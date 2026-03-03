【ベイトシェメシュ（イスラエル中部）＝福島利之】イランが発射した弾道ミサイルが１日午後、イスラエル中部ベイトシェメシュの住宅地に着弾し、救急当局によると、９人が死亡し、１００人以上が負傷した。

イランとの交戦が２月２８日に始まって以来、イスラエルは最大の被害を受けた。

エルサレムから３０キロ・メートル西の小高い丘に位置するベイトシェメシュ。記者が１日午後に現地入りすると、着弾現場ではコンクリートの建物が粉々となり、地面に大きな穴が開いていた。周囲の数十軒の家の屋根は爆風で吹き飛ばされ、ミサイル直撃の衝撃の大きさをうかがわせた。

現場には元々、シナゴーグ（ユダヤ教礼拝所）があった。現地ではユダヤ教の戒律を厳格に守る超正統派の住民が大半を占める。

着弾地点の近くに住む男性（４６）が１日午後２時前、子供たちと家にいると、爆音が響いて家が激しく揺れ、窓が割れた。外に出ると、シナゴーグは崩れ去り、周囲は煙と粉じんに包まれていた。男性は「建物が一瞬で消えるなんて信じられない」と恐怖を語った。空襲警報のサイレンが鳴ったため、住民がシナゴーグ内の防空施設に避難しており、多数が負傷したとみられる。

敵に囲まれたイスラエルは、世界最先端の防空施設を誇り、対空防衛システム「アイアン・ドーム」など３層構造でミサイルの攻撃を防いでいる。イランからの長距離ミサイルは、３層構造のうちの一つ「アロー３」で防ぐのが通例だが、有力紙イディオト・アハロノトによると、迎撃弾が外れたという。

イスラエル軍のダニエル・ゴールド国防研究開発局長は１月、昨年６月のイランとの交戦で商都テルアビブに相次いでミサイルが着弾したことを受けて「迎撃システムのソフトを更新し、万全の備えをしている」と迎撃に自信を示していたが、自国民を守り切れていない。

１日夜には、エルサレム近郊の高速道路にもミサイルが着弾し、５人が負傷した。レバノンを拠点とするイスラム教シーア派組織ヒズボラも２日、イスラエルへの攻撃を開始した。救急当局によると、交戦以降のイスラエルの人的被害は２日朝時点で、死者１０人、負傷者２００人以上となった。