中学入試算数アプリ教材『究極シリーズ』を展開するワンダーファイ株式会社（東京都千代田区）は、このほど「中学入試算数 良問大賞2026」を発表しました。その結果、グランプリ「良問大賞」には、栄光学園中学校（神奈川県鎌倉市）の大問1が選定されました。



【写真】「良問大賞」グランプリの栄光学園中学校の大問1はこんな問題です！

同社は、2020年から毎年、中学入試算数の出題傾向を分析し、算数の思考そのものの楽しさを引き出し、受験生の健全な学習に寄与する問題を「良問」と定義。中学入試算数の奥深さや楽しさを広めることで、知的にわくわくする子どもたちがあふれる未来を目指しているといいます。



グランプリである良問大賞に選ばれた栄光学園中学校（神奈川県鎌倉市）の「大問1」は、コピー機による拡大を繰り返し、「元の200%や300%の状態をどうやって作るか」を考える問題で、小学生の学習事項を逸脱しない自然な出題でありながら、この題材を解いた後には、「最大回数は何回か」や「回数は関係なく考えられるすべての答えは」といったさらなる問いが、自然と引き出せる設計という点を高く評価したといいます。



このほか、部門賞として、「ベスト平均賞」は青山学院中等部の「大問13」、「ベスト整数問題賞」は灘中学校／1日目の「大問6」、「ベスト図形問題賞」は南山中学校女子部の「大問7」、「ベスト規則性賞」はフェリス女学院中学校の「大問1（5）」がそれぞれ選ばれました。



なお、各問題の詳細や選定理由については、同社公式サイトに掲載されています。



【出典】

▽ワンダーファイ／中学入試算数 良問大賞2026