかイメージがありませんでした」と金田さん。



そこで、予想外の「まかせたよ！」に驚き、投稿に至ったそうです。



「はい どうぞ」「…であ〜る」と、キャラの影響が！？

今回のこと以外でも、アンパンマンの影響は日々見られるそうです。



「妻から聞いたのですが、『お腹空いたね？』とたずねたら、右手を頬のところにもっていって、パンでできた顔をちぎるような身振りをして『はい どうぞ』って言うみたいです。その瞬間はアンパンマンになっていますね」



ほかに、ソファーやジャングルジムなど、高い所へのぼったときに出てくるセリフも。



「山登りが好きな『モンブランさん』というキャラクターは、山以外でも高いところを見つけたら登ろうとして、独特の口調で『いい眺めであ〜る』と言うんです。息子も同じく、高い場所にのぼって『いい眺めであ〜る』ってなりきってしゃべってます」



今のところ、1歳の弟と「アンパンマン」キャラになりきって話したり遊んだりすることはないそうですが、今後一緒に「アンパンマン」を楽しむようになるかも？ それとも、新たな何かにハマるのか、これからの成長も楽しみです。



◇ ◇



金田さんは山口県防府市で工務店「株式会社 カネイ」を経営。家づくりに使う木材を仕入れるのは高知県梼原町（奇しくも、高知県は作者のやなせたかしさんの故郷）で、施主が木が育った森を見に行き、木に斧を入れる「伐採祈願ツアー」を実施。その木材は、家を建てる時に見える場所に使われ、子どもが斧入れした思い出とともに暮らすことができます。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・谷町 邦子）