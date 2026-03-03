地方と夜職の間で人気拡大? 「仕事じゃない感覚」番組への要望は…『ぽかぽか』MC鼎談(2)
●バーテンダー視聴率の高さを実感
フジテレビ系お昼のバラエティ番組『ぽかぽか』(毎週月〜金曜11:50〜)が、2月23日に放送800回を達成した。生放送ならではの“予定不調和”な展開でお昼を明るくしているが、その中心にいるのがMCのハライチ(岩井勇気・澤部佑)と神田愛花だ。
今回、そんな3人に鼎談インタビューを実施。全3回の第2回は、番組スタートから4年経っての反響に加え、「仕事じゃない感覚」という番組へのささやかな要望が飛び出した――。
(左から)神田愛花、岩井勇気、澤部佑
○他番組で感じるファミリー感
――『ぽかぽか』の反響はスタート当初に比べてより感じるようになりましたか?
澤部：「見てます」は言っていただけるようになりましたね。特に地方とか行くとすごいです。旅行に行くと確実に言われますし、お正月とか「え? 今日『ぽかぽか』は?」っていうやりとりを何回するんだっていうぐらい(笑)
神田：澤部さん、いろんな番組のMCをされてるじゃないですか。『ぽかぽか』が一番言われますか?
澤部：うーん……
岩井：違うっぽいな(笑)
澤部：『相葉マナブ』かな(笑)
神田：(放送期間が)長いしね!(笑)
岩井：僕も地方行ったら言われますし、最近バーに行くんですけど、バーテンダーさんは見てる人多いですね。ちょうど起きるぐらいの時間なんでしょうね。夜職の方が見てるみたいですよ。
澤部：今キャバクラ行ったら、相当モテるかもなあ。ホストとかもすごいんじゃないですか?
岩井：「ぽかぽかコール」されるかもね(笑)
神田：私は土日にロケが多いんですけど、地方に行くとお車の中からお母さんが窓を開けて、お子さんと一緒に「ぽかぽか!」って言って走り去ってくださったりするんです。毎日出ることのすごみを、そういうところで感じますね。
――他の番組でレギュラーの方と会うと、「仲間がいる!」みたいな感覚になりますか?
澤部：それはあるかもしれないですね。
岩井：集まっちゃう時ありますもんね。ハライチがいて、(島崎)和歌子さんがいて、伊集院(光)さんがいて、「ぽかぽかじゃん!」みたいな時があります。
――年々ファミリー感が増しているという感じでしょうか。
神田：そうですね。伊集院さんって『ぽかぽか』だと優しいお父さんみたいな感じなんですけど、別の番組だと最後にスタジオに入られたり、前室の一番奥に座ったりしてすごい大物なんですよ。それで「わあ!」って思います。話しかけるには遠すぎる方になるから、「あ、そうだったよな」っていつもそこで再認識しますね。
○スピリチュアルに左右されるMC
――神田さんは今年に入って前髪を作られていますが、心境の変化はあるのですか?
神田：島田秀平さんが「髪の毛を切ったほうが運気が上がる」とおっしゃっていたので、変えてみたんです。
澤部：スピ(リチュアル)に左右されて…。怖ろしいタレントですね(笑)
――少女感が出て、『ぽかぽか』では天真爛漫な感じが合ってる感じがしますけどね。
神田：本当ですか? ただ「表情が見えにくくなった」という指摘もあるので。
岩井：戻さないんですか?
神田：ここで戻したらいけない気がして。「やり続けなきゃ」っていうのも言われてるんで。
澤部：でも神田さん、変顔ってなったら躊躇なく前髪上げてやりますもんね。
神田：なるほど! 出してやればいいのか!
●楽屋の先にある謎の部屋を…
――『ぽかぽか』と番組について、以前「仕事じゃない感覚」とお話しされていましたが、ここをより楽しい場所にするために、何か要望はありますか?
澤部：要望はないですね。今楽しくできてるんで。
神田：ないかなあ。
岩井：しいていうなら、渋谷あたりでやりたいです。家から近いから(笑)
澤部：お台場に毎日行きたくない(笑)
――でも、あの外観覧があるスタイルはいいですよね。
澤部：そうですね。ただ理想は、渋谷のスペイン坂のラジオブースみたいなね(笑)
岩井：渋谷のアベマタワーズの公開スタジオとかいいですよね。
神田：要望で言うと、「ぽかぽかパーク」はお手洗いが遠くて、女子は個室の数が少ないんですよ。フジテレビのショップの方とか、技術スタッフさんも女性が多いので、時間帯によっては混むんです。今さら水回りの修理は無理だと思うんですけど、近いといいなっていうぐらいですね。
澤部：それはフジテレビの社長に言いましょう。『ぽかぽか』頑張ってお金稼いで。
神田：私たちの楽屋の廊下の突き当たりに謎の部屋がありますよね。ドアが開かないんですけど、あそこがトイレになったらいいなって思います。
澤部：なんでそっち行ってるんですか! しかも開けようとして(笑)
岩井：何しに行ってるんですか!(笑)
――つまり番組内容について、これ以上の要望はないってことですね(笑)
岩井：全然ないです。
澤部：あとはこっちが頑張るだけなんで。
神田：ほんとそれ!
○噛み合わない…神田愛花からハライチへの相談
――他の番組と違って「仕事じゃない感覚」なのは、なぜなのでしょうか。
神田：スタッフさんが何をやってもOKって言ってくれるからじゃないですかね。変な顔しないんですよ。だからだと思います。
澤部：それは神田さんが偉くなっちゃって、言いづらくなってるんですよ(笑)
神田：えっ!? 認めてくれてるのかと思ってたけど、違うんですね…。でも、「何やってんだよ神田!」「今日失敗ですね」みたいな空気がないんですよ。だから純粋に楽しめてるんですけどね。
澤部：いや、言いづらくなってるのはあると思いますよ(笑)
神田：うわぁそうなのか…。知らない間に芸能人になってる…
（一同笑い）
岩井：本当はダメ出しがあると思って、こっちで反省しなきゃいけないですね。
澤部：佐藤浩市さんでもそうしてるんですって。若いスタッフさんに「大丈夫だったか? 俺」って聞くんだけど、言えなくなっちゃってるから、ちゃんと意見を求めるというのをやってるらしいです。
――でも神田さんにそれを言えるのは、ハライチさんじゃないですか?
神田：たまに私、楽屋にお聞きしに行くんです。「昨日のあれ、自分的にはもう一つだったんですけど、どうでしたか?」って。1カ月に2回くらいあります。
――どんな相談内容なのですか?
岩井：「いや、そこか!?」っていうのばっかりですね(笑)
（一同笑い）
澤部：だから「ああ、大丈夫っす大丈夫っす」って言ってますね(笑)
神田：そうなんです。だからいいのかなって思ってたんですけど…
岩井：いいんですよ。神田さんに悪いところはないんです。
神田：本当ですか? ポイントが違うのか…。バラエティはこれだから難しいよ(笑)
