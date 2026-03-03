白戸ゆめの、“女子アナ界No.1”美スタイル輝く「週刊FLASH」表紙登場
【モデルプレス＝2026/03/03】フリーアナウンサーの白戸ゆめのが、3日発売の『週刊FLASH』（光文社）の表紙と巻頭に登場。美しいスタイルを披露している。
【写真】30歳女子アナ、美バスト溢れる白ビキニショット
“女子アナ界No.1”と称される圧倒的なスタイルで、数々の雑誌の表紙を飾ってきた白戸。タイを舞台に、過去最大露出に挑んだ初写真集から先行カットを10ページにわたり披露した。本人が「30歳の節目に出すのにふさわしい作品になった」と語るように、ドラマティックで艶感あふれるカットが多数掲載されている。
そのほか誌面には、ぽたみう、大槻理子らが登場する。（modelpress編集部）
